Frente Amplio propone que sede de la universidad de la educación sea en el interior

La universidad de la educación (UNED) es una vieja aspiración del Frente Amplio. El proyecto de ley que está a estudio del Senado es el tercer intento de la izquierda de crear una nueva institución universitaria pública en Uruguay. En los partidos de la oposición hay resistencia, aunque también hay legisladores blancos y colorados abiertos a conversar. Pero hasta ahora el proyecto, que necesita una mayoría especial de dos tercios por tratarse de la creación de un ente autónomo, no logró reunir suficiente consenso.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La nueva universidad dedicada a la educación tendría como fin formar maestros, profesores, educadores sociales y otros profesionales vinculados a las tareas educativas. Así, el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al Parlamento en diciembre de 2025 busca impulsar la especialización académica y la formación continua con programas de grado, maestrías y doctorados. De acuerdo a la iniciativa, los 33 institutos que el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene en todo el país servirán como base para la nueva universidad, que incorporará las áreas de investigación y extensión.

El texto está a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta desde principios de año, pero hasta ahora hubo pocos avances. Este lunes 5 en la reunión de bancada, los senadores del Frente Amplio (FA) conversaron sobre los proyectos que buscarán impulsar de aquí al cierre del año y acordaron darle prioridad a la creación de la universidad.

Caso de edil blanco Entre el “fusilamiento”, lo “ejemplarizante” y la “doble vara”, los blancos se dividen sobre la sanción al edil Gómez

Por eso, superada la aprobación de la Rendición de Cuentas, la bancada oficialista decidió apurar el paso. Y, como parte de la estrategia para intentar convencer a blancos y colorados, los senadores resolvieron proponer que la sede de la institución esté en el interior del país, y no en la capital.

Según dijeron fuentes de la bancada a Búsqueda , la idea está en línea con la política de descentralizar la educación que comparten el actual y el anterior gobierno y, además, puede atraer a legisladores con arraigo en el interior. Una opción que maneja el oficialismo es que la sede se instale en Rivera.

El gobierno ha insistido en presentar la nueva institución como "una oportunidad para el interior" del país. "El 65% de los estudiantes de formación docente del Uruguay son del interior", subrayó el ministro de Educación, José Carlos Mahía, en una charla organizada por el CFE y la comisión Pro UNED de Paysandú el 3 de setiembre. "Para algunos territorios del interior es quizás la única oportunidad" de tener "en su territorio formación universitaria", afirmó. Y añadió que "nace con una ventaja", porque "ya tiene un desarrollo territorial con 33 sedes de formación docente en los 19 departamentos".

El problema del cogobierno

En la última sesión de la Comisión de Educación, este lunes 5, el senador Sebastián Sabini, que la preside, comunicó la idea a los legisladores de la oposición. “Tenemos una propuesta del Frente Amplio que es establecer la sede de la Universidad Nacional de Educación en el interior del país”, dijo. También transmitió que el oficialismo tiene “intención de votar antes de fin de año” el proyecto y afirmó que la bancada está dispuesta a “recibir propuestas o sugerencias de modificación para llegar a los votos requeridos”. La aspiración del FA es lograr un acuerdo que asegure la aprobación también en la Cámara de Diputados, dijo. “No queremos hacer un saludo a la bandera donde nos quedemos tranquilos de que salió del Senado y luego no tener los votos”, añadió.

El colorado Pedro Bordaberry —que en el pasado también presentó un proyecto para crear una universidad de la educación y es de los que tienen una postura más favorable— recordó que de todos modos se necesita un acuerdo también en el Senado, dado que al oficialismo no le alcanzan los votos para la mayoría que requiere el proyecto.

Para alcanzar la mayoría especial, el Frente Amplio necesita cuatro votos más en el Senado y 18 más en Diputados.

El senador colorado se refirió también a uno de los nudos de la discusión: la gobernanza de la nueva institución. El proyecto estructuró la UNED en tres órganos: el Consejo Directivo Nacional, el Rector y la Asamblea Nacional. El consejo estaría integrado por representantes de los docentes, los estudiantes y los egresados, un formato de cogobierno similar al de la Universidad de la República (Udelar) que genera resistencia en los legisladores de la oposición.

El ministro de Educación, José Carlos Mahía, ha expresado su voluntad de negociar este aspecto, incluso aunque implique que el gobierno deba “ceder”.

“¿Sobre el cogobierno no hay ninguna propuesta?”, preguntó este lunes Bordaberry. “En principio, nosotros acompañamos el proyecto del Ejecutivo; si hay una propuesta de la oposición estamos dispuestos a escuchar”, respondió Sabini. Y reiteró el pedido a los miembros de la comisión de que consideren la propuesta de localizar la sede en el interior, que, contó, fue realizada por estudiantes de Rivera cuando la Comisión de Educación visitó ese departamento.

Sabini: "Llegó el momento de llegar a un acuerdo político”

En diálogo con Búsqueda, Sabini explicó que la enorme mayoría de los centros de formación docente están en el interior y que por eso el Frente Amplio entiende que lo más razonable es que la sede se ubique fuera de Montevideo. Agregó que en el Frente Amplio están abiertos a discutir en qué departamento debería ubicarse.

También dijo que el oficialismo quiere que el proyecto salga de la comisión con un acuerdo que involucre a ambas cámaras. “Ya recibimos a todas las delegaciones, a los estudiantes, a los colectivos docentes, tenemos las posturas de la ANEP y de la Udelar. Entendemos que ya tenemos todas las miradas y ahora llegó el momento de perfeccionar el texto lo más posible y llegar a un acuerdo político”.

“No estamos cerrados a intercambiar. Estamos dispuestos a recibir propuestas para llegar a un acuerdo que tenga viabilidad en Diputados. Este proyecto es prioridad y vamos a hacer lo posible para que salga”, afirmó.

Oposición cuestiona la necesidad de crear "más burocracia"

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, que integra la Comisión de Educación, se ha expresado en contra de la nueva institución, aun cuando se modifique su gobernanza. "Es crear más burocracia", dijo a Búsqueda. La misma postura tiene el colorado Robert Silva, también miembro de la comisión. El extitular del Consejo Directivo Central de la ANEP opina que la universidad es innecesaria porque el pasado gobierno ya creó un mecanismo —que fue dejado en pausa por la actual administración— para dar valor universitario al título de profesores y maestros. La nueva institución implica "crear más burocracia para hacer que las cosas teóricamente sucedan", dijo en rueda de prensa tras una comparecencia de Mahía en el Parlamento en setiembre.

El senador del Partido Nacional y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se ha mostrado favorable a la nueva universidad, porque extendería la formación universitaria en el interior. Por esa misma razón, y con el agregado de instalar la sede fuera de la capital, en el FA anticipan que el proyecto puede conseguir aceptación en los diputados del interior y allanar el camino para un acuerdo.

“Con nosotros cuaja un proyecto de ese tipo; lo que no cuaja es el cogobierno pesado como el de la Udelar”, dijo Botana a Búsqueda el año pasado. Manejó la posibilidad de acompañar el formato de cogobierno si se establece “un sistema ágil; no una trancadera”.

El senador colorado y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, dijo a Búsqueda que no estaba al tanto de la propuesta de instalar en su departamento la sede de la universidad. De todas formas planteó que el Partido Colorado no está a favor de crear la nueva institución porque considera que en el gobierno anterior ya se garantizó el reconocimiento universitario de la formación docente. "El viejo reclamo de los docentes ya fue atendido y resuelto. No vemos la necesidad de crear una universidad. No es un tema de donde quede ubicada la sede. Es un tema más profundo", consideró.