Laura Raffo: “El Partido Nacional nos tiene que tener a todos remando para el mismo lado”

Cuando por fin terminó la campaña, cuando atravesó la larga jornada de las elecciones internas que había iniciado con la expectativa de ser proclamada como la compañera de fórmula del candidato electo del Partido Nacional, Álvaro Delgado , cuando estuvo algo lejos de alcanzar el porcentaje necesario de los votos para ser considerada como candidata a vicepresidenta, Laura Raffo sintió que necesitaba unas vacaciones. Y entonces partió unos días a Europa a “reconectar” con su familia, procesar el golpe electoral y proyectar su futuro político. Raffo se confiesa “sorprendida” por la elección de Valeria Ripoll , pero ahora busca “mirar para adelante” mientras asegura que los blancos tienen que estar “todos remando para el mismo lado”. La exprecandidata pretende ocupar un lugar en el Senado, no se arrepiente de haberse bajado del proyecto de ganar Montevideo ni les hace caso a los cuestionamientos de sus compañeros de partido por apostar a conquistar terreno en la política nacional. “¡Me animo a cosas! Me animo. Es verdad que a veces hay un librito donde te dicen: ‘Che, este es el paso a paso que tenés que seguir’. Bueno, soy un poquito rebelde, no sigo el paso a paso”.

—Creo que la baja participación general fue uno de los factores. Nosotros teníamos medido que las personas que más seguían nuestra precandidatura eran personas que no estaban tan en el cerno del partido. Y por tanto siempre teníamos la expectativa de cuál iba ser el nivel de participación. Teníamos previsto que iba a votar menos gente, pero no tanto menos. Creo que eso fue un factor. Después estamos haciendo una análisis por región, por zona, a ver con qué tipo de mensaje llegamos a cada lugar. La moneda tiene dos caras. Por un lado, no alcanzamos esa votación que esperábamos, que estaba en el entorno del 26%-27%. Pero, por otro, nos acompañó la quinta parte del partido. A una candidatura nueva y a una alianza de sectores que nunca se había visto.

—En el momento quedamos sorprendidos. La mayor parte del partido no lo sabía. E inmediatamente, tras una reunión muy breve que tuvimos con quienes estábamos en la sede, dijimos: “Bueno, hay que apoyar la decisión de quien resultó electo por mayoría”. Yo fui la primera en decir que diría unas palabras para después ir al Directorio del Partido Nacional y estar ahí en apoyo a Álvaro (Delgado) y a la nueva fórmula. Fue como que me surgió de las entrañas. Lo primero que me surgió de mí fue decir "tengo que apoyar al partido, quiero que el partido gane”. En esos momentos inesperados o de tensión, te surge tu verdadero yo. Y a mí lo que me surgió fue eso: “Voy a apoyar a mi partido”. Es el partido al que pertenezco, es el partido que me corre por las venas porque soy blanca desde mi crianza.

delgado-ripoll-elecciones-internas-adhoc-mz.jpg La noche en la que Álvaro Delgado anuncia a Valeria Ripoll como candidata a vice. Mauricio Zina / adhocFOTOS

—¿Fue total la sorpresa de la fórmula? ¿No tenía ningún indicio de que podría ir por ahí?

—Nosotros no sabíamos. Nadie en la sede sabía qué nombres se manejaban.

—Más allá de la sorpresa inicial, ¿cómo observó lo que vino después, el anuncio, el ruido que hubo alrededor?

—Fue distinto al 2019. Pero también es distinta la elección. Álvaro apuesta a ensanchar al partido. Y si bien esa noche hubo sorpresa —todos lo sabemos—, creo que con el pasar de los días, de este mes, nos encaminamos a una convención en la cual vamos a ratificar la fórmula, el programa único; y ahora hay que mirar para adelante. Y cuando yo miro para adelante, lo que veo es un Partido Nacional que tiene que fortalecerse, que nos tiene que tener a todos remando para el mismo lado y donde cada uno va a marcar su perfil. Nosotros estamos hablando de defender la libertad, defender el coraje. La libertad vista con sentido común. Ese sentido común que te dice que para que el Estado facilite oportunidades tiene que ser eficiente, no malgastador y que tranque con burocracia. Tiene que ser eficiente para usar los recursos en cosas que realmente le cambien la vida a la gente, que le faciliten la vida. Ahora, se necesita coraje para hacer una reforma del Estado. Libertad y coraje. Y eso es lo que yo voy a promover dentro del Partido Nacional.

