Gremio de diplomáticos transmitió al canciller su “profunda preocupación” porque no se considera su “conocimiento técnico”

El clima de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores no está en su mejor momento. La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afuseu) expresó su “profunda preocupación” al canciller Mario Lubetkin porque considera que falta respaldo a su trabajo y el ministerio toma decisiones sin valorar “debidamente” la “experiencia, el conocimiento técnico y la trayectoria” de los diplomáticos.

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La nota escrita por la directiva fue entregada a las autoridades el 2 de octubre y distribuida entre los afiliados del gremio. El objetivo de la comunicación, explica en su primer párrafo, es transmitirle al ministro su “profunda preocupación” ante “diversos episodios” en los cuales “el servicio exterior en su conjunto o algunos de sus integrantes se han visto expuestos públicamente en la prensa nacional de manera negativa, no profesional, afectando la dignidad institucional y personal de los funcionarios, así como afectando el debido resguardo que corresponde a los funcionarios en el ejercicio de su labor”.

Uno de los episodios públicos que despertó molestia en los últimos meses fue la designación de Marcos Carámbula como representante de Uruguay ante Palestina, con lo que el gobierno incumplió su promesa de reducir la cantidad de embajadores políticos, y la justificación que brindó el canciller Lubetkin. El ministro, en declaraciones a la diaria el 1 de octubre, definió a Carámbula como una figura “cristalina, de referencia, de confianza” del presidente y de otros actores políticos.

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Entre los afiliados de Afuseu también molestaron otros temas, señalaron fuentes del ministerio a Búsqueda . Recordaron que Lubetkin decidió que la persona que estaba a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales fuera remplazada después de que se enviara, por error, una comunicación al Parlamento en la que se les pedía a los legisladores no reunirse con representantes de las islas Malvinas durante la Expo Prado. Una ocasión anterior que tambiém disgustó fue cuando la Cancillería sostuvo que había enviado a un funcionario de segunda línea a una reunión sobre terrorismo organizada por Estados Unidos. En realidad, el representante de Uruguay en esa instancia fue el embajador ante ese país, Daniel Castillo.

Más allá de esos episodios, el clima de trabajo inquieta en la interna del ministerio, según los informantes.

El comunicado de Afuseu dice que el “respaldo” de la “superioridad” al trabajo de los diplomáticos es “fundamental” para desempeñar la tarea y también en el marco de una relación de confianza “más allá de la naturaleza jerárquica propia de esta institución”.

El gremio “observa con preocupación situaciones en las que la experiencia, el conocimiento técnico y la trayectoria profesional de los funcionarios diplomáticos de carrera no parecen ser debidamente valorados al momento de adoptar determinadas decisiones, realizar anuncios o definir orientaciones que inciden directamente sobre el funcionamiento del ministerio y sobre el ejercicio de la política exterior de la República; una observación que se aprecia, por ejemplo, cuando se quiere justificar la designación de embajadores políticos”, dice la nota.

La directiva de Afuseu asegura que su planteo no implica “desconocer las potestades” de las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo, sino señalar “que una Cancillería sólida requiere que la conducción política y el servicio exterior profesional se complementen”.

“Prescindir de ese conocimiento, relegarlo o transmitir la percepción de que la experiencia profesional del servicio exterior resulta secundaria no solo genera legítima preocupación entre sus integrantes, sino que puede debilitar capacidades institucionales que han sido construidas durante décadas y que pertenecen al Estado uruguayo, con independencia de las sucesivas administraciones”, añade la nota.

En el último párrafo, Afuseu insiste en su preocupación y en la importancia de que “desde la conducción del ministerio, se reafirme el respaldo al trabajo profesional de sus funcionarios y funcionarias y se aseguren ámbitos adecuados de consideración y participación del servicio exterior de carrera en aquellas cuestiones que inciden directamente en el ejercicio de sus funciones y en la institucionalidad de la Cancillería”.