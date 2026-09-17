Lema único: la militancia advirtió en Masoller el “peligro” de “fundir” el Partido Nacional por “simples intereses electorales”

En una fecha señalada a principios de setiembre, durante la clásica marcha a caballo en homenaje al general blanco Aparicio Saravia, los fogones en los campos de Masoller suelen estar encendidos de pasión nacionalista. Es un momento de comunión entre dirigentes y militancia donde la liturgia del Partido Nacional alcanza su pico de rendimiento. En la noche del sábado 5, en la previa al acto central del domingo al mediodía, los integrantes de la comisión organizadora de la marcha de jinetes iban de fogón en fogón compartiendo y terminando de ajustar la redacción de la proclama que sintetiza el pensamiento de los blancos de a pie, alejados de las cúpulas directrices.

En los 26 años de marcha por Aparicio, siempre hubo una lectura que enhebra la historia con la coyuntura. Y en esta oportunidad, en este contexto político a tres años de las próximas elecciones nacionales, el mensaje que se quiso dar desde las bases fue sobre los “riesgos” de “fundir” al partido junto con colorados, independientes y cabildantes en un lema único llamado coalición republicana.

El encargado de leer la proclama fue Wilson Ferreira Sfeir, nieto del histórico dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate. El texto le fue ofrecido bajo la advertencia de que en el tramo final contenía alusiones bien directas y firmes a un asunto que aún divide aguas entre los nacionalistas: el lema único como expresión electoral, coalición sí o coalición no, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar al poder? Ferreira Sfeir no tuvo problemas en aceptar leer el texto porque suscribe su contenido.

De poncho blanco y boina, imbuido por el espíritu de los nacionalistas que se reúnen cada año a recordar la muerte de Saravia durante la última guerra civil entre blancos y colorados en 1904, el joven dirigente del Partido Nacional leyó: “Es emocionante sentirse herederos de este legado de ideas, de sacrificios y vidas entregadas al partido. No tenemos el derecho de desprestigiar o ponerlo en peligro”. Y siguió diciendo que “no se puede ni siquiera vislumbrar la mera posibilidad de que corra peligro su identidad o integridad por simples intereses electorales de cinco años”. Abajo del escenario, entre la caballada sobre la ruta, se escucharon aplausos y gritos. Arriba también hubo aplausos. Aplaudió tibiamente el presidente del directorio, Álvaro Delgado. Aplaudieron también los senadores Carlos Camy, Rodrigo Blás y Luis Alberto Heber. El que se mantuvo serio y con sus manos en los bolsillos de su campera fue el senador Javier García, acaso uno de los más entusiastas impulsores del lema único dentro de los blancos.

“¿Qué puede importarle los cargos a una comunidad que ha derramado sangre y entregado miles de vidas a lo largo de su historia?”, se preguntó Ferreira Sfeir. “Fundir el lema Partido Nacional genera un riesgo que nuestra historia no merece sufrir”, agregó, y cerró con una cita al caudillo Timoteo Aparicio: “En nuestras frentes va una divisa con los colores de la patria azul y blanco como la bandera común, en símbolo de que por la patria luchamos y no por mezquinos intereses personales (…). Ninguno de nosotros aspira al mando. El país decidirá quien deba gobernar”.

Luego de la oratoria de Ferreira Sfeir, el que cerró el acto fue Delgado. El presidente del directorio blanco dejó, sin embargo, un mensaje más ambiguo sobre la futura expresión electoral del Partido Nacional. “Tenemos que asumir el compromiso de crear la opción que genere esperanza. Empiezo a notar que la gente empieza a resignarse y no lo podemos permitir”, dijo. Y agregó: “Tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en 2030 como el Uruguay se lo merece, con el Partido Nacional encabezando una coalición de gobierno”.

Delgado se ha mostrado muy afín al lema único. “Si hubiéramos ido en un solo lema, tendríamos mayoría parlamentaria”, dijo a fines de 2025 en rueda de prensa mientras culminaba la ronda de autocrítica de la derrota electoral por los departamentos. Ha propuesto discutir “reglas de juego claras” para 2029 y sin “perder identidades” partidarias. Pero lo cierto es que esa negociación está estancada. Y para algunos dirigentes blancos, los últimos clavos en el cajón se lo pusieron en Masoller, con la expresión surgida desde la militancia.

El senador García es otro de los que insiste una y otra vez con el lema único. “Creo que deberíamos caminar hacia eso”, dijo en una entrevista con Búsqueda en agosto de 2025. “Empieza a generarse una opinión pública que sabe que después de octubre hay coalición. Quizás, este camino anticipado lleva a que a octubre haya coalición”, agregó. Y durante este año también ha tenido varias manifestaciones públicas sobre el asunto. La última fue el miércoles 9 en una entrevista con el programa de streaming En clave país. “No diluyo mis convicciones por utilizar arquitectura electoral con inteligencia”, dijo. “Hay que dejarse de embromar y hacer lo que la gente nos dice”, subrayó. “Votamos juntos en tres balotajes, gobernamos juntos una vez. Da la impresión de que tenemos un grado de conocimiento importante”.

Algunos dirigentes blancos consultados por Búsqueda entienden que una cosa es una coalición de gobierno y otra es una coalición electoral. Y que no es lineal el traspaso de votos cuando los partidos votan separados en octubre y cuando votan juntos en un balotaje. “De hecho en noviembre de 2024 se perdieron 50.000 votos que fueron al Frente Amplio”, razonó una de las fuentes. También insisten en que los más interesados en transitar este camino en octubre son los colorados e independientes que tienen “intereses propios” para “mantenerse” y “no desaparecer”. Las resistencias a este proyecto se encuentran también en departamentos que son históricos bastiones blancos y que no están dispuestos a repartir su botín electoral.

Más allá de las voces de Delgado y García, muchos esperan que sea el expresidente Luis Lacalle Pou el que termine de laudar este asunto cuando decida bajar al llano y se meta otra vez en el ruedo político. Lacalle Pou no ha bajado línea sobre el tema entre los suyos, dijeron a Búsqueda distintas fuentes. “No quiere matar la idea, que se muera sola nomás por la inercia”, dijo un informante.