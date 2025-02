Mientras distribuye a sus comisiones, el Frente Amplio plantea comenzar a sesionar en febrero

Con cierta urgencia por el inicio del nuevo período legislativo, el Frente Amplio ultima las negociaciones internas para distribuir a sus senadores y diputados en las distintas comisiones, con la dificultad de que algunas son muy codiciadas y que en la Cámara de Representantes no tiene mayoría, lo que obliga al futuro oficialismo a quedar en minoría en muchas instancias.

La bancada de la coalición de izquierda será mayoritaria en todas las comisiones del Senado , pero todavía no tiene resuelto con exactitud de qué manera distribuirá a sus integrantes.

En Diputados el trabajo es un poco más complejo, y no solo porque son más legisladores, sino porque el Frente Amplio no es mayoría en esa cámara (48 diputados en 99). El acuerdo entre oficialismo y oposición está tallado, e implica que la izquierda será mayoría en cinco comisiones (Educación, Hacienda, Legislación del Trabajo, Presupuesto, y Transporte, Comunicación y Obras Públicas), la coalición también en cinco (Asuntos Internacionales, Constitución, Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo y Vivienda y Territorio), mientras que en otras cinco ninguno de los bloques tendrá mayoría: Asuntos Internos, Defensa Nacional, Derechos Humanos, Salud Pública y Asistencia Social, y Salud Pública. En esta última, el voto que podría desempatar las discusiones lo tendrá Identidad Soberana, el Partido liderado por Gustavo Salle.

Al tiempo que negocia eso, y con menos premura, los legisladores oficialistas también están estudiando qué proyectos de ley prevén desarchivar en el actual período, dijeron fuentes políticas. Los parlamentarios tienen 60 días desde el inicio de la nueva legislatura para solicitar los desarchivos.

Una sesión especial

Más allá de coordinar con los otros partidos la distribución de comisiones, en un hecho inusual el Frente Amplio debió acordar la convocatoria a sesiones en ambas cámaras para el martes 18. El objetivo será aprobar la extensión del seguro de paro de 348 trabajadores de Schneck, algo que no pudo ser votado el 5 de febrero en el Senado, como consecuencia de una serie de descoordinaciones entre el actual oficialismo y el Frente Amplio.

La sesión extraordinaria del 5 de febrero había sido convocada por el oficialismo para aprobar varios proyectos, lo que despertó malestar en el Frente Amplio porque no estaban consensuados con el gobierno electo. Para el caso concreto de los seguros de paro de Schneck, eran necesarios 21 votos, pero el oficialismo solo tenía 18. Según consignó El Observador, tras diálogos entre la actual oposición y el Ministerio de Trabajo, los senadores frentistas decidieron ingresar en la sala para aprobar la extensión, pero el esfuerzo fracasó porque se habían retirado de sala el nacionalista Luis Alberto Heber y el cabildante Guido Manini Ríos.

La sesión del 18 de febrero, tres días después de que asuma el nuevo Parlamento, es poco habitual. No se ha registrado en las últimas transiciones que se convoque a una sesión legislativa entre el 15 de febrero y el 1° de marzo, un breve período en el que convive la nueva legislatura con el Poder Ejecutivo saliente. Además de la extensión del seguro de paro, un proyecto enviado por el actual gobierno, se espera que las respectivas cámaras voten las licencias de aquellos legisladores que asumirán cargos en la próxima administración.

Sergio Botana, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS Sergio Botana en el Parlamento. Javier Calvelo / adhocFOTOS

La disputa por un despacho

Si bien la mayoría de los acuerdos en el Palacio Legislativo están prácticamente sellados, entre blancos y colorados sigue habiendo un problema práctico con el uso de los despachos en el edificio anexo. El Partido Colorado no puede culminar la distribución final de las oficinas, dijeron fuentes de su bancada, por un problema relacionado con el senador nacionalista Sergio Botana. Además de tener su despacho en el Palacio, al exintendente de Cerro Largo se le reclama que libere otra oficina en el cuarto piso del anexo que actualmente usufructúa, pero aún no ha entregado las llaves. De no contar con esa oficina, los colorados deberán colocar a uno de sus legisladores en el segundo piso, asignado para la bancada de diputados del Frente Amplio.