Ministros y técnicos dan cursos de formación en el Frente Amplio, que pone en marcha un plan piloto de militancia en redes sociales

Fernanda Cardona avisó que iba a meter “otro dedo en el ventilador”. En el Comité Chucarro, la ministra de Industria, Energía y Minería dijo el 25 de agosto que “no siempre hay gente disponible para los cargos políticos”. En contrapartida, continuó, el expresidente Luis Lacalle Pou, los exministros Azucena Arbeleche, Pablo Mieres y “mucha gente que estuvo en el gobierno hoy está preparándose, porque están formando cuadros técnicos” en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank o centro de pensamiento. “Despabilémonos”, reclamó Cardona. “Necesitamos formarnos. Saber de los temas”.

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El secretario de formación del Frente Amplio, Gerardo Rey, no comparte la visión de Cardona. “El Frente no ha tenido en el desempeño del gobierno problemas de captación de cuadros, porque tiene una inserción bastante amplia en el mundo académico, en el cultural y ni que hablar en el de las organizaciones sociales más clásicas”, dijo a Búsqueda . Rey tiene la sensación de que han sido capaces de “convocar gente con conocimiento”.

Sea cual sea el diagnóstico, en el Frente Amplio saben que la formación de cuadros es un desafío. Por eso, este año apeló a siete integrantes del gabinete, a académicos y a comunicadores para participar en un curso de formación para un centenar de militantes y de un taller complementario destinado a un grupo más reducido. Ni el curso ni el taller fueron de convocatoria libre. Los sectores y las bases postularon a los participantes, quienes debieron cumplir un par de condiciones: tener menos de 40 años y una militancia relativamente reciente.

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Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, el think tank frenteamplista, diseñó la formación en cuatro módulos. El primero —”Frente Amplio: historia, principios y valores, estructura y funcionamiento”— y el segundo —”Habilidades y recursos para el trabajo político”— se dieron durante el 2025. El tercero, que se tituló “Tendencias globales e incertidumbres en un mundo en cambio”, y el cuarto, que consistió en tres encuentros con integrantes del gabinete, se impartieron durante 2026.

En 2025 y 2026 hubo seis sesiones por año de dos horas cada una, en modalidad presencial, en la Huella de Seregni, y a distancia. En 2025 terminaron el curso 120 militantes; dos tercios continuaron en 2026. A ellos se sumaron nuevos participantes. Este año se cerró con 131 personas que participaron al menos de dos tercios de las sesiones. La Comisión de Formación hace una devolución al sector o las bases sobre el proceso del militante.

Gabriel Quirici, historiador y director nacional de Educación, presentó el año pasado la historia del Frente Amplio. Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio y directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, habló sobre los principios y valores de la fuerza política. Manuel Ferrer, quien era el encargado de la Comisión Nacional de Organización, habló sobre su organización. El exministro y exintendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, coordinador de la Comisión de Programa, se enfocó en lo programático. Canzani y Gustavo Leal, director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, fueron otros de los encargados de las sesiones de 2025.

Las primeras tres sesiones de este año mostraron otro perfil: estuvieron a cargo de técnicos y académicos que no integran necesariamente la orgánica del Frente Amplio. Uno de ellos fue Fernando Filgueira —sociólogo, demógrafo e investigador, exsubsecretario de Educación y Cultura—, que habló sobre la matriz de protección social y los cambios demográficos. También estuvo Carmen Beramendi, exlegisladora, investigadora y referente de los movimientos feministas. La economista Alejandra Picco, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, abordó el mundo del trabajo en una sesión en la que su colega Fernando Isabella, exdirector de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disertó sobre las tendencias de la economía en el mundo.

El cuarto y último módulo del curso, estructurado en tres sesiones, fue de encuentro con integrantes del gabinete. Participaron los ministros Pablo Menoni (Turismo), Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Gonzalo Civila (Desarrollo Social), José Carlos Mahía (Educación y Cultura), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Tamara Paseyro (Vivienda y Ordenamiento Territorial). También estaba prevista la participación de Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), pero por razones de agenda en su lugar fue el subsecretario, Martín Vallcorba.

Todos los cursos y el taller complementario se impartieron de forma honoraria.

Redes sociales y 2027

De los 131 militantes que culminaron el curso, 24 fueron invitados y aceptaron participar de un taller experimental sobre redes sociales, que se realizó el sábado 19 durante nueve horas en la Huella de Seregni. Estuvo a cargo de Marcos Casas, comunicador y cofundador del canal de streaming Dopamina que se define como “creador digital” y es tertuliano del programa En perspectiva de Radiomundo. En 2025 ya había participado en instancias de formación frenteamplista sobre la militancia en redes.

El taller, en el que además intervino el equipo de comunicación del Frente Amplio, estuvo enfocado en aspectos prácticos: desde los ganchos para atraer la atención hasta cómo debe ser el encuadre de un video para redes sociales.

Los participantes tienen menos de 35 años y militancia en redes sociales, pero ninguno de ellos integra un equipo de comunicación de un jerarca. Otra condición fue que aceptaran que se les haga un monitoreo a sus cuentas en redes. Si se notan cambios favorables, la Comisión de Formación prevé sistematizar el taller y ampliarlo a otros grupos. “Entendemos que en la militancia digital hay un espacio de disputa”, explicó Rey.

Gerardo Rey Foto: Javier Calvelo / AdhocFotos

Mientras se pone en marcha este plan piloto de activación y monitoreo de cuentas de militantes en redes sociales, Rey y Canzani preparan el curso de formación para 2027. En lugar de extenderse por dos años a través de 12 sesiones, se concentrará en nueve sesiones durante un año.

Entre el 85% y el 90% de las evaluaciones de los participantes sobre las sesiones fueron positivas. Pero un reclamo recurrente fue la necesidad de más tiempo para debatir, no solo para preguntar a los expositores. Rey y Canzani plantearán a Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, para que lo eleve luego a la Mesa Política, que el año próximo haya seis sesiones con disertantes y tres, intercaladas, de diálogo y debate de los militantes sobre los temas abordados.

¿Cuánto hubo de escuela de gobierno en el curso que culminó? “Casi nada”, respondió Rey, que aclaró que, a raíz del planteo de Cardona, evaluarán incorporar ese tipo de insumos. Insistió, de todas maneras, en que los módulos planteados han tenido una recepción positiva.

Rey y Canzani prevén proponerle a Pereira complementar el curso de formación, al que convocarán a entre 150 y 180 militantes de todo el país, con talleres de formación sobre cambio climático, inteligencia artificial y matriz energética.

El cierre de Lacalle Pou

Lacalle Pou ha mantenido distancia de la coyuntura política y se ha dedicado a la formación en el CED. El expresidente estuvo el miércoles 16 en la última clase del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, que lideró. “El programa busca captar y formar potenciales servidores públicos de alto impacto. La atracción de talento hacia la gestión del Estado constituye uno de los principales retos de los gobiernos”, publicó el CED en sus redes sociales. “Generar instancias de formación orientadas a acercar a estas personas a la función pública —agregó— contribuye a fortalecer las capacidades del Estado y a generar beneficios para la sociedad en su conjunto”.

Luis Lacalle Pou en la última clase del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública. El Centro de Estudios para el Desarrollo

Integraron el plantel docente tres exministros de Lacalle Pou: Arbeleche (Economía y Finanzas), Mieres (Trabajo y Seguridad Social) y Omar Paganini (Industria y Relaciones Exteriores). También hubo otros integrantes del gobierno coalicionista en ese plantel: Isaac Alfie (exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Diego Labat (expresidente del Banco Central), Mercedes Aramendía (expresidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) y Washington Abdala (embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos). El abogado Nicolás Herrera, socio del estudio Guyer & Regules y presidente de la Fundación Impulso, y el ingeniero Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, completaron el staff docente.

Esta segunda edición del programa comenzó en julio, con clases semanales de dos horas, y estuvo dirigido a personas de entre 25 y 40 años, profesionales universitarios o con experiencia específica en el área laboral e interés por las políticas públicas. Se postularon 1500 interesados, entre los que el CED seleccionó a 35. Uno de los elegidos fue Christian Knuth, director de Hacienda de la Intendencia de Rocha, quien dijo a Búsqueda que algunos de los insumos de la formación le servirán para “la aplicación inmediata” en la comuna, como el uso de ciertos criterios para la toma de decisiones. De todas maneras, aclaró que la mayoría de los participantes no tiene un vínculo político notorio con la coalición republicana, sino que se desempeñan en el ámbito privado. Otra excepción fue Nicolás Iturralde, director de Hacienda de la Intendencia de Paysandú durante el gobierno pasado, quien hoy integra la Dirección de Desarrollo Estratégico Sostenible de la comuna.

Luis Lacalle Pou, Christian Knuth y Agustín Iturralde en el CED.

En el mismo sentido, el economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, explicó a Búsqueda que “la captación de talento para el servicio público es un desafío”. Iturralde, que fue el coordinador del programa del Partido Nacional para el período 2025-2030, aclaró que el curso “no está al servicio de ningún partido político ni para ningún gobierno de nadie en particular”.

El CED anunció que habrá nuevas instancias de formación en gestión pública lideradas por el expresidente, que al igual que los cursos que da el Frente Amplio, son gratuitos.