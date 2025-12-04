Tras discusión interna, los blancos apuestan al diálogo con el gobierno por la seguridad

Dirigentes del Partido Nacional entregaron al Ministerio del Interior un documento con propuestas que incluyen cadena perpetua revisable, creación de un grupo antimafia y combatir la mendicidad hostil

Desde incluso unos meses antes de que asumiera este gobierno, el Partido Nacional ha debatido qué tipo de oposición quiere ser, cuáles son los perfiles que deben prevalecer en el control de la gestión de la administración del presidente Yamandú Orsi. Y esto ha variado. Ha existido un vaivén entre el ánimo rupturista y el dialoguista, entre una postura más combativa y otra más aperturista, entre palomas y halcones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la cuestión de seguridad pública, uno de los asuntos más importantes y prioritarios en la agenda del gobierno, los blancos también han oscilado entre la idea de acompañar y proponer o cortar los puentes y soltarle la mano al oficialismo. Cuando el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública como principal estrategia de gestión a largo plazo, emergió alguna voz discordante, hubo reparos, críticas, desconfianza. Pero se resolvió participar.

En una de las primeras reuniones a principios de setiembre, el Partido Nacional presentó una carta al ministro Negro en la que exigían algunas condiciones para que el diálogo funcione. Por ejemplo, la presencia del propio ministro en las reuniones y algunas cuestiones que a su juicio tenían que tener prioridad en el abordaje del asunto: el respaldo a la Policía, la “represión focalizada”, las “reformas normativas”, el “rechazo” a la desprisionalización. “Queremos ganarle al tiempo, queremos que esta discusión valga la pena, que sea productiva”, dijo en ese momento el actual integrante de la “junta anticorrupción” Luis Calabria, que por ese entonces era, junto con el exministro del Interior Nicolás Martinelli y el exintendente de Maldonado Enrique Antía, uno de los representantes de los blancos en los diálogos por la seguridad.

Después de esa instancia, y con la creciente ansiedad opositora por más medidas en una seguridad pública que siempre da titulares negativos, la discusión interna sobre la participación en este ámbito creado por el gobierno fue aumentando en intensidad. A mediados de setiembre, Martinelli —que lideró el ánimo más rupturista— dijo en entrevista con Búsqueda que no estaba de acuerdo “en armarle el plan de gobierno en seguridad” al oficialismo. “Esto de que tengamos que esperar más de un año para tener un plan de seguridad no es buena cosa y demuestra que el Frente Amplio no estaba preparado para gobernar, sobre todo en materia de seguridad”, señaló, y advirtió que con este diálogo con la oposición, el oficialismo buscaba “licuar las responsabilidades entre todos los partidos políticos” si las cosas no salían bien.

Meses después, Martinelli terminó renunciando a participar de estos encuentros con el gobierno. “Es una pérdida de tiempo”, argumentó a Búsqueda el exministro del Interior.