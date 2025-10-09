Fuerza Renovadora busca reestructurar su orgánica y construir una “gran columna seregnista”

Un documento interno del sector pide la “actualización orgánica y organizativa del Frente Amplio” y llama “al encuentro de amplios sectores de la población, más allá de las organizaciones sociales”

Mario Bergara durante el cierre de su campaña para la intendencia de Montevideo.

Tras una magra votación en las elecciones nacionales de octubre de 2024, pero luego de haber obtenido la intendencia de Montevideo a través de su principal figura, Mario Bergara, el sector frenteamplista Fuerza Renovadora se encamina a rearmar su orgánica mediante un congreso previsto para noviembre.

Un documento interno del sector, al que accedió Búsqueda, busca definir las líneas identitarias de Fuerza Renovadora, a la vez que plantea los objetivos del grupo de cara a los próximos meses. “Fuimos, somos y seremos oficialistas en los gobiernos del Frente Amplio, independientemente del compañero —y esperamos que más temprano que tarde la compañera— que encabece el gobierno. Sustentamos la seregnista ética de la responsabilidad contraria al pensamiento mágico de las soluciones quiméricas o tribuneras, ni en lo político ni en lo económico”, dice el texto, que sostiene que, pese a posibles discrepancias, el sector buscará el “entendimiento y la unidad de acción”.

El sector, a su vez, se define como “visceralmente antiimperialista” y “latinoamericanista”, pero dice no verse cautivado por “las experiencias que portando el mote de izquierda cercenan los derechos humanos y comprometen la libertad y la democracia en cualquiera de nuestros países hermanos”.

El documento de Fuerza Renovadora asegura que el sector tiene una “marcada vocación de confluir con otros espacios frenteamplistas con miradas similares para la construcción de una gran columna seregnista”, y sostiene haber dado un “paso concreto” con la creación del bloque Convocatoria Seregnista Progresistas, una “experiencia fructífera más allá del resultado electoral, pero a todas luces insuficiente”. Por eso, se propone “mantener y fortalecer” ese espacio y a la vez llama a “concretar” su proceso de “reorganización interna”.