  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Partido Socialista: nombran titulares de secretarías y negocian participación de las minorías

    El senador Gustavo González continuará siendo el responsable de las relaciones internacionales del sector

    Pablo Oribe, durante la asunción de las nuevas autoridades del Partido Socialista.&nbsp;

    Pablo Oribe, durante la asunción de las nuevas autoridades del Partido Socialista. 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las principales secretarías del partido estarán integradas por miembros de la lista 4, la de Oribe. En la de Relaciones Internacionales continuará el único parlamentario del partido, el senador Gustavo González. En la secretaría de Finanzas estará Manuel Colina, secretario general de la Federación Ancap. En tanto, Nicolás Vaz estará a cargo de la secretaría de Organización, Romina Burwood de la secretaría de Comunicación, Daniela Brandon de la secretaría de Relaciones Nacionales y Juan Silveira de la de Sindicales.

    Leé además

    Canciller Mario Lubetkin
    Unión Europea

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 
    Conflicto en Medio Oriente

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda

    Algunas secretarías como la de Municipales, Descentralización y la que se ocupa de la coordinación con ediles quedaron desiertas, a la espera de las negociaciones con las listas opositoras: la 7 y la 8, que respaldaron a Juan Pablo Pío, y la 6, que apoyó a Leticia Benedet. Entre algunos dirigentes de las corrientes minoritarias hubo cierta molestia con los lugares asignados para estas corrientes, pero se excusaron de realizar declaraciones porque las negociaciones continúan en curso.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires