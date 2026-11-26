“No voy a permitir que, por más que tengamos disensos, se me califique con algunos términos. Yo les digo: no miento. Siempre coloqué la ética por encima de lo político, muchas veces sin medir el costo de esas decisiones”. (Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, durante la interpelación en la Cámara de Diputados, martes 24)

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“Esta jornada debería terminar con la sensibilidad de dar un paso al costado”. (Diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, martes 24)

“Ante la creciente frecuencia de los fenómenos medioambientales extremos relacionados con la crisis climática, resulta preocupante que la COP31 haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros para abordarla con seriedad y responsabilidad”. (Mensaje público del papa León XIV sobre la cumbre climática de la ONU en la COP31, miércoles 25)

“Esta es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores. Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor. Esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”. (Lorena Roqueta, candidata ganadora en las elecciones del BPS para ejercer como directora en representación de los trabajadores activos, mensaje en sus redes sociales, domingo 22)

“Creo que no hay otra herramienta en el mundo que la unidad de la clase obrera y el pueblo, y en eso lo que quizás haya sucedido es que en las nuevas eras y con las nuevas generaciones hay que ir aggiornándose, y capaz que nos quedamos un poco en el tiempo”. (Carlos Clavijo, candidato del PIT-CNT para ejercer la representación social de los trabajadores activos en el Directorio del BPS, tras la derrota en las elecciones, la diaria, lunes 23)

“Cada vez que hablamos de esquemas normativos alrededor de este tema, no sé por qué nos sentimos en la obligación de decir ‘prohibicionismo no’. ¡Calmémonos! Y si algo hay que prohibir, lo prohibiremos”. (Vicepresidenta Carolina Cosse, durante la presentación en el Palacio Legislativo de la Consulta Pública y Participación Multiactores sobre niñas, niños y adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial, lunes 23)

“Mientras se discute en el mundo entero lo que sí puede resolver o no la inteligencia artificial, lo que tenemos que tener claro es que lo que nos hace más humanos es la capacidad de decidir, y ese debe ser un criterio de límite a la inteligencia artificial”. (Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en el hotel Radisson de Montevideo, la diaria, miércoles 25)

“Todo lo que se ha desarrollado hoy queda corto y no está pudiendo responder a la magnitud que tiene el problema de la violencia en Uruguay”. (Trabajadora social Andrea Tuana, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diaria, miércoles 25)

“Yo no hago corregir a nadie, ¡por favor! Se trabaja en equipo y no hay que subestimar la inteligencia de la gente”. (Presidente Yamandú Orsi en referencia a su vínculo con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, El País, jueves 19)

“Hablé con ellos, déjame decirlo de esa manera. Y los convencí. Hice el trato”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump admite que se comunicó directamente con la junta directiva de Nvidia y les instó restituir al director ejecutivo Jensen Huang, CNBC, lunes 23)

“Como colorados podríamos estar felices de que se está armando una tormenta perfecta, pero primero somos ciudadanos de la República, primero somos servidores del Estado que contribuimos a crear y no nos gusta ver sus fracasos”. (Expresidente colorado Julio Sanguinetti, semanario digital Correo de los Viernes, viernes 20)

“Cumbre de Putin, Trump y Xi determinará cómo se dividirán las partes de la Tierra que no queden bajo el agua”. (De la sección de humor de la diaria, jueves 19)

“Rusia sabe exactamente lo que quiere, y quiere algo más que Ucrania”. (Canciller de Alemania, Friedrich Merz, al defender ante los diputados una partida de 11.600 millones de euros en ayuda financiera a Kiev para 2027, Reuters, miércoles 25)

“Si tan malo soy, ¿por qué tengo gente que está conmigo en las buenas y en las malas?”. (Cocinero argentino Paulo Airaudo, poseedor de diez estrellas Michelin, El País de Madrid, martes 24)

“Mi padre era un gran filósofo”. (Autora del libro Mi padre, Raúl Sendic, Carolina Sendic, semanario Brecha, viernes 20)

“Sánchez admite que en la ducha de esta mañana se le han ocurrido todas las réplicas para ganar el cara a cara con Feijoó”. (Título del diario satírico español El Mundo Today tras el debate mano a mano entre el actual presidente de España, Pedro Sánchez, con el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lunes 23)

“Cuando me quedó adentro del área pensé que lo iba a errar, seguro”. (Futbolista del Real Madrid Federico Valverde, luego de convertir un gol frente al PSV Eindhoven por la Champions League, canal oficial del club, martes 24)

“Soy feliz cuando escribo. No conozco ni la angustia de la página en blanco, ni la del adjetivo errado, ni las frases inacabadas”. (Escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, El Observador, sábado 21)