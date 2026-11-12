Frases de la semana

“Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia, no le teman al para siempre. Abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga. Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. (...) No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe que se contente con lo indispensable. Dense por completo a Dios”. (Papa León XIV durante una vigilia en el Estadio Centenario, una de las actividades centrales de su visita en Uruguay, sábado 7)

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“En Uruguay, la estabilidad no farmea aura, como se dice ahora”. (Presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, al afirmar que el país desarrolló una economía estable, sólida y previsible, pero todavía no aprovecha las posibilidades que esto le da, almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, lunes 9)

“No dejemos de apostar por la ciencia uruguaya; sigamos valorando a nuestros investigadores. Entendamos que invertir en conocimiento es invertir en nuestro futuro. Estoy convencida de que ese también sería el mensaje que Gonza querría dejar hoy”. (Investigadora Natalia Ibáñez al hablar en el velorio de su esposo, el virólogo Gonzalo Moratorio, que tuvo un destacado trabajo durante la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de pruebas de diagnóstico, jueves 5)

León XIV en América Latina El gobierno mostró “el mejor Uruguay” en la visita del papa, pero es cauto sobre el derrame positivo en su imagen

“Gracias, salió todo muy bien. Es un regalo maravilloso, Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy. Ojalá nos volvamos a ver y ojalá sea pronto”. (Presidente Yamandú Orsi al despedir al papa León XIV, domingo 8)

“Para crecer hay que tocar las vacas sagradas y los elefantes blancos, porque este modelo está agotado”. (Dirigente nacionalista Santiago Gutiérrez Silva, semanario Crónicas, viernes 6)

“La decisión del presidente es una decisión correcta, que apoyamos y que, además, le habíamos pedido como legisladores. Pero la actitud de la ministra no se borra ahora firmando una nueva resolución”. (Diputado del Partido Nacional Federico Casaretto sobre la resolución del Poder Ejecutivo que elevó a cinco años la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles por un caso de mala praxis, cuando originalmente la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había impuesto esa sanción por tres años, rueda de prensa, martes 10)

“Quiero destacar que no ha habido ningún perjuicio, porque la anestesista en este momento no ha estado ejerciendo”. (Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una rueda de prensa luego de que se conociera la resolución del Poder Ejecutivo que elevó de tres a cinco años la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles por un caso de mala praxis, martes 10)

“Fue un hombre lleno de vida hasta el final, un hombre muy valiente y de mucho coraje”. (Científico y académico Rafael Radi, al hablar ante los medios de comunicación en el velorio del virólogo Gonzalo Moratorio, jueves 5)

“Puso su enfermedad al servicio de crear conciencia a favor de la actividad científica hasta el último día”. (Bioquímico Gustavo Salinas sobre el virólogo Gonzalo Moratorio, programa radial En perspectiva de Radio Mundo, viernes 6)

“Hay cosas que se están moviendo en términos de la percepción de la gente. Lo veo, lo palpo. No estamos en el mismo escenario ahora que hace un año o que hace seis meses”. (Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, consultado sobre la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno, la diaria, lunes 9)

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”. (Nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, que, tras la destitución de Santiago Peña, pidió a todos sus ministros y altos funcionarios que pusieran sus cargos a disposición, red social X, lunes 9)

“Diego es un entrenador joven. Además de lo que fue como futbolista y el respeto que genera hacia el jugador y el pueblo uruguayo, es más cercano a nosotros, no hay que escaparle a la realidad tampoco, y eso se agradece. Pero tampoco nosotros venimos acá a comer asado, como piensa la gente. Queremos representar a Uruguay de la mejor manera”. (Futbolista de la selección uruguaya José María Giménez, al referirse, en rueda de prensa, a la forma de trabajar de Diego Forlán, director técnico interino, y las versiones de un mal relacionamiento del plantel con su antecesor, Marcelo Bielsa, lunes 9)

“El Santo Padre no viene a encontrarse sólo con los católicos uruguayos. Su visita es a todos los orientales, católicos y no católicos, con el mismo entusiasmo y atención”. (Exministro de Economía y abogado Ignacio de Posadas, El País, sábado 7)

“Hoy estamos en una situación muy particular: como sociedad hemos ido hacia un lugar del no vínculo. Es muy difícil estar con un otro en presencia, en escucha, en compartir”. (Directora de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Gabriela Suárez, la diaria, martes 10)

“No es fácil darle alegría a la gente, pero es algo que me nace”. (Cantante y líder de Los Fatales, Fabián Fata Delgado, tras ser homenajeado en la Cámara de Diputados por los 30 años de trayectoria de la banda, El País, miércoles 11)

“Un niño existencialista pregunta a sus padres por qué se hacen los niños”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, domingo 8)

“Nuestro primer deber climático es decir la verdad. Y la cruda verdad es que la crisis climática avanza más rápido que nosotros”. (Secretario general de la ONU, António Guterres, durante la tercera jornada de la cumbre del clima COP31 de Antalya, Turquía, El País de Madrid, miércoles 11)