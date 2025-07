Colonización pretende “recuperar las tierras de las colonias”, comprando fracciones a los colonos

Sobre la cotitularidad de los arrendamientos de campos del INC en la que participan el varón y la mujer en los contratos, Henderson dijo a Agro de Búsqueda que “no necesariamente en todos los casos (deben participar las mujeres), porque hay esposas que tienen una profesión, que se dedican a otras cosas y que no están relacionadas con la actividad productiva”.

Respecto a la polémica compra de la estancia María Dolores, en Florida, con el fin de desarrollar una colonia lechera, esta directora afirmó que se continuará con el proceso determinado por Colonización, que además responderá a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.

A continuación, un resumen de la entrevista.

¿Usted tomó la decisión de renunciar a la cotitularidad como colona, porque se generó esta misma polémica con el expresidente de Colonización, Eduardo Viera?

Este tema lo veníamos hablando mucho en casa, porque también hay un tema de reivindicación nacional que estamos viviendo. Y si bien estaba postulada para ser designada en representación de las organizaciones rurales, hasta que no estuviera realmente la resolución oficial no iba a tomar una determinación en ese sentido. Primero tenía que haber una designación por parte del Poder Ejecutivo, algo formal, con la resolución correspondiente, y ahí sí tomar la decisión de renunciar a la cotitularidad.

Sobre su perfil de colona, ¿en su familia qué tipo de explotación tienen en la colonia Rubio?

El origen de nuestras familias eran colonos en la colonia de Las Flores, pero no una colonia de colonización, como se entiende, fueron de las primeras colonias particulares.

Nosotros nos casamos (con Emilio Kusminsky) y nos dedicamos a la horticultura en una chacra de mi suegra, y ahí conformamos la familia. Luego nos presentamos como aspirantes a fracciones de Colonización. Se fue dando un llamado, presentándose, y en los llamados vas quedando en la lista de espera.

Mientras, en una pequeña chacra fuimos dedicándonos a la ganadería de a poquito, y a la cría de terneros. Y en un tiempo tuvimos también la posibilidad de arrendar un campo, pero con el boom de la soja los precios de los arrendamientos de tierras se dispararon al doble, al triple, y sinceramente no podíamos pagar las rentas.

En la cotitularidad de las fracciones, no necesariamente en todos los casos (deben participar las mujeres), porque hay esposas que tienen una profesión, que se dedican a otras cosas, y que no están relacionadas con la actividad productiva. La cotitularidad del campo no es un tema de feminismo, es un tema de derechos. Esto le da visibilidad a la mujer, le da derechos y también le da deberes.

¿Cuándo les entregaron