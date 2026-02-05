  • Cotizaciones
    Frases de la semana

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “No se detiene el proceso, no se puede detener, y si termina en un tratado de libre comercio, yo creo que a esta altura no es lo más importante”. (Presidente Yamandú Orsi al afirmar, en una entrevista con Canal 4 y Canal 5 durante su visita a China, que hace 38 años se viene profundizando una relación de apertura comercial entre ambos países, martes 3)

    “Uno, más que la sensación, tiene la certeza de que la gente está indefensa, que están pasando cosas que no pasaban”. (Presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en una conferencia en la que analizó la situación de seguridad pública y la gestión del gobierno en esa área, lunes 2)

    “El barrio hoy no existe, pero mientras existió fue un motor impresionante de vida social y cultural”. (Historiadora Milita Alfaro, quien se especializó durante años en el estudio del Carnaval y deja atrás esa área de trabajo con su última investigación Carnaval y ciudad, El Observador, domingo 1)

    “Se determinó que se estaba construyendo el túnel que tenía como objetivo un banco de la zona, lo que pudo haber sido el robo del siglo”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa tras la detención de nueve delincuentes que construían desde hace meses un túnel con el objetivo de robar un banco de Ciudad Vieja, martes 3)

    “Hace un año, más o menos, que tienen alquilado como depósito, pero nunca supe qué es lo que ellos tenían ahí. (...) He sentido algún ruido de noche, pero como acá siempre hay ruidos en todos lados...” (Vecino de Ciudad Vieja que tiene un comercio cerca de un local que habían alquilado un grupo de delincuentes que cavó un túnel para intentar robar un banco, Telemundo, martes 3)

    “Muchos se llenan la boca con la democracia, pero no condenan el imperialismo, más bien son sus defensores en las trincheras del debate político e ideológico en nuestro país”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, durante un seminario sobre la “agresión imperialista en Venezuela” organizado por el movimiento sindical en el Paraninfo de la Universidad de la República, jueves 29)

    “Ahora tenemos un enorme desafío para sostener esto en el tiempo”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en referencia al precio del dólar, la diaria, viernes 30)

    “Fue una equivocada elección de la compañera del candidato a presidente”. (Expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, en referencia a la elección de Valeria Ripoll como postulante a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Montevideo Portal, viernes 30)

    “Las tensiones entre potencias no son problema de Uruguay”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, en entrevista con Brecha, viernes 30)

    “Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999”. (Presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, sábado 31)

    “Algo que no me gusta nada es que el periodismo de investigación casi no existe y es una de las mayores falencias que tenemos en Uruguay. No tenemos tiempo o los medios no destinan un periodista para que investigue porque eso sale caro”. (Periodista Paula Scorza, entrevistada por la diaria, sábado 31)

    “Fue un partido en el que se jugó poco, pero se corrió mucho, de mucho desgaste”. (Futbolista de Peñarol Eric Remedi tras la victoria de su equipo por penales en la final de la Supercopa Uruguaya frente a Nacional, domingo 1)

    “Cada minuto que pasé con él, me arrepiento, y pido disculpas por haberlo hecho”. (Cofundador de Microsoft, Bill Gates, al afirmar que solo se reunió por temas vinculados a posible financiamiento de su proyecto de salud global con Jeffrey Epstein, financista fallecido en la cárcel en 2019, condenado por múltiples delitos sexuales, cadena de televisión australiana 9News, miércoles 4)

    “Quiero que nuestros policías cumplan con la importante labor de mantener seguros a los residentes de Minneapolis, respondiendo a las llamadas al 911, deteniendo robos de autos y previniendo asesinatos. El trabajo de un policía en una gran ciudad. ¿Saben lo que no quiero que hagan? No quiero que dediquen ni un minuto a perseguir a un padre que acaba de dejar a sus hijos en la guardería y está a punto de empezar un turno de 12 horas, y que además resulta ser de Ecuador”. (Alcalde de Minneapolis Jacob Frey sobre la presencia de los agentes de ICE en la ciudad, The New York Times, sábado 31)

    “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros; somos humanos”. (Músico puertorriqueño Bad Bunny durante la ceremonia de los Grammy en la que obtuvo el premio al Mejor álbum del año y en la que criticó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, domingo 1)

    “Nunca diría a una persona sensible que no se dedique a la política. Si tienes un fuerte sentido del deber, no hay nada más pleno ni más gratificante que ese trabajo”. (Ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, El País de Madrid, domingo 1)

    Por Nicolás Delgado