“Abro la prensa y leo —ojalá que sea cierto— que el narcotraficante detenido (Sebastián Marset) admite que me mandó matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”. (Fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero durante un encuentro en Montevideo de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas, Subrayado, jueves 12)

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“En sus tareas puede haber errores, todo el que hace se equivoca, pero las orientaciones estratégicas están alineadas con la visión que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer”. (Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al respaldar en una rueda de prensa la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la del ministro de Trabajo, Juan Castillo, martes 17)

“Lo ideal es enemigo de lo bueno y llegamos a un acuerdo trabajoso”. (Intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, en una conferencia de prensa sobre la decisión de mantener para 2027 los valores de la patente de rodados para los vehículos a combustión y modificar las alícuotas para los eléctricos, lunes 16)

Relaciones internacionales El gobierno aspira a concluir antes de fin de año las negociaciones para adherir al Acuerdo Transpacífico

Justicia Funcionarios del Poder Judicial cobrarán una partida especial de $ 26.000 por excedente del presupuesto

“Es una injusticia tributaria, hay una desproporcionalidad”. (Diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar sobre la decisión del Congreso de Intendentes de mantener para 2027 los valores de la patente de rodados para los vehículos a combustión y modificar las alícuotas para los eléctricos, El Observador, martes 17)

“Ni un Estado ausente, ni uno omnipresente. Queremos un Estado ágil”. (Presidente uruguayo, Yamandú Orsi, al participar en Madrid de la presentación de la inversión de la empresa española de energías renovables y data centers Solaria ante empresarios y diplomáticos en el hotel Ritz, lunes 16)

“Confirmar a Mónica Ferrero no sería un favor personal, sino una señal de principios. Ella ya demostró de qué está hecha; falta que el presidente y su gobierno estén a la altura del país que ella representa y del que se siente orgullosa como todos los uruguayos”. (Periodista, analista político y pintor, Daniel Supervielle, en una columna publicada para el portal del centro de estudios Ceres, lunes 16)

“Hay que sacar aprendizajes de lo que pasó. No estábamos preparados para un incendio de esa magnitud”. (Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, al informar que pedirá al Ministerio del Interior que mejore la dotación de Bomberos en el departamento, luego del incendio del Colonia Shopping, El País, martes 17)

“No sé cómo no renuncia esta mujer”. (Dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll en referencia a la presidenta del INAU, Claudia Romero, al cuestionar un comunicado de la institución luego de que tres adolescentes fueran formalizadas por agredir a la excandidata a vicepresidente y sus hijas, El Observador, viernes 13)

“Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable. Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento”. (De un comunicado difundido por la presidenta del INAU, Claudia Romero, y el vicepresidente, Mauricio Fuentes, en el que cuestionan la decisión de Valeria Ripoll de difundir videos de adolescentes para denunciar situaciones irregulares en el Hogar Magnolia, jueves 12)

“Es más para terapia que para el Parlamento”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la interpelación que le hará la oposición a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, El País, jueves 12)

“Si bien hay un femicidio menos que en el mismo período del año pasado, que existan 16 es un dato muy cruel”. (Directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, rueda de prensa, martes 17)

“Siempre se favorece en los hechos a la misma empresa”. (Senador colorado Pedro Bordaberry en una publicación en X sobre el transporte fluvial entre Montevideo y Buenos Aires, lunes 16)

“Espantar a un grupo de palomas pateando el suelo es fundamental para reforzar la autoestima, según los expertos”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, lunes 16)

“Firme como una montaña ante cualquier adversidad o tormenta”. (Presidente chino Xi Jinping sobre la relación con Rusia, tras reunirse con Vladimir Putin en la previa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, miércoles 18)

“Es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el mayor honor de mi vida”. (Actor Robert Pattinson, quien será el próximo James Bond en una película que dirigirá el canadiense Denis Villeneuve, sitio oficial de Amazon MGM Studios, martes 17)

“Ganar siempre es importante y las ganas de quedarme, imaginate”. (Director técnico interino de la selección uruguaya de fútbol, Diego Forlán, luego del triunfo ante Argentina en La Bombonera, conferencia de prensa, viernes 13)

“Cambiaron muchas cosas en la vida material de la gente que no terminamos de entender”. (Historiador Aldo Marchesi sobre la pobreza en Uruguay, semanario Brecha, viernes 13)

“Ojalá que me cuide un robot”. (Comunicador argentino Mario Pergolini, El Observador, viernes 13)