—Las primeras encuestas de intención de voto tras las internas mostraron una caída en el Partido Nacional. ¿Lo analizó? ¿A qué lo atribuye?

—Lo analicé. Tengo la deformación de economista, me encanta mirar encuestas. Esa misma deformación de economista me hace reafirmar que para que algo se convierta en tendencia, necesitás dos mediciones. De todas maneras, por supuesto que miramos los números con atención y lo que más pensamos es en cómo hacemos para fortalecernos como partido. Cómo les mostramos a los uruguayos que el Partido Nacional, que ya hizo transformaciones con el gobierno de Luis Lacalle Pou, es la herramienta para seguir haciendo transformaciones. Soy una mujer que se maneja con tranquilidad y optimismo. Y cuando vos tenés una noticia que no es la que más te gusta, lo que tenés que hacer es reflexionar y preguntarte cómo hacer para cambiarla. No soy fatalista. Hay que esperar a una segunda encuesta. Esto ya había pasado en el 2019. Pasó que Luis había bajado, había subido Ernesto Talvi y después se volvieron a acomodar los números.

—¿Cómo se están acoplando las ideas fuerza de su programa de gobierno con el de Delgado?

—Hubo un trabajo muy bueno entre Agustín Iturralde y Valentina Arlegui y Francisco Faig. Ahora estamos en la etapa de cerrar el borrador porque ya este sábado se aprueba el programa en la convención. Con mucha facilidad se incorporaron pilares que eran muy característicos, fundamentales, de nuestro sector: bajar el costo de vida, los 15.000 puestos de trabajo, propuestas en salud pública. Lo que queda es un programa único que acopla bien las ideas que pusimos arriba de la mesa y además nos deja espacio para que cada uno pueda ir un paso más. En el congreso del Herrerismo, fuimos un paso más y pusimos ejemplos concretos. Hablamos del Estado facilitador en vez del Estado como una mochila que el uruguayo carga en sus hombros. Pasar del Estado mochila al Estado facilitador no solo implica reducir burocracia, sino reducir gasto, hacer ajustes. Y para eso tiene que haber una mirada innovadora, más audaz. Y ahí propusimos fusionar actividades. En el área de vivienda, por ejemplo, hay 10 organismos que se dedican a políticas de viviendas, de los cuales muchos hacen lo mismo. Hay que achicar el gasto. La magia de achicar el gasto público es que podés empezar a reducir los impuestos y los funcionarios que hacían tareas duplicadas pueden ponerse al servicio de los ciudadanos y de los emprendedores. Queremos un país en el que la mochila del Estado empiece a estar más liviana.

No me identifico con una etiqueta conservadora. Sí con una de liberal, pero un liberalismo de sentido común, no económico. Y defender la libertad con sentido común es darle libertad a la gente para emprender en lo que se le cante y no ponerle ni una traba. Que el Estado facilite. Eso es sentido común. Libertad con sentido común es que si en un país hay dictadura, como en Venezuela, no te atraviese ninguna ideología para poder decirlo No me identifico con una etiqueta conservadora. Sí con una de liberal, pero un liberalismo de sentido común, no económico. Y defender la libertad con sentido común es darle libertad a la gente para emprender en lo que se le cante y no ponerle ni una traba. Que el Estado facilite. Eso es sentido común. Libertad con sentido común es que si en un país hay dictadura, como en Venezuela, no te atraviese ninguna ideología para poder decirlo

—Claramente ese es su discurso, ¿pretende ser la vocera en estos temas económicos durante la campaña de Delgado? ¿Quiere ocupar ese lugar?

—A mí me gusta ocupar el lugar que me dio la gente: los 62.000 blancos que en la elección interna me votaron, y vieron en nuestra propuesta algo mucho más allá de lo económico. Y nosotros le tenemos que responder a la gente que nos votó. Ahora le vamos a pedir a esa gente que nos vuelva a acompañar en octubre porque apostamos a tener una bancada parlamentaria fuerte en el Herrerismo. Más allá de eso, cada uno va a trabajar para captar distintos públicos. Con Álvaro tenemos una muy buena relación, nos juntamos, vamos coordinando temas, hay algunos que los manejaré más que él. Lo estamos coordinando.

—A propósito de los distintos públicos que se pretende captar, tras el congreso del Herrerismo quedó claro que hubo un discurso atenuado en las internas para llegar a un espectro más amplio de votantes y que ahora se endureció para marcar el perfil, la esencia, más volcada a la derecha. ¿Cómo se siente con eso? ¿Se siente cómoda con ese discurso?

—Yo lo definiría como un discurso liberal. Cuando vos le ponés etiqueta de la derecha...

—No le gusta la palabra derecha…

—No... ¿sabés por qué? Porque suele vincularse al conservadurismo. Y yo no soy una persona conservadora, para nada. Al contrario. Soy una persona muy innovadora, muy abierta a las nuevas tendencias, muy de nueva generación, y por lo tanto el conservadurismo a mí no me va. Sí me va defender las ideas de la libertad, que también a veces se interpretan como de derecha y, bueno, en eso no tengo ningún problema. Pero no me identifico con una etiqueta conservadora. Sí con una de liberal, pero un liberalismo de sentido común, no económico. Y defender la libertad con sentido común es darle libertad a la gente para emprender en lo que se le cante y no ponerle ni una traba. Que el Estado facilite. Eso es sentido común. Libertad con sentido común es que si en un país hay dictadura, como en Venezuela, no te atraviese ninguna ideología para poder decirlo.

—¿Y la libertad con sentido común, desde la derecha, es también poder defender, por ejemplo, el aborto legal?

—Yo ahí soy muy libertad con sentido común. Que cada uno haga lo que le parezca. Me criaron así. Fui al Liceo Francés toda mi vida: libertad, igualdad, fraternidad.

—Cuando se iniciaba la campaña, en uno de los Desayunos Búsqueda, habló sobre el rol de la mujer dentro de un partido y un sector que carga con la etiqueta de conservador. ¿Siente que hubo avance para darle más espacio a la mujer en la política?

—El avance es enorme. Por primera vez en la historia del Partido Nacional, una mujer fue precandidata a la presidencia y sacó la quinta parte de los votos del partido. Es un enorme avance. Y me niego a ponerle el mote de conservador al Herrerismo. La presidenta de la lista 71 es mujer, la presidenta de la juventud de la 71 es mujer, el Herrerismo tiene diputadas mujeres, tiene una senadora mujer. A veces se arrastran etiquetas de otra época. Obviamente las mujeres tenemos que remar mucho, sigue siendo así, pero vamos abriendo camino.

Laura-Raffo-sede-lista-77-adhoc-jc.jpg Laura Raffo durante la entrevista con Búsqueda en la sede de la lista 71, en Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Se arrepiente de haber abandonado el proyecto Montevideo para dedicarse a lo nacional?

—Para nada, me encantó recorrer el país, juntarme con gente de cada departamento, entender la realidad nacional a fondo. Tengo una vocación de hacer política en todos los aspectos que afectan a los uruguayos. Y eso tiene que ver con la política nacional. Y siempre me pasaba, cuando recorría Montevideo, que además de hablarme de temas vinculados a lo municipal, me hablaban de eso que te atraviesa: “Quiero que mi hijo termine el liceo, quiero conseguir un mejor trabajo, quiero que me rinda más la plata”. Eso lo lográs con medidas y políticas nacionales.

—¿No siente que en algún momento algunos de sus compañeros de partido le pasaron factura por haberse bajado de la idea de pelear por la Intendencia de Montevideo?

—Bueno, yo soy una mujer muy moderna y audaz. ¡Me animo a cosas! Me animo. Es verdad que a veces hay un librito donde te dicen: “Che, este es el paso a paso que tenés que seguir”. Bueno, soy un poquito rebelde, no sigo el paso a paso.

—Ahora se están armando las listas para llegar al Parlamento. ¿Cuál es su proyección política? ¿Cuál es su interés?

—Vamos a buscar una gran representación parlamentaria. Obviamente, yo voy a integrar una lista al Senado. La va encabezar Luis Lacalle Pou y estamos viendo los órdenes y suplencias, que lleva su tiempo. Pero lo importante es que yo quiero representar a los uruguayos en el Parlamento. Quiero que todas las medidas que presentamos en la campaña la podamos llevar a cabo. Y las voy a defender a muerte desde el Parlamento.

—¿Quiere ser senadora?

—Sí, es un rol que me entusiasma mucho porque implica traducir la necesidad que viste en el territorio a una medida política, a una ley que se pueda implementar. Me genera muchísimo entusiasmo transformar vidas a través de la política.