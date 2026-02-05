  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Banco República revisa sus compras de galletitas

    Cuestionada en redes sociales, una adjudicación de Porteñitas de Bagley por $ 400.000 fue dejada sin efecto después de recibida cerca del 20% de la compra; el banco estatal dice que está incorporando la alimentación saludable

    Álvaro García, presidente del BROU.

    Álvaro García, presidente del BROU.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco República (BROU) compra galletitas con “destino a las gerencias de las distintas unidades funcionales de Montevideo” y para su Unidad de Capacitación “como parte de la infraestructura de los cursos que imparte”. Es un gasto que puso en revisión.

    La compra de 280 cajas de 23 paquetes de Porteñitas —de la marca Bagley, del grupo argentino Arcor— fue cuestionada en los últimos meses del año pasado desde una cuenta en la red social X, generalmente crítica con gastos del actual gobierno, a partir de datos extraídos del sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). El senador blanco Sebastián da Silva republicó esa entrada. “Cada paquete quedó a $ 62, mientras que en los supermercados ronda los $ 40-$ 55”, aseguró el usuario, que no se identifica con un nombre.

    Leé además

    Álvaro García, en la casa central del Banco República.
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Isis Burguez, directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
    Gasto público

    Agencia reguladora impulsa “profesionalización” de las compras públicas, que son debatidas en ámbitos políticos y redes sociales

    Por Ismael Grau

    Una circular interna del BROU del 10 de octubre transcribió una resolución tomada el 29 de setiembre por la Gerencia General. Esa orden modifica otra resolución, de 2015, e incluye a las “galletas dulces o saladas” entre los “artículos catalogados cuyo suministro se suspende una vez agotado el stock”, en lugar de la referencia anterior a “3 kg Galletas (dulces o saladas)” en ese listado.

    Asimismo, aclara que, “dado que para la adquisición de comestibles la reglamentación establece que ‘en el caso del interior las gerencias de las dependencias están autorizadas a realizar adquisiciones equivalentes a pagar con sus respectivos Fondos Permanentes’, y teniendo en cuenta que el ítem ‘Galletas (dulces o saladas)’ es excluido del listado de comestibles por la presente resolución, se establece que no se autoriza la adquisición de artículos similares mediante el mecanismo de Fondos Permanentes”.

    En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Búsqueda, el BROU fundamentó para qué compra galletitas —para sus gerencias de Montevideo y para los cursos de capacitación—, informó que canceló parte de la adquisición que fue cuestionada en redes sociales y explicó los motivos para hacerlo.

    La “razón de la suspensión del suministro” fue, según el República, que la institución “ha ido evolucionando hacia prácticas de alimentación más saludables. En esa línea, a través de sus servicios especializados en gestión humana, promueve el bienestar de las personas mediante políticas de prevención de la salud laboral e impulsando el desarrollo de hábitos saludables en el marco de una medicina del estilo de vida”.

    Alegó “otro tipo de decisiones respecto a la suspensión del suministro de galletitas: en el marco de las órdenes de compra que ya habían sido emitidas al momento de publicarse la precitada circular (compras que ya habían sido efectuadas), se realizó el pago de la primera entrega parcial recibida con anterioridad en cada una, y se comunicó a los proveedores que el banco no solicitará nuevas entregas, dando por cumplidas las respectivas órdenes de compra”.

    En su respuesta, el BROU adjuntó datos de compras de este rubro de los últimos dos años (entre setiembre del 2023 y ese mismo mes del 2025), 11 en total. La más grande en monto es la de las Porteñitas; allí indica que, “recibido aproximadamente el 20%, se dejó sin efecto el saldo de la compra”.

    La adquisición previa a esa, fechada en abril, fue de hasta tres kilos de galletas Bocaditas de Arroz, aptas para celíacos, de la marca Saman, por unos $ 3.300, que pagó en su totalidad.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado