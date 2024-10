Gustavo Salle celebró su llegada al Parlamento: “Entramos en la cueva de los vendepatria”

Fue allí cuando Salle tomó el megáfono que habitualmente amplifica sus encendidas arengas, anunció que sus votantes tendrán libertad de acción para la segunda vuelta y aseguró que en el balotaje no votará ninguna de las dos opciones sino que anulará el voto: “No puedo no votar. Eso me complicaría asumir la banca. Voy a firmar una lista y la pondré en el sobre para que quede bien claro que mi voto es anulado. Cuando hagan el escrutinio encontrarán una lista de Identidad Soberana con mi firma. Y que cada combatiente de Identidad Soberana haga lo que quiera”, manifestó.

Apenas pasadas las 21 horas subió al estrado, en la vereda, sobre 18 de Julio. “¡Es un triunfo! ¡Tenemos dos diputados!”, exclamó. “¡Entramos en la cueva de los vendepatria! ¡Por lo tanto ya estamos cambiando la historia! ¡Llegamos al Parlamento a luchar por los uruguayos de a pie, para que la putrefacta casta política no siga vendiendo la patria y empobreciendo, endeudando y degradando al pueblo!”.

Luego, volvió a ingresar a su sede y dio una entrevista para un canal de streaming chileno, Dirección Correcta. Mientras respondía, le informaron que un móvil de Canal 12 esperaba para entrevistarlo. Raudamente se presentó ante los periodistas y les informó que no daría la entrevista debido al episodio ocurrido semanas atrás en el programa Esta boca es mía, cuando fue retirado de la emisión tras protagonizar una discusión con el panelista Alfredo García. “A mí me echaron del canal, así que yo no les doy ninguna entrevista. No es nada contra ustedes, que son trabajadores, pero díganle al dueño del canal que a Salle se lo respeta”, les dijo a la periodista y al camarógrafo, los saludó y retomó la nota con el streaming chileno.

El público dentro del local saludó la decisión de Salle, coreando: “Que Salle no se calle”.