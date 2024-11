La llegada de más legisladoras al Parlamento no produce un “corrimiento” ideológico de los partidos

“No solo no hay fundamentos suficientes para sustentar la expectativa de diferencias ideológicas entre políticos de grupos marginalizados y dominantes, sino que también hay razones para pensar que no son diferentes, particularmente en relación con los ejes que tradicionalmente dividen la izquierda y la derecha una vez que se toma en cuenta el rol de los partidos políticos”, dice el artículo publicado por Acquarone y Di Landro en la revista especializada Legislative Studies Quarterly y que luego resumieron en el portal Razones y personas.

Las estimaciones de su trabajo indican que “si uno compara a grosso modo la ideología de los legisladores hombres vs. mujeres, blancos vs. no blancos, y jóvenes vs. mayores en los parlamentos latinoamericanos, encontrará que, efectivamente, las mujeres y legisladores no blancos—de ascendencia indígena o afrodescendiente— tienden a ser más de izquierda que sus contrapartes hombres y blancos”.