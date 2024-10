Ni Orsi ni Delgado son “líderes” de sus partidos, pero el primero corre con ventaja porque Mujica “se está despidiendo”

El domingo 27 se definirán unas elecciones que han resultado bastante atípicas. Primero, por cierta apatía que los analistas observan en la ciudadanía, que ha derivado en una contienda más fría de lo habitual. Un segundo elemento que las distingue de las anteriores —y que posiblemente explique en parte la falta de efervescencia de los votantes— es la ausencia de liderazgos fuertes entre los candidatos de los principales partidos. Los protagonistas de la contienda electoral son figuras todavía en construcción, mientras los principales líderes acompañan desde roles más secundarios. Una tercera curiosidad es que los dos postulantes con mayor apoyo —Yamandú Orsi y Álvaro Delgado— han optado por no sobreexponerse, una estrategia más notoria en el contendiente de la izquierda, privilegiando el encuentro mano a mano con los votantes en lugar de acaparar espacio en los medios de comunicación. Y una cuarta característica, que abona a la incertidumbre sobre lo que sucederá, es la falta de un deseo claro de cambio en los uruguayos. Los votantes quieren, más bien, “ajustes” sobre lo hecho hasta ahora, pero no demandan, mayoritariamente, cambios radicales.

“A partir del fin de semana como que la gente se encendió un poco”, dice Pomiés al iniciar la entrevista, pero aclara que el calor llegó tarde, ya sobre la recta final: “Ha sido una campaña tibia, sin muchas propuestas, en parte por las estrategias que eligieron los dos principales líderes, de no decir mucho, de no mostrarse mucho”.

Bottinelli coincide, aunque agrega más elementos. Cree que hubo una suerte de destiempo entre la dirigencia y la gente: en setiembre había fervor en los candidatos, mientras que la población parecía “totalmente ajena”; ahora, cuando el electorado se encendió, las candidaturas están con la energía baja. Y suma otro factor: “La importancia que la mayoría del electorado le da al resultado de la elección, es decir, cuánto le cambia o no la vida”. En ese sentido, esta elección es distinta a las de 2004, 2009 y 2019 (la de 2014 fue un “híbrido”), porque no está extendida la percepción de que habrá un cambio significativo según el signo político que gobierne.

Además, está la oferta electoral, que a juicio de Bottinelli no tiene “la potencia” de las elecciones anteriores: “No hay liderazgos fuertes”. Hay, en cambio, “procesos de renovación de liderazgos en dos de los tres principales partidos” —en el Frente Amplio con Orsi y en el Partido Colorado con Ojeda—, mientras que el liderazgo del Partido Nacional no está en la candidatura de Delgado sino “afuera”, en la figura del presidente Luis Lacalle Pou. Esa suma de factores “llevan a esta campaña rara que hemos tenido”, analiza el director de Factum.

Para Pomiés, la situación de Orsi “es más fácil” que la de Delgado porque en el caso del Frente Amplio, “si bien el líder todavía está presente, se está despidiendo”, en referencia al expresidente José Mujica.

Pero para Delgado “es muy difícil, porque el líder del Partido Nacional”, Lacalle Pou, “está haciendo campaña para el gobierno, está permanentemente en todos lados mostrándose y recalcando además que es él el que ha hecho las obras” y que a él pertenece “la buena imagen”.

Bottinelli coincide con el análisis de su colega: “El lugar que le tocó” a Delgado “ha sido muy incómodo”, opina. “No logró todavía descifrar cuál era el lugar que podía llegar a encontrar con una figura tan fuerte como la de Lacalle Pou”. Para el analista, si Delgado triunfa en las elecciones, “va a tener un problema”, porque “una cosa es la presidencia y otra cosa es el poder”.

“¿Quién va a tener el poder, efectivamente, de todo el partido, de la articulación de la coalición? ¿La articulación va a ser a nivel de liderazgos o va a ser a nivel de cargos?”, se pregunta.

El plebiscito sobre la seguridad social “quitó tiempo para hablar de lo importante”

Ambos analistas coinciden en señalar que el principal tema de preocupación para la mayoría de los uruguayos es el de la seguridad, que sin embargo no estuvo muy presente en la campaña electoral porque ni a la coaliciónrepublicana ni al Frente Amplio les sirve, ya que sus gestiones en esa materia han sido deficientes.

Pomiés acota que “lo que más se ha discutido es la reforma constitucional por el tema de la seguridad social”, que de acuerdo a las encuestas “no sale”.

La directora de Cifra evalúa que el tema “desgastó mucho a los candidatos” y “le quitó espacio a la gente de escuchar cosas que quería escuchar” y “quitó tiempo a todos de hablar de lo importante”.

El escenario más probable que vislumbran Bottinelli y Pomiés es que no sean aprobados ni el plebiscito por la seguridad social, promovido por el PIT-CNT y parte del Frente Amplio, ni el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, que impulsa la coalición republicana.

“Lo que nos han mostrado las experiencias pasadas con estos plebiscitos dentro de las elecciones es que no juegan un rol central en la cabeza del votante. No solo depende de la intención de voto. Hemos registrado plebiscitos que podían llegar al 50, 51, 52 (por ciento en las encuestas) y terminaban votando 47” por ciento, recuerda Pomiés.

Las mayorías, la segunda vuelta y las posibilidades de los colorados

Los dos analistas proyectan, con base en los datos de sus últimas encuestas, que habrá una segunda vuelta en noviembre y que será entre Orsi y Delgado. Con respecto a si uno de los bloques en disputa tendrá mayoría parlamentaria, tienen dudas. Parte de la incertidumbre están en la votación que logren tener los partidos más pequeños.

“El crecimiento de los partidos más chicos nos está rompiendo los escenarios”, señala Pomiés. Bottinelli coincide y ejemplifica “que no depende solamente de cuánto vota el Frente Amplio para lograr o no la mayoría en el Senado, depende si entra el Partido Independiente o no entra, si entra Salle o no entra, o los demás partidos pequeños”.

Salle senador es una posibilidad que ninguno de los dos descarta y, si eso ocurre, coinciden en que es más difícil que uno de los bloques logre la mayoría. Algo similar, pero más acentuado todavía, ocurre en Diputados, donde puede haber representación de partidos que obtengan menos cantidad de votos y que impidan las mayorías de alguno de los dos bloques.

Tanto Pomiés como Bottinelli aseguran que si el Frente Amplio o la coalición republicana obtienen una mayoría parlamentaria corren con cierta ventaja para la segunda vuelta, aunque sostienen que la campaña para esa instancia también será importante. Será además determinante cuántos votos obtenga Delgado en primera vuelta, el más probable contrincante de Orsi. “Si Delgado vota bien, le da una fuerza que necesita, porque yo lo veo medio tirado, medio caído”, opina Pomiés.

¿Por qué no pasaría Ojeda a la segunda vuelta? Porque así lo muestran los números, “salvo que Delgado se desbarranque” en estos últimos días, agrega.

“¿Qué tiene que pasar para que el Partido Colorado pase a la segunda vuelta?”, plantea Bottinelli. “Tiene que pasar un hecho que no ha pasado en los últimos 20-25 años”, que el Partido Nacional vote “como votó en su peor momento", en el año 1999, y que el Partido Colorado “rompa su techo que ha tenido en los últimos 20 años”, explica. “No aparecen señales de ese tipo”, sostiene. Y añade que el Partido Nacional tiene un factor “muy fuerte” a su favor, que son las 15 intendencias.