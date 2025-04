Pedro Bordaberry deja abierta la posibilidad de una candidatura presidencial en 2029

Protagonista en el segundo encuentro del ciclo Desayunos Búsqueda, el senador del Partido Colorado (PC) dijo que su futuro políticó está en manos de los votantes: “Si vine para quedarme, hay que preguntarle a la gente que va a votar. Si me votan, me quedo; si no, me voy para mi casa y no hay problema. Pero voy a tratar de que me voten para quedarme”.