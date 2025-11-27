  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Una reforma del gasto público

    El futuro Presupuesto quinquenal va camino a aprobarse con algunos cambios tributarios, pero sin una revisión a fondo de la eficiencia de los recursos asignados, que son, otra vez, incrementales

    editorial.png
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Probablemente antes de agotarse los plazos máximos previstos, en pocas semanas el nuevo Presupuesto quinquenal habrá completado el trámite de aprobación para su entrada en vigor en enero del 2026. Si así ocurre, será algo a celebrar por el oficialismo frenteamplista, al haber podido sacar adelante una ley sin contar con mayoría plena en el Parlamento.

    Durante estos meses de tratamiento legislativo, la discusión estuvo centrada fundamentalmente en las propuestas de cambios tributarios —la adaptación doméstica del impuesto mínimo global, las modificaciones al “tax holiday” y el IVA a las compras por encomienda con franquicia aduanera, entre otros— y en los recursos asignados en el Presupuesto, que son incrementales en US$ 240 millones en todo el período sobre la base de lo que ya estaba dado. La expectativa de las autoridades, consideradas demasiado optimistas por algunos analistas, es que habría una disminución progresiva del desequilibrio en las finanzas públicas.

    Leé además

    ley de presupuesto: oficialismo preve recortes en defensa, economia y presidencia para aumentar recursos a educacion y seguridad
    Parlamento

    Ley de Presupuesto: oficialismo prevé recortes en Defensa, Economía y Presidencia para aumentar recursos a educación y seguridad

    Por Victoria Fernández
    Legisladores de la oposición.
    Presupuesto en el Senado

    Senadores blancos buscan votar en bloque la Ley de Presupuesto, mientras los colorados se muestran divididos

    Por  Leonel García  y Federico Castillo

    Como en leyes presupuestales anteriores, este proyecto volverá a omitir una revisión profunda del gasto público, como dando por hecho que la línea de base estaba bien asignada. La realidad es que el Estado uruguayo carece de evaluaciones sistemáticas y a fondo de la eficiencia en el uso de los recursos, más allá de algunos avances en décadas recientes para evaluar programas.

    Como señaló hace pocas semanas en El País Alberto Barreix, un experto en impuestos y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que introduce el nuevo Presupuesto son, básicamente, “cambios puntuales exclusivos de tributación”, cuando el escenario fiscal que se le presenta al país parece exigir mucho más que eso.

    El especialista sostiene que, desde el fin del último ciclo alcista de las materias primas, el aumento de las tasas de interés internacionales, la creciente inestabilidad regional y mundial y un atraso cambiario “persistente”, Uruguay “ha tomado un rumbo fiscal tan parsimonioso como peligroso”.

    “Crecimos a un promedio cercano al 1%, con una inversión privada bajísima, a punta de proveerles (a los privados) hasta infraestructura como en las pasteras, contra con un déficit público crónico superior al 4% del PIB y una deuda bruta rondando el 70%. Esta trayectoria va a resultar en un quiebre fiscal que podemos evitar con correcciones de buena calidad en ingresos y gastos”, señala. Y enfatiza: la “hacienda pública” es lo único que la sociedad puede “controlar”.

    En ese sentido, para Barreix, se precisa “aggiornar” integralmente la tributación, pero sobre todo el gasto, ya que el Presupuesto quinquenal “aluvional” es un instrumento inadecuado. “Reformas en el gasto por sector basadas en resultados y sobre base cero son perentorias. El pacto fiscal siempre es político y es consecuencia de un objetivo común superior: el futuro de nuestra convivencia democrática”, subraya.

    Con este Presupuesto, que regirá hasta el 2030 y ya con otra administración, la ventana de oportunidad para dar esa discusión quedó virtualmente clausurada. Ojalá que, en las instancias de las futuras rendiciones de cuentas, el gobierno y el sistema político todo tomen en consideración que el margen para exprimir con impuestos a ciudadanos y empresas ya es poco, y que lo que corresponde es gastar mucho mejor.

    Selección semanal
    Seguridad social

    Jubilaciones del régimen de AFAP llegarán a 100.000 este año: monto promedio fue $ 9.675 en 2024

    Por Catalina Misson
    Partido Nacional

    Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios de comunicación

    Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda