Frases de la semana

“Comienza un proceso que pretendemos que sea profundo y rápido, o sea, ejecutivo, eficiente, de tal manera que en febrero estemos prácticamente finalizando la consideración de este acuerdo”. (Senadora frenteamplista Blanca Rodríguez sobre el trabajo que iniciará la comisión especial para el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, conferencia de prensa, martes 10)

“Es hora de mantener sobriedad para no entorpecer este camino”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, consultada en rueda de prensa sobre el informe de auditoría de Bureau Veritas referido a la construcción de las dos patrulleras oceánicas que el Estado le compró al astillero español Cardama, martes 10)

“Hay una empresa de demoliciones en el gobierno”. (Senador del Partido Nacional Javier García, en referencia a la marcha atrás en varios proyectos promovidos por la anterior administración, programa radial Aire rico de Del Sol FM, lunes 9)

“Tendremos que hacer todo lo necesario para que Cabildo Abierto vuelva a estar en la Coalición Republicana, coordinando, no solamente a nivel parlamentario, sino también en las demás acciones”. (Diputado blanco Rodrigo Goñi, que será presidente de esa cámara parlamentaria a partir de marzo, la diaria, domingo 8)

“Tal vez hoy más que nunca es necesario cerrar filas como país, dejando a un lado las mezquindades de la política partidaria y los cálculos electorales mirando hacia 2029”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, la diaria, viernes 6)

“Si la murga no les pega a los políticos, no es murga. Toda la vida le han pegado al político de turno. A mí no se me mueve un pelo. Tienen todo el derecho a expresarse. Más que nunca, es importante la diversidad”. (Exvicepresidenta y dirigente del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, entrevistada por VTV noticias, jueves 5)

“Es igual o un poco mejor que la del año anterior”. (Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, al hacer un balance primario de la temporada, la diaria, miércoles 11)

“Basta mirar cualquier día el resultado de una reunión internacional, para ver que las mujeres son pocas, ninguna, o están en una segunda fila, en un rol absolutamente secundario, de secretaría, de apoyo, pero no principal”. (Vicecanciller Valeria Csukasi, al participar del evento “Desafíos y oportunidades para las mujeres en el multilateralismo”, organizado por ONU Uruguay, El País, miércoles 11)

“Trump es un gran paso de la humanidad hacia otro mundo. No solo encarna la locura de una época, sino una locura inédita. Escribí la biografía de Philip K. Dick y creo que hemos entrado completamente en su universo. Un mundo de verdad paralela, hechos alternativos, realidad enlatada”. (Escritor francés Emmanuel Carrère en entrevista con El País de Madrid, sábado 7)

“Es el momento de que Europa despierte, de salir del estado de minoría geopolítica. Si no decidimos por nosotros mismos, seremos barridos”. (Presidente de Francia Emmanuel Macron en entrevista con diversos medios como The Financial Times, Le Monde y El País de Madrid, martes 10)

“El ICE es la expresión del avance (de Trump) hacia la represión de la disidencia. Así que no se trata solo de los latinos. Si usted es un observador, le detendrán, o le ficharán. El mensaje es: quien quiera enfrentarse al presidente, se expone a meterse en problemas. Eso es autoritarismo”. (Senador demócrata Bernie Sanders en entrevista con El País de Madrid, domingo 8)

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, red Truth Social, miércoles 11)

“Nos duele. Es como ‘a estos los barremos’ y ya está todo bien, sin una explicación”. (Integrante del colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido, María Rubí Márquez, al cuestionar en la diaria Radio la aplicación del Operativo Calle en el Municipio CH para retirar a quienes duermen a la intemperie, martes 10)

“No me estaba sintiendo yo y en ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda”. (Futbolista Ronald Araújo sobre cómo decidió iniciar un proceso psicológico para tratar la ansiedad y la depresión que estaba sufriendo, Mundo Deportivo, martes 10)

“Dije ‘hasta mañana’ y me llamaron para una reunión al día siguiente y me echaron”. (Periodista Mariana Romano, quien fue despedida del programa Pasión de carnaval al día siguiente de la transmisión del desfile inaugural, Ciudad viva de TV Ciudad, jueves 5)

“Me voy con dolor”. (Conductor del programa Rumbo a la cancha, Jorge Baillo, que cerró su ciclo en VTV, El País, viernes 6)

“El mundo está en peligro. Y no solo por la inteligencia artificial o las armas biológicas, sino por toda una serie de crisis interconectadas que se desarrollan en este preciso momento”. (Jefe de seguridad de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, Mrinank Sharma, al anunciar su renuncia para dedicarse a escribir poemas, lunes 9)