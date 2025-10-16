Partido Socialista: nombran titulares de secretarías y negocian participación de las minorías

Las principales secretarías del partido estarán integradas por miembros de la lista 4, la de Oribe. En la de Relaciones Internacionales continuará el único parlamentario del partido, el senador Gustavo González. En la secretaría de Finanzas estará Manuel Colina, secretario general de la Federación Ancap. En tanto, Nicolás Vaz estará a cargo de la secretaría de Organización, Romina Burwood de la secretaría de Comunicación, Daniela Brandon de la secretaría de Relaciones Nacionales y Juan Silveira de la de Sindicales.
Algunas secretarías como la de Municipales, Descentralización y la que se ocupa de la coordinación con ediles quedaron desiertas, a la espera de las negociaciones con las listas opositoras: la 7 y la 8, que respaldaron a Juan Pablo Pío, y la 6, que apoyó a Leticia Benedet. Entre algunos dirigentes de las corrientes minoritarias hubo cierta molestia con los lugares asignados para estas corrientes, pero se excusaron de realizar declaraciones porque las negociaciones continúan en curso.