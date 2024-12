Tras los magros resultados de octubre, el bloque seregnista atraviesa turbulencias internas

En una primera instancia, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) —integrante de Seregnistas— había pedido bajar el tenor de “autocrítica” y que la instancia fuera una suerte de primer intercambio, como introducción de un futuro espacio con un carácter más concluyente. Bergara aceptó ese pedido, pero luego Asamblea Uruguay, el sector históricamente liderado por el exvicepresidente y exministro Danilo Astori, pidió directamente posponer la evaluación. En tanto, Fuerza Renovadora comenzará este proceso el sábado 14 de diciembre en un plenario nacional.

Mientras en el PDC hay algunas diferencias puntuales con el liderazgo de Bergara, las relaciones del senador con Asamblea Uruguay arrastran mayores dificultades. Esta relación es y ha sido la más complicada de todas en la interna del seregnismo. Hoy el ambiente está “raro”, ilustraron fuentes de Asamblea Uruguay a Búsqueda.

Este sector fue el que más tardó en apoyar la precandidatura de Bergara a la presidencia. Asamblea Uruguay se debatía entre dar su respaldo al senador o al hoy presidente electo, Yamandú Orsi, pero laudó su interna a fines de mayo de 2023. Luego, a principios de este año, cuando el economista no despegaba en las encuestas, en la interna del astorismo comenzaron a emerger críticas fuertes a mantener la postulación. Aunque, a diferencia de lo ocurrido con otros grupos de la alianza seregnista, como Plaraforma y Magnolia, Asamblea Uruguay mantuvo el respaldo a Bergara hasta que este decidió bajarse para apoyar a Orsi.

Ya en la campaña, el armado de la lista 95 también causó molestias en el astorismo. “El proceso de confección de listas tiene un único resultado garantizado, y es que todos terminamos insatisfechos”, había adelantado el propio Bergara, desatando algunas risas en La Huella de Seregni, cuando se presentó la lista al Senado que él encabezó. “Aun así, es la forma de construir fraternidad”, continuó.

A sabiendas de que obtener tres senadores era un desafío difícil de alcanzar, Asamblea Uruguay le había solicitado a Bergara que el senador José Carlos Mahía estuviera entre los suplentes de Bergara, pero el expresidente del Banco Central no accedió al pedido. La alternativa que definió no convenció ni a sus socios ni tampoco a muchos de los dirigentes de su propio sector, Fuerza Renovadora: el senador se decantó por colocar a la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, como primera suplente. Esta decisión sigue provocando molestia hoy en día, en la medida que una eventual candidatura de Bergara a la Intendencia de Montevideo o su posible ingreso al gabinete de Orsi dejará al sector representado en el Parlamento por alguien que no ha sido orgánico y que tampoco cuenta con experiencia legislativa.

“¿Va a ser ella quien enfrente en las discusiones internas las posiciones de Óscar Andrade o de Constanza Moreira?”, graficó un dirigente a Búsqueda.

Los simbolismos fueron otro capítulo. Asamblea Uruguay pujó infructuosamente dentro del bloque para mantener la lista 2121. El 17 de marzo, la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay, que por entonces respaldaba la postulación de Bergara, emitió una declaración donde reiteraba su “voluntad de poner a disposición de Convocatoria el número 2121 para comparecer en las instancias electorales venideras”.

El lunes 2, el expresidente José Mujica dijo en una entrevista con el programa radial En Perspectiva que no haber utilizado ese número había sido un error: “Estoy muy preocupado porque no se usó la 2121”, dijo. “Era un número místico. En Uruguay la gente no vota letra”, dijo el exmandatario, y agregó: “La 2121 estaba y fue un error, en mi humilde opinión, no haberla utilizado para identificar a una corriente de izquierda de clase media intelectual, relativamente acomodada, medio céntrica, que tiene importancia en este país”.

Otro aspecto que produjo roces entre Bergara y sus socios es el rol desde el cual el senador ejerce el liderazgo del sector. En lugar de erigirse como el líder de todo el espacio, algunos dirigentes del bloque interpretan que Bergara solo se ha posicionado como referente de Fuerza Renovadora. Prueba de eso, sostienen, es que dentro del espacio no se ha hablado de si la estrategia en esta instancia es posicionar al senador como candidato a intendente o como eventual integrante del gabinete.

“Mario ejerció un liderazgo desde Fuerza Renovadora, aunque no logró consolidarse como líder de todo, pero también Asamblea Uruguay se mantuvo desafiante en muchos aspectos”, describió a Búsqueda un dirigente del sector. Esta situación ha generado que cada uno haga su “propio juego”, lo que tampoco contribuye a que el bloque actúe ordenadamente en este periodo de transición.

De todas formas, y más allá del clima enrarecido, el sector sigue manteniendo las formas. El martes 4, la Junta Departamental de Montevideo renovó su presidencia. Patricia Soria, que integra Fuerza Renovadora y presidía el legislativo departamental, le entregó el mandato del último año al edil Claudio Visillac, de Asamblea Uruguay, y en la ceremonia estuvo presente Bergara.

“Se sigue funcionando como bloque y la gestualidad sigue mostrando unidad”, resumió una fuente.