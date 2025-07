Nicolás Olivera: “Nos olvidamos de que no solo tenemos un rol de oposición, tenemos un rol de gobierno”

En el texto, al que tuvo acceso Búsqueda , Olivera cuestiona que en esa reunión del sábado anterior, donde se “pretendía marcar el rumbo del Partido Nacional”, haya quedado “sobrevolando” la idea de ir por la victoria en el 2029 como único concepto. “Como si esa fuera nuestra única motivación. Como si la política se agotara en una meta electoral y no en una causa transformadora”, se queja el intendente reelecto de Paysandú. Y profundiza: “Ese encuentro fue como una cucharada sopera de la realidad de nuestro partido. Un partido donde las ideas pesan cada vez menos que los nombres. Donde el ‘quién’ vale más que el ‘para qué’. Un partido en el que la preocupación para muchos de los que han sincerado su vocación de conductores pasa por quedarse con la porción más grande de la torta y no por construir un proyecto de país”.

En su carta se despacha, sin dar nombres, contra la postura mediática que eligen algunos de sus compañeros de partido. “Mientras algunos se enamoran del reflejo que les devuelve la pantalla, otros —intendentes, alcaldes, ediles, concejales— trabajamos con obstinación y sin estridencias para que nuestra gente viva mejor”, reflexiona. “Algunos eligen ser duros con el gobierno. Nosotros elegimos ser duros con la realidad que queremos cambiar. Y cuando uno representa a miles que depositaron su confianza, deja de importar ‘contra’ quién se confronta y pasa a importar ‘por quién’ se lucha”. Olivera concede que esto “puede sonar romántico”, pero avisa que “tiene consecuencias políticas que muchos no terminan de ver”. Y argumenta: “En mayo, los nacionalistas que pedimos el voto en cada rincón del país obtuvimos 300.000 votos más que en octubre. No fue por casualidad. Fue porque tenemos proyectos reales, tangibles, que le cambian la vida a la gente. No ganamos despotricando contra otros. Ganamos construyendo”.

En otro pasaje de la carta, Olivera dice que la “práctica diaria” de “la justicia social, la cercanía, la corrección de inequidades territoriales” es lo que “explica por qué la gente sigue confiando en este instrumento en la mayoría del territorio nacional”. “Sin embargo, sorprende que muchos de los ‘prohombres’ de nuestro partido aun no puedan explicar por qué la ciudadanía nos apoya con contundencia en las elecciones departamentales pero no así en las instancias nacionales. Quizás sea porque nuestras prioridades son otras”.

Nicolas-Olivera-Alvaro-Delgado.jpg Nicolás Olivera y Álvaro Delgado durante la discusión y votación del proyecto de ley de la Caja de Profesionales en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo Mauricio Zina / adhocFOTOS

No pensar en 2029

Consultado por Búsqueda, el próximo jefe departamental de Paysandú cuestionó el centralismo del partido, la mirada del dirigente de Montevideo mientras se está en el llano. “Muchas veces nos olvidamos de que no tenemos solo un rol de oposición, tenemos un rol de gobierno. Tenemos 14 departamentos y 97 municipios que gobernar”, afirmó.

“Nosotros no podemos estar pensando en el 2029. Yo no puedo estar pensando en el 2029 hoy porque tengo que estar pensando que a partir del 10 de julio tengo una tremenda responsabilidad con otros 13 compañeros, con 97 alcaldes, con concejales, con ediles, con medio pueblo, (con los) que tenemos responsabilidad de gobierno”, dijo. “Parece que todo se traduce en estar atrás del árbol esperando que el gobierno se equivoque, que meta la pata. No podemos esperar que a estos locos les vaya mal, que, cuanto peor les vaya, mejor, a ver si nosotros tenemos alguna suerte. No podemos seguir con la calculadora en la mano viendo a ver cómo nos va a nosotros. Eso habla también de la poca seguridad que tenemos de nosotros mismos”.

Olivera eligió no encabezar la lista de D Centro, que le garantizaba un lugar en el Directorio del Partido Nacional. Dijo que “puede hacer muchísimo no estando en esos lugares en los que algunos se sacaban los ojos para estar”. “Creo que hay mucho para hacer desde afuera de esos lugares”, concluyó.