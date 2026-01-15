  • Cotizaciones
    Frases de la semana

    Frases-de-la-semana.jpeg
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Las asimetrías han sido siempre parte del proceso de negociación. Eso hace que, mientras la Unión Europea elimina la mayor parte de los aranceles en los primeros cuatro años de vigencia del acuerdo, el Mercosur lo hace en 15 años. Eso es una señal de asimetrías. Nos damos más tiempo para ajustarnos al ingreso de productos europeos”. (Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, sobre los posibles impactos negativos del TLC —tratado de libre comercio— del Mercosur con la Unión Europea, programa Arriba gente de Canal 10, lunes 12)

    “No necesito leyes internacionales. Mi propia moral. Mi propia opinión. Eso es lo único que puede detenerme”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump, en relación con su poder como mandatario, entrevista en The New York Times, domingo 11)

    “No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir”. (Primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al referirse a las amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia, rueda de prensa, martes 13)

    “Con TLC o sin TLC con Europa, nuestra industria nacional está en problemas desde hace años”. (Presidente de la Confederación de Trabajadores Industriales, Danilo Dárdano, Montevideo Portal, martes 13)

    “Es un tema que nos preocupa, nos ocupa y es uno de los temas en que vamos a llegar a un consenso”. (Senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, al afirmar que su fuerza política quiere destrabar las negociaciones para nombrar un fiscal de Corte, programa 5 sentidos de Canal 5, miércoles 14)

    “No sigan molestando, porque no vamos a sacar a Mónica Ferrero”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, en respuesta a las declaraciones del senador frenteamplista Daniel Borbonet respecto a negociaciones para el nombramiento de un nuevo fiscal de Corte, Montevideo Portal, miércoles 14)

    “Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos. Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese”. (Canciller venezolano Yván Gil Pinto, en un mensaje a través de su canal de Telegram dirigido al presidente Yamandú Orsi luego de que este fuera consultado sobre si es buena noticia que Maduro ya no esté gobernando Venezuela, la diaria, jueves 8)

    “Estamos abiertos a los negocios, pero esto no debería ser el salvaje Oeste”. (Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, durante su intervención en el Fórum Europa, en referencia a recientes declaraciones del gobierno estadounidense que apuntan a tomar control de Groenlandia, martes 13)

    “El departamento creativo de la CIA lamenta que la administración Trump no necesite inventarse historias para justificar sus golpes de Estado”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, lunes 12)

    “La izquierda sigue sin representar el deseo de orden. El orden no tiene por qué ser de derecha. El orden es certeza, es estabilidad. Nadie quiere un país desordenado. Y las elecciones hoy en día se mueven principalmente por sentimientos”. (Presidente de Chile Gabriel Boric, sobre la influencia de la percepción de seguridad de la ciudadanía en la derrota electoral, El País de Madrid, domingo 11)

    “El debate está creciendo en todas partes. Los años recientes serán vistos como un punto de inflexión. (…) Tomará algunos años, como ocurrió con el impuesto sobre la renta a finales del siglo XIX, pero gravar la riqueza es lo que sucederá globalmente en los próximos años”. (Economista francés Gabriel Zucman, uno de los principales impulsores en el mundo del debate para que los millonarios paguen más impuestos de los que pagan, El Observador, martes 13)

    “Los vamos a dejar secos. Sigan cultivando que vamos a venir de vuelta”. (Integrante de un grupo de ladrones que asaltó un club canábico en el barrio Villa Muñoz, El País, miércoles 14)

    “Hoy nos sobra más de lo que nos falta. Tenemos que sacar algunos jugadores para equilibrar un poco porque son demasiados haciendo la pretemporada”. (Vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, Montevideo Portal, miércoles 14)

    “Le di toda la prioridad a quedarme acá, no me tomé tiempo para analizar otro lugar. Solamente pensaba en poder quedarme, en poder darle al hincha lo que tanto queremos”. (Futbolista Matías Arezo tras firmar la renovación de su contrato con Peñarol, cuentas de redes sociales oficiales del club, sábado 10)

    “Yo tengo muy claro lo que es jugar bien y sobre todo lo que quiere el aficionado, lo que quiere ver en su equipo, lo que quiere que transmita su equipo, lo que lleva transmitiendo su historia, porque, si no, no tendríamos el palmarés que tenemos. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es ganar”. (Nuevo director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien asume el cargo tras la destitución de Xabi Alonso, conferencia de prensa, martes 13)

