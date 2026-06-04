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    Informe jurídico respalda actuación del diputado Satdjian en proceso que prevé denunciar penalmente el MSP

    Una investigación administrativa del Ministerio de Salud Pública halló irregularidades en la intervención del entonces subsecretario durante el trámite para la firma de un convenio entre ASSE y el Círculo Católico

    José Luis Satdjian junto a Daniel Salinas.

    José Luis Satdjian junto a Daniel Salinas.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    Cuando las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) pusieron el foco en un oficio del 9 de setiembre de 2022, firmado por el entonces subsecretario, José Luis Satdjian, el actual diputado del Partido Nacional resolvió revisar primero el trámite y luego encargó un informe jurídico al abogado Martín Risso. Ese análisis, al que accedió Búsqueda, concluyó que su intervención en el proceso administrativo no se apartó del marco normativo o, dicho de otro modo, “lo actuado corresponde a la razón y se basa en principios de buena administración”.

    La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Círculo Católico firmaron un convenio para la complementación de servicios en 2022, un proceso que requirió el aval del MSP. El informe de Risso plantea que fue el subsecretario quien intervino en estos expedientes debido a que el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, decidió que, por sus vínculos profesionales anteriores, se abstendría de actuar y delegaría las decisiones de todo lo relacionado con el Casmu y el Círculo Católico. La intervención de Satdjian derivó en una investigación administrativa y está previsto que el MSP eleve sus conclusiones a Fiscalía.

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    Tras la investigación administrativa, el director de la División Servicios Jurídicos del ministerio, Martín Esposto, elevó las actuaciones el 24 de abril al director general de Secretaría de la cartera, Rodrigo Márquez, con el planteo de “evaluar la presentación de denuncia de los hechos ante la Fiscalía competente”, informó El Observador en mayo. Esposto expresó que “no existió impedimento de ningún tipo que justificara la firma del (ex) subsecretario, dada la presencia y la actividad administrativa del ministro”, quien se encontraba en funciones y, a su entender, era quien debía firmar. Además, el jerarca marcó “inexistencia de acto administrativo que habilitara la firma de Satdjian” en lugar de Salinas y la “asimetría en los plazos de tramitación y aprobación de los convenios” de ASSE con el Casmu y el Círculo Católico, “destacando celeridad en el caso” de la segunda mutualista. Días después, también en mayo, Búsqueda informó a partir de fuentes del MSP que las autoridades de la cartera elevarán a la Fiscalía General de la Nación las conclusiones de la investigación administrativa que analizó los convenios de complementación asistencial de ASSE con el Círculo Católico y el Casmu.

    En el cuestionado oficio que firma el 9 de setiembre de 2022, Satdjian expresa que, tal como establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), “se comparte” con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, “el informe favorable” sobre el convenio con el Círculo Católico “elaborado por la Dirección General de Coordinación y la Dirección General del Sistema Nacional de Salud” del MSP. En su informe jurídico, fechado el 28 de abril de este año, Risso asegura que “de ninguna forma participó el ministro o el subsecretario en la decisión y elaboración de dicho informe”. Por el contrario, la firma de Satdjian fue “un mero acto de trámite (...), de comunicación del referido informe”. Por lo tanto, “no implica ejercer ninguna atribución de fondo ni decidir nada, sino el acto material de comunicar el informe”.

    Para Risso, es “muy claro” que “no se requería de resolución delegatoria” de Salinas para que Satdjian firmara el oficio. “Si cada vez que un subsecretario firma una comunicación o notificación se requiriera resolución delegatoria”, agrega el abogado, “además de una ineficiencia inconcebible, sería absurdo”.

    Si bien Satdjian expresa en el oficio que “se comparte el informe favorable” elaborado por las dos direcciones del ministerio sobre el convenio, Risso considera que esto “no implica asentimiento, aprobación o validación del contenido de acto que se comunica”, sino que el verbo compartir refiere solo a la comunicación o notificación.

    En la bancada blanca estiman que el anuncio de que el MSP elevará la investigación administrativa a Fiscalía es utilizado por el gobierno y el oficialismo para negociar con la oposición el alcance de la comisión investigadora sobre la gestión de ASSE, lo que está a estudio de la Cámara de Representantes. El diputado nacionalista Federico Casaretto dijo a Búsqueda el mes pasado que el Frente Amplio no está dispuesto a investigar la actual gestión de ASSE porque quiere “blindar” a su actual presidente, Álvaro Danza, y, a cambio, la fuerza política ofrece “blindar” a Satdjian. “¡Nosotros no queremos blindar nada a Satdjian! ¡Él está muy tranquilo!”, dijo Casaretto.

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