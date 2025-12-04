  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tras discusión interna, los blancos apuestan al diálogo con el gobierno por la seguridad

    Dirigentes del Partido Nacional entregaron al Ministerio del Interior un documento con propuestas que incluyen cadena perpetua revisable, creación de un grupo antimafia y combatir la mendicidad hostil

    Presentación de los nuevos dispositivos no letales de la Policía.

    Presentación de los nuevos dispositivos no letales de la Policía.

    FOTO

    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Desde incluso unos meses antes de que asumiera este gobierno, el Partido Nacional ha debatido qué tipo de oposición quiere ser, cuáles son los perfiles que deben prevalecer en el control de la gestión de la administración del presidente Yamandú Orsi. Y esto ha variado. Ha existido un vaivén entre el ánimo rupturista y el dialoguista, entre una postura más combativa y otra más aperturista, entre palomas y halcones.

    En la cuestión de seguridad pública, uno de los asuntos más importantes y prioritarios en la agenda del gobierno, los blancos también han oscilado entre la idea de acompañar y proponer o cortar los puentes y soltarle la mano al oficialismo. Cuando el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública como principal estrategia de gestión a largo plazo, emergió alguna voz discordante, hubo reparos, críticas, desconfianza. Pero se resolvió participar.

    Leé además

    El presidente Yamandú Orsi.
    Video
    Seguridad pública

    Yamandú Orsi promueve discusión sobre más mano dura en el combate a la delincuencia

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.
    Humanidad aplicada

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón

    En una de las primeras reuniones a principios de setiembre, el Partido Nacional presentó una carta al ministro Negro en la que exigían algunas condiciones para que el diálogo funcione. Por ejemplo, la presencia del propio ministro en las reuniones y algunas cuestiones que a su juicio tenían que tener prioridad en el abordaje del asunto: el respaldo a la Policía, la “represión focalizada”, las “reformas normativas”, el “rechazo” a la desprisionalización. “Queremos ganarle al tiempo, queremos que esta discusión valga la pena, que sea productiva”, dijo en ese momento el actual integrante de la “junta anticorrupción” Luis Calabria, que por ese entonces era, junto con el exministro del Interior Nicolás Martinelli y el exintendente de Maldonado Enrique Antía, uno de los representantes de los blancos en los diálogos por la seguridad.

    Después de esa instancia, y con la creciente ansiedad opositora por más medidas en una seguridad pública que siempre da titulares negativos, la discusión interna sobre la participación en este ámbito creado por el gobierno fue aumentando en intensidad. A mediados de setiembre, Martinelli —que lideró el ánimo más rupturista— dijo en entrevista con Búsqueda que no estaba de acuerdo “en armarle el plan de gobierno en seguridad” al oficialismo. “Esto de que tengamos que esperar más de un año para tener un plan de seguridad no es buena cosa y demuestra que el Frente Amplio no estaba preparado para gobernar, sobre todo en materia de seguridad”, señaló, y advirtió que con este diálogo con la oposición, el oficialismo buscaba “licuar las responsabilidades entre todos los partidos políticos” si las cosas no salían bien.

    Meses después, Martinelli terminó renunciando a participar de estos encuentros con el gobierno. “Es una pérdida de tiempo”, argumentó a Búsqueda el exministro del Interior.

    Antía, que siguió representando a los blancos en las reuniones con el gobierno, junto con el exdirector de Convivencia Matías Terra y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, encabezó el talante más dialoguista dentro del Partido Nacional. De hecho, según pudo saber Búsqueda, su voz tuvo peso en el directorio blanco para aprobar el último documento con propuestas que fue enviado al Ministerio del Interior.

    Antía fue uno de los voceros en la conferencia de prensa del pasado lunes 1, cuando los dirigentes nacionalistas presentaron la batería de medidas en seguridad. “El Partido Nacional está comprometido en continuar construyendo una política de Estado en materia de seguridad”, dice el documento firmado por los miembros del directorio. “La experiencia de estos primeros meses de gobierno ha demostrado que muchas de las políticas y cambios normativos aplicados en nuestro gobierno se sostienen y se vienen ejecutando con normalidad; incluso muchos de los responsables de diferentes áreas continúan al mando en tareas de responsabilidad”, se argumenta.

    Entre las medidas propuestas, se incluye la cadena perpetua revisable vinculada especialmente a algunos homicidios; la creación de la figura “antimafia” para combatir a las organizaciones criminales; la prohibición de los celulares en las cárceles, a partir de tipificarlo como delito; la prohibición de pernoctar en espacios públicos con sanción de trabajos comunitarios; la deportación de delincuentes extranjeros por delitos graves, y el combate a la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo y los grafitis a partir de “la ley de vagancia”.

    Selección semanal
    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda