Laura Raffo se fue del Herrerismo y negocia incorporarse al Espacio 40

Búsqueda informó en su edición del jueves 5 que, tras una reunión con el senador Luis Alberto Heber y el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera —en la que se le comunicó que no encabezaría la lista al Senado de la agrupación—, la exprecandidata sintió que se “rompió” un acuerdo previo y que se tomaría una jornada de “silencio, reflexión y evaluación” de sus posibles caminos políticos.

“A la gente, ‘el pueblo que anda y arde en la calle’, como decía Luis Alberto de Herrera, le aseguro que me encontrará trabajando por los uruguayos, con actitud positiva y espíritu renovador, como el primer día en que asumí este compromiso vital y político”, cierra su carta Raffo.

Consultada este viernes en rueda de prensa, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que le “sorprende” y que “lamenta” lo sucedido con Raffo: “Es una mujer que tiene para aportar muchísimo. Seguramente que no sea candidata no significa que no esté militando y de futuro cumpla otra responsabilidad”, dijo en la Expo Prado, según recogió Telemundo.

Argimón opinó también que el caso evidencia la dificultad que enfrentan las mujeres para hacerse un lugar en la política: “Sin lugar a dudas. Sigue siendo un medio donde todavía la presencia de la mujer en tanto actor político está mucho más considerado por la ciudadanía que por los propios partidos”, afirmó.