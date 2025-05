Martín Lema: “El primero que no está de acuerdo con la gestión de Montevideo es Mario Bergara”

Martín Lema no se permite dar por perdida la elección en Montevideo. Aunque los números de las encuestas le digan lo contrario, aunque su olfato y su propia experiencia política le avisen que la posibilidad es muy remota , que el Frente Amplio es y ha sido un tanque imbatible en la capital por los últimos 35 años. Lema, al menos públicamente, apenas logra salir de ese discurso en el que no se puede imaginar otro escenario que no sea como intendente de Montevideo. “No estoy especulando con la calculadora”, dice. “Y en la hipótesis de que no gane, ¿lo vuelve a intentar en cinco años?”, se le pregunta en la entrevista de Desayunos Búsqueda .

El candidato de la Coalición Republicana dijo que “tuvo el máximo de apoyo que se pudo dar”, en referencia al acompañamiento a su postulación por los otros partidos del bloque político. Aseguró que no tiene reproches por cómo fue rodeada su candidatura, con la colorada Virginia Cáceres y el cabildante Roque García. Sus críticas son al Frente Amplio. Y apuntó a su principal competidor, el favorito en las encuestas. “El primero que no está de acuerdo con la gestión de Montevideo es Mario Bergara . Es el primero. Nadie habla de un nuevo Montevideo siendo representante del continuismo si se siente orgulloso del proceso. Y yo me siento sumamente orgulloso del trabajo de la coalición en Montevideo, y no hablo solamente de dirigentes, hablo de los militantes. Hay una profunda vocación de querer cambiar Montevideo”.

Opinó que la gente “cada vez expresa menos esa efervescencia vinculada a lo partidario”, pero dijo que ve movilizaciones en las ferias y en barriadas que luego se expresan con el “descontento” con la gestión frenteamplista que marcan las encuestas.

A propósito de las mediciones, insistió en que en la mayoría muestran que están a un dígito de diferencia y que en algunas están a cinco puntos dentro de ese dígito. “Entonces ahí vos empezás a atar la disconformidad que hay con la gestión de un proceso y a la tendencia a materializar una menor distancia entre los bloques. Entonces hay que esperar”, dijo. Y enfatizó: “Yo creo que el 11 la decisión va a tornar puramente alrededor de la gestión, hay días todavía para procesar, y en estos días la gente está tomando la decisión final”.

Martin Lema OK Martín Lema durante la entrevista en los Desayunos Búsqueda Valentina Weikert

Oscuro, roto, lento

Para Lema, el principal problema de Montevideo es el desarrollo y la planificación urbana. “Después todo desemboca en un Montevideo sucio, roto, oscuro y lento. Obviamente, limpiar Montevideo es una de las urgencias. Hay que poner la casa de nuevo orden, pero no ha habido planificación urbana”, se quejó. “¿Cuál fue el plan? ¿A dónde fue la gestión? ¿Dónde estimuló? ¿Dónde no estimuló? ¿Dónde promovió? ¿Cuáles fueron los ejes más importantes? ¿Cómo se cuidó el patrimonio? ¿Cómo se establecieron acciones para lucir una ciudad que es hermosa? ¿Qué se hizo?”, se preguntó Lema, y reprochó que hoy se estén haciendo análisis “que se debieron hacer 10 o 15 años” atrás. Puso el tránsito como ejemplo. “Yo no puedo creer que todavía sigan diciendo que es por el crecimiento del parque automotor. El crecimiento del parque automotor es de hace décadas. Es acá y en el mundo. Vos no podés llegar a una campaña electoral después de 35 años diciendo esto”. Lema cuestionó que ante ese crecimiento no se haya estimulado el transporte público. Y lamentó la “falta” de presupuesto para inversiones. Dijo que de los US$ 742 millones que ingresan a la intendencia directo desde los contribuyentes en un año solo el 13% van a ese rubro. “Por eso estamos chatos. Sin inversiones no hay infraestructura, sin infraestructura no hay agilidad en el tránsito. En eso también está agotado el proyecto, porque no hubo plan”.

El candidato se quejó de la estructura “pesada”, y que “llega tarde”, que es la Intendencia de Montevideo. Y propuso un rediseño estructural de los vínculos laborales. Dijo que se gastan US$ 450 millones en sueldos municipales por año “para llegar tarde”. “El que va a hacer un trámite siente que el contrincante es la intendencia”.

Lema habló de “purificación” de algunas dependencias y algunos organismos de la intendencia que tienen una “superposición de competencias”. Pretende hacer un “organigrama y una estructura ágil, simple”, y “después tomar la medida que haya que tomar, que es actuar de acuerdo y con respeto al sindicato que tenemos que representar, que es el de los montevideanos”. Aseguró que pese a esto no prevé conflictos con el sindicato de funcionarios (Adeom), con el que tendrá una relación “muy buena” porque se crearán “nuevos servicios” y se podrá “convivir con trabajadores tercerizados”. “Hay que recuperar el mando y la autoridad”, enfatizó. El candidato de la coalición dijo que ni el Casino Municipal ni el canal de televisión TV Ciudad serán prioridades durante su gestión. Por ahí comenzarán los recortes. Lema se quejó de que haya este tipo de gastos cuando “no se cumplen funciones básicas”. “Mis prioridades son limpiar, arreglar, iluminar y agilizar”, insistió.

Embed Entrevistado en el ciclo #DesayunosBúsqueda, el candidato a la intendencia de Montevideo Martin Lema reafirmó su intención de continuar en la carrera política departamental si no resulta electo este 11 de mayo. También descartó una eventual postulación presidencial en el corto… pic.twitter.com/DuIsSu8xDm — BÚSQUEDA (@BUSQUEDAonline) May 7, 2025

El futuro de Martín Lema

Fue difícil sacar a Lema del casete puesto en que no imagina otro futuro posible que ganar el próximo domingo en Montevideo. Sin embargo, dio algunas pistas sobre su futuro político en caso de una derrota. Lema dejó la puerta abierta a una candidatura para las elecciones municipales de 2030. Aseguró que le gustaría más ser intendente que presidente de la República. “A buen entendedor, pocas palabras”, señaló, con un guiño a la posibilidad de seguir construyendo un proyecto político para ganar el esquivo Montevideo. Y despejó cualquier duda sobre aspiraciones presidenciales. “Mientras Luis (Lacalle Pou) esté en la cancha, yo voy a estar detrás de él”.