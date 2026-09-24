Frases de la semana

“No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”. (Expresidenta chilena, Michelle Bachelet, al anunciar en video difundido en sus redes sociales que no continuará con la candidatura para ser secretaria general de la ONU, sábado 19)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Es un cliente más que llega a la ventanilla y que paga”. (Director de la Administración Nacional de Puertos por el Partido Nacional, Jorge Gandini, en una conferencia de prensa que convocó luego de que se vinculara una casa de cambio que pertenece a su esposa con el caso de lavado de activos por el que fue condenado el asesor de un edil blanco de su sector tras un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3 millones, martes 22)

“Es un caso y hay que estudiarlo, y yo jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consultado sobre la condena al asesor de un edil blanco por lavado de activos tras un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3 millones, Lado B de TV Ciudad, martes 22)

Asamblea General de Naciones Unidas Orsi busca atraer inversiones en Estados Unidos, mientras da señales a los gobiernos de distinto signo de la región

“No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir”. (Presidente Yamandú Orsi al proponer a Uruguay como un hub confiable para “desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”, Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, martes 22)

“Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable. Preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país. La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”. (Comunicado emitido por organizaciones empresariales ante el conflicto sindical que afecta la operación de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, lunes 21)

“¿Por qué no avanzó si era tan bueno el negocio? ¿Por qué la presión ahora me la ponés a mí? Si en el período pasado arrancaste a fines del 2022, inicios del 2023, con este tema y no lo solucionaste”. (Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, consultado sobre los cuestionamientos de la oposición a las negociaciones con HIF Global, La mañana de la diaria de la diaria Radio, miércoles 23)

“Nosotros ya pasamos la autocrítica y llevó un tiempo largo. Creo que tenemos que ser mucho más contundentes en nuestras propuestas y mucho más perfilados. Soy liberal y creo que hemos abandonado en la campaña electoral un cuestionamiento al rol del Estado”. (Dirigente herrerista y exministro del Interior Luis Alberto Heber, El Observador, viernes 18)

“Al Estado le cuesta mucho, por eso la transformación en salud mental requiere una constelación de instituciones diferentes, como dice la ley, ancladas en la comunidad. Y requiere que el Estado se niegue a sí mismo y diga ‘no lo puedo hacer todo con mis instituciones’”. (Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Miguel Petit, El País, lunes 21)

“El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No tiene sentido pensar en una invitación”. (Líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre Cabildo Abierto y la Coalición Republicana, El País, miércoles 23)

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, martes 22)

“Las concesiones a la ley del más fuerte han superado todos los límites”. (Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Asamblea General de la ONU, martes 22)

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”. (Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras reunirse en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro al margen de la Asamblea General de la ONU, publicación en sus redes sociales, miércoles 23)

“Nada es más lindo que representar a tu país”. (Uno de los referentes del tenis de mesa uruguayo Damián Moleda, que está compitiendo en los juegos Odesur, Montevideo Portal, viernes 18)

“No tengo cintura pero estoy buenísima igual. Estoy feliz de estar al pedo, trabajé 25 años ininterrumpidamente”. (Actriz argentina María Eugenia China Suárez, La Nación, viernes 18)

“Una mujer considera jardín zen a cualquier jardín en el que no esté su familia”. (Título de una nota del diario satírico español El Mundo Today, domingo 20)

“Mi madre y mi hermana ya se acostumbraron a oír las voces, pero siguen ahí”. (Consuelo Walss-Bass, científica que estudia la esquizofrenia, El País de Madrid, lunes 21)