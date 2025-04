Maldonado, una lucha entre blancos con el retador Rodrigo Blás y el delfín Miguel Abella

Blás, el hombre que encarna más cabalmente al “bicho político”, entiende que también ha sido parte de esta gestión. Que le ha puesto “impulso y freno” cuando correspondía. Pero tiene una visión distinta a la de Abella. “La continuidad del Partido Nacional no está en duda, pero es un fin de ciclo. Fue muy buena para el ayer. Pero es un fin de ciclo porque ya no va a estar Antía. Y hay que tomarlo como la oportunidad de cambiar los tiempos, las formas y el desarrollo que hoy se precisa”, señala a Búsqueda . “Es el tiempo de continuar lo que está bueno o atender cosas que no se supieron hacer o que no estaban en la mira en ese momento”. Dice que tiene una “visión más moderna”: “Maldonado ha apostado al tradicionalismo de la gestión administrativa, de la gestión de territorio y eso nos ha impedido abordarla de otra forma que nos resulte más eficaz”

Pero Blás va a lo macro antes de ir por los barrios y la calidad de vida del habitante de Maldonado. Pone un ejemplo. “Hay que reordenar el tránsito, un tránsito fluido, seguro. No existe un plan de tránsito que le termine quitando calidad de vida a la gente. Si vos demorás cada vez más en ir al trabajo, son horas que le quitás a tu descanso, a tu familia. Llegás enojado”, dice. Y va por un cambio en la política de fiscalización con los radares. “Es una política de trancazo de tránsito, que aplica Montevideo y se trasladó a Maldonado. El mundo lo abandonó hace 20 años y nosotros lo estamos recorriendo. No son soluciones y no bajan la siniestralidad. Hace falta que los radares sean inteligentes, sean educadores y no recaudatorios, que las multas tengan que ver con el bolsillo de la gente. No pienso en sacar radares, pero ponerlos de otra forma. Acompañar el movimiento del tránsito”.

Abella tiene la mira puesta en disminuir las cifras de siniestralidad. Y una propuesta es la creación de una escuela de educación y seguridad vial en cada municipio. También promete una revisión del costo del boleto y fomentar el uso del transporte público. Y, al igual que Blás, apunta a una redistribución de los radares para prevenir accidentes en zonas de mayor riesgo, priorizando entornos escolares, cruces peligrosos y áreas con alta circulación de peatones.

Intendencia de Maldonado.jpg Intendencia de Maldonado Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Los de arriba, los del medio y los de abajo

El candidato del Herrerismo reconoce la política de asentamientos de la actual gestión departamental. Pero puntualiza que “no hay que ocuparse solo del que está allá abajo”. “Nosotros tenemos una masa crítica de gente que labura y no puede, no le alcanza, no accede. Y la respuesta que le damos es recién cuando ya cayó. Hay que sostener una política de asistencia, con soluciones habitacionales para el que alquila, para el que gana $ 40.000 y no puede acceder. Poner el foco ahí con subsidios de alquiler, canasta de materiales, préstamos para la cuota inicial”. Blás promete una partida de US$ 10 millones por año para solucionar la vivienda de los no asentados.

Pero más allá de esa intención de “sostener” a la clase media, Blás no descuida los ingresos a las arcas municipales que provienen de la contribución de la clase alta que reside durante el año y que es población flotante de la mano del turismo. Se plantea el desafío de que el invierno “no sea un bajón en la actividad laboral y turística”. Busca desestacionalizar Maldonado como destino a través de propuestas como eventos, congresos y entretenimiento para “capturar al brasileño”. “El argentino te responde siempre. Pero con Brasil estamos fríos”. Y por eso mismo, justamente, apuesta a un parque de nieve como atracción con inversión brasileña, un proyecto que dice estar negociando desde hace siete años. “Atrás del parque de nieve van a seguir viniendo otros emprendimientos, con laburo todo el año. Emprendimientos para que el argentino que vino en la pandemia y puso una cafetería encuentre quien le tome un café en pleno agosto. No descubro la pólvora, lo escucho desde niño, pero ahora venimos con cosas concretas”, afirma. Y agrega: “A este desarrollo no lo puedo recibir con radares que nadie entiende y con multas más caras que Europa”.

Blás busca “un salto de calidad en la forma de entender ciertos servicios públicos”. “Esa modernidad es contraria a la continuidad. El fin del ciclo es el momento de apostar a cosas nuevas, otras miradas. Lo que se hizo acá está excelente, chapeu, me saco el sombrero, viva Antía, pero, para adelante, Maldonado necesita una visión superadora”.

Sin embargo, para Abella, con las obras proyectadas y con lo que se ha hecho, no hay que tocar mucho en materia de turismo y servicios. “Porque si usted viene hoy a Maldonado, desde que entra va a ver que hay limpieza, que hay orden, que hay plantas. Eso no se toca, eso está dentro de lo que ya es materia de continuidad para nosotros”.

En su programa de gobierno dice que “se hará hincapié en la promoción del turismo de naturaleza, incluyendo propuestas vinculadas al ecoturismo, turismo rural, aventura, arqueológico y circuitos relacionados con la producción local”.