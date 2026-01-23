  • Cotizaciones
    Ministro del Interior protagonizó accidente de tránsito: preocupación en el oficialismo y pedidos de renuncia o disculpas en la oposición

    Carlos Negro no respetó una señal de tránsito y chocó a un motociclista; tenía su libreta de conducir vencida

    Carlos Negro durante la colocación de una placa de la memoria en la antigua Jefatura y Cárcel Central de Montevideo.

    Carlos Negro durante la colocación de una placa de la memoria en la antigua Jefatura y Cárcel Central de Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Entre las autoridades de gobierno y dirigentes del oficialismo, existe preocupación por la situación del ministro Carlos Negro, quien protagonizó un accidente de tránsito el jueves 22 en el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo.

    Tras no respetar una señal de “Pare” en la esquina de las calles León Pérez y Capitán Basilio Araújo, Negro embistió con su coche particular a un motociclista que cruzaba por su izquierda, según informó el periodista Ignacio Álvarez. El ministro tenía la libreta de conducir vencida; su espirometría dio negativa. En tanto, el conductor de la moto no tenía libreta de conducir ni usaba casco, y se encuentra internado con una lesión de cadera.

    El caso está ahora en manos de la fiscal de Flagrancia de 14° turno, Viviana Maqueira.

    Reacciones de la oposición ante el accidente de Negro: piden disculpas, explicaciones o la renuncia

    Mientras el accidente es causa de preocupación en el gobierno, hay dirigentes y legisladores frenteamplistas que evalúan que lo sucedido, que puede tener implicancias penales, es un “error grande” que traerá consecuencias políticas. Algunos de los consultados no descartaron la renuncia del jerarca como una opción.

    En tanto, parlamentarios de la oposición reclamaron medidas concretas. La senadora nacionalista Graciela Bianchi escribió en la red social X que si la información es cierta, “en un país serio amerita renuncia inmediata”.

    En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani expresó en esa red que la situación es similar a la de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, quien renunció luego de que se supiera que tenía propiedades no regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro. Negro, escribió Schipani, es “quien debe hacer cumplir, fiscalizar y velar por las normas de tránsito”, pero “es el primero en incumplirlas”, por lo que “debe renunciar”.

    Otros legisladores opositores fueron más cautos. El diputado nacionalista y exsubsecretario del Ministerio del Interior Pablo Abdala dijo a Búsqueda que si bien no pide la renuncia del jerarca, Negro “sí tendría que dar explicaciones y pedir una disculpa pública”, dado que “es el jerarca de unidades policiales que fiscaliza esto”.

    Por su parte, el senador blanco Sebastián da Silva relativizó la gravedad de lo ocurrido y opinó que ese tipo de cosas pasa en “las mejores familias”. Añadió que a su juicio el ministro debería circular con custodia y chofer.

    En tanto, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sostuvo que “le puede pasar a cualquiera” tener la libreta de conducir vencida, y que es necesario juzgar a Negro por su gestión.

