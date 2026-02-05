El Banco República revisa sus compras de galletitas

El Banco República ( BROU ) compra galletitas con “destino a las gerencias de las distintas unidades funcionales de Montevideo” y para su Unidad de Capacitación “como parte de la infraestructura de los cursos que imparte”. Es un gasto que puso en revisión.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La compra de 280 cajas de 23 paquetes de Porteñitas —de la marca Bagley, del grupo argentino Arcor— fue cuestionada en los últimos meses del año pasado desde una cuenta en la red social X, generalmente crítica con gastos del actual gobierno, a partir de datos extraídos del sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). El senador blanco Sebastián da Silva republicó esa entrada. “Cada paquete quedó a $ 62, mientras que en los supermercados ronda los $ 40-$ 55”, aseguró el usuario, que no se identifica con un nombre.

Una circular interna del BROU del 10 de octubre transcribió una resolución tomada el 29 de setiembre por la Gerencia General. Esa orden modifica otra resolución, de 2015, e incluye a las “galletas dulces o saladas” entre los “artículos catalogados cuyo suministro se suspende una vez agotado el stock”, en lugar de la referencia anterior a “3 kg Galletas (dulces o saladas)” en ese listado.

Asimismo, aclara que, “dado que para la adquisición de comestibles la reglamentación establece que ‘en el caso del interior las gerencias de las dependencias están autorizadas a realizar adquisiciones equivalentes a pagar con sus respectivos Fondos Permanentes’, y teniendo en cuenta que el ítem ‘Galletas (dulces o saladas)’ es excluido del listado de comestibles por la presente resolución, se establece que no se autoriza la adquisición de artículos similares mediante el mecanismo de Fondos Permanentes”.

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Búsqueda , el BROU fundamentó para qué compra galletitas —para sus gerencias de Montevideo y para los cursos de capacitación—, informó que canceló parte de la adquisición que fue cuestionada en redes sociales y explicó los motivos para hacerlo.

La “razón de la suspensión del suministro” fue, según el República, que la institución “ha ido evolucionando hacia prácticas de alimentación más saludables. En esa línea, a través de sus servicios especializados en gestión humana, promueve el bienestar de las personas mediante políticas de prevención de la salud laboral e impulsando el desarrollo de hábitos saludables en el marco de una medicina del estilo de vida”.

Alegó “otro tipo de decisiones respecto a la suspensión del suministro de galletitas: en el marco de las órdenes de compra que ya habían sido emitidas al momento de publicarse la precitada circular (compras que ya habían sido efectuadas), se realizó el pago de la primera entrega parcial recibida con anterioridad en cada una, y se comunicó a los proveedores que el banco no solicitará nuevas entregas, dando por cumplidas las respectivas órdenes de compra”.

En su respuesta, el BROU adjuntó datos de compras de este rubro de los últimos dos años (entre setiembre del 2023 y ese mismo mes del 2025), 11 en total. La más grande en monto es la de las Porteñitas; allí indica que, “recibido aproximadamente el 20%, se dejó sin efecto el saldo de la compra”.

La adquisición previa a esa, fechada en abril, fue de hasta tres kilos de galletas Bocaditas de Arroz, aptas para celíacos, de la marca Saman, por unos $ 3.300, que pagó en su totalidad.