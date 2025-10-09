  • Cotizaciones
    Fuerza Renovadora busca reestructurar su orgánica y construir una “gran columna seregnista”

    Un documento interno del sector pide la “actualización orgánica y organizativa del Frente Amplio” y llama “al encuentro de amplios sectores de la población, más allá de las organizaciones sociales”

    Mario Bergara durante el cierre de su campaña para la intendencia de Montevideo.

    Mario Bergara durante el cierre de su campaña para la intendencia de Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    Un documento interno del sector, al que accedió Búsqueda, busca definir las líneas identitarias de Fuerza Renovadora, a la vez que plantea los objetivos del grupo de cara a los próximos meses. “Fuimos, somos y seremos oficialistas en los gobiernos del Frente Amplio, independientemente del compañero —y esperamos que más temprano que tarde la compañera— que encabece el gobierno. Sustentamos la seregnista ética de la responsabilidad contraria al pensamiento mágico de las soluciones quiméricas o tribuneras, ni en lo político ni en lo económico”, dice el texto, que sostiene que, pese a posibles discrepancias, el sector buscará el “entendimiento y la unidad de acción”.

    El sector, a su vez, se define como “visceralmente antiimperialista” y “latinoamericanista”, pero dice no verse cautivado por “las experiencias que portando el mote de izquierda cercenan los derechos humanos y comprometen la libertad y la democracia en cualquiera de nuestros países hermanos”.

    El documento de Fuerza Renovadora asegura que el sector tiene una “marcada vocación de confluir con otros espacios frenteamplistas con miradas similares para la construcción de una gran columna seregnista”, y sostiene haber dado un “paso concreto” con la creación del bloque Convocatoria Seregnista Progresistas, una “experiencia fructífera más allá del resultado electoral, pero a todas luces insuficiente”. Por eso, se propone “mantener y fortalecer” ese espacio y a la vez llama a “concretar” su proceso de “reorganización interna”.

    “Tenemos que fijarnos la meta de la creación de ese gran espacio, realizando todas las acciones, todos los contactos, todos los debates necesarios para conseguirlo”, dice el documento, que a su vez llama por una “actualización orgánica y organizativa del Frente Amplio” y a un mejor relacionamiento con quienes “siguen votando a la derecha”.

    El texto además se propone salir “al encuentro de amplios sectores de la población, más allá de las organizaciones sociales”, que las sienten como socias tradicionales de la izquierda, para que “puedan coincidir con una propuesta progresista abierta al diálogo y construcción colectiva, sin ataduras corporativas”.

    Finalmente, se enmarcan las elecciones internas del Frente Amplio a llevarse a cabo el año que viene como un “paso” en el fortalecimiento del sector, con base en la “defensa” del gobierno y en la “proyección” hacia 2029.

    El documento será discutido durante octubre por agrupaciones municipales y departamentales de Fuerza Renovadora antes de ser volcado al congreso.

