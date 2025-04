El oficialismo intenta gestionar la ansiedad por anuncios y promesas, ante un panorama económico incierto y restrictivo

El pedido de Sánchez tuvo otro capítulo el domingo 6, cuando el Movimiento de Participación Popular celebró sus 36 años en el parque Rodó. Allí, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, pasó, con su estilo, un mensaje similar al de Sánchez: “Les pido con cariño: hace 36 días que estamos en el gobierno, bánquensela un poquito, no saben lo difícil que es llegar a los números, saber en qué situación real están los ministerios. Nuestro interés es tener fondos, porque queremos ejecutar”.

La situación ameritó una sesión especial de la Mesa Política del Frente Amplio, citada de forma excepcional para este miércoles 9, a la que asistieron Sánchez y Oddone. Según publicó El País, ambos jerarcas fueron al organismo ejecutivo de la izquierda para “calmar ansiedades”, ante cierta percepción de algunos dirigentes de ausencia de concreciones. “La sensación es como que pasaste de un gobierno a otro y no se ve nada distinto”, graficó a Búsqueda un dirigente asiduo a la Mesa Política. Añadió que hay “sensación de chatura” ante un gobierno que no plantea “pasión ni desafíos”.

Varios integrantes de la Mesa Política se vieron sorprendidos porque no habían sido notificados sobre los invitados especiales que tendría el encuentro, al que no se pudo ingresar con teléfonos celulares. No obstante, según una fuente de la Mesa Política, la intervención de Oddone tuvo el mismo eje que sus presentaciones en el Parlamento y en ADM el martes 8 de abril.

Un año de “aguantar el mostrador”

Varios ministros han transmitido en la interna del Frente Amplio que su accionar estará limitado en 2025, un año en el que deben regirse por el presupuesto aprobado en el período anterior. De acuerdo con ese relato, hay varios gastos planificados desde la administración de Lacalle Pou que comprometen las posibilidades actuales.

El Ministerio de Desarrollo Social sabe que va a contar con una partida de refuerzo para fortalecer el Plan Nacional de Invierno de personas en situación de calle, pero concretamente, para este año no se aspira a una gran reconfiguración de sus políticas públicas.

En otros organismos la situación es incluso más compleja. El Ministerio de Defensa Nacional tiene gastos comprometidos en 2025 por US$ 20 millones por la compra de los aviones Súper Tucano, US$ 31,7 por las lanchas océancias y cerca de US$ 9 millones por la adquisición de radares aéreos a la empresa española Indra.

En la bancada del Frente Amplio algunos integrantes manejan que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene comprometidos gastos hasta 2029, y que otros organismos, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dependerán a partir de mitad de año de partidas de refuerzo para realizar funciones básicas. “Este año va a ser de aguantar el mostrador”, explicó una fuente del Ejecutivo.

Roces de la base política y social

En medio de las restricciones presupuestales, comienzan a aparecer roces dentro de la fuerza política o también con algunas de sus bases de apoyo. Esto ocurrió, por ejemplo, luego de las respuestas que dio el canciller Mario Lubetkin a la declaración del Secretariado Ejecutivo del pasado lunes 31 de marzo sobre la interrupción del alto el fuego en Gaza. El organismo responsabilizó a Israel de la situación y llamó al gobierno a “seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén”. Días después, el ministro de Relaciones Exteriores respondió que no cerraría la oficina, y dijo que “una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno”. Si bien aseguró que tenía en cuenta las opiniones del Frente Amplio, también sostuvo que la declaración refería meramente a ”seguir monitoreando”, por lo que “a buen lector, pocas palabras”.

La respuesta de Lubetkin irritó a algunos integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que ya habían recibido al canciller la semana antes de que Orsi asumiera el gobierno, en un encuentro en el que ya habían aparecido diferencias por este tema.

El representante del Nuevo Espacio en esta comisión, Ismael Blanco, comentó las declaraciones de Lubetkin en una publicación de su sitio de Facebook: “Pensar que muchos creíamos que la primera medida en materia internacional sería dejar sin efecto esta provocación del gobierno de derechas. Ya no me sorprende nada. Cuando lo que se dice no se aguanta con el pecho, nadie después te cree, enseñanza de la calle. Este señor habla de la diplomacia de los profesionales, será por eso que los temas de los principios políticos en materia internacional no es de profesionales, sino de los políticos”. Según dijo Blanco a Búsqueda, “hasta por el tono, la opinión de Lubetkin no es aceptable”.

El 7 de abril, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República fue un paso más lejos que el Frente Amplio y directamente rechazó por unanimidad la Oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Israel.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, cuestionó el pasado 3 de abril a Oddone, porque volvió a mencionar en su comparecencia a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la posibilidad de desindexación de salarios. Durante su visita, el jerarca sostuvo que se trataba de algo que el equipo económico “quiere estudiar y quiere promover porque entiende que fortalece el clima de negocios”, aunque expresó que es algo que “se choca o se tiene que equilibrar y balancear con las orientaciones generales del conjunto del gobierno y, particularmente, con la visión del Ministerio de Trabajo”. En declaraciones recogidas por la diaria, Abdala sostuvo que la posición contraria del movimiento sindical es “histórica”, y se preguntó por qué siempre se mira “el salario y no la rentabilidad”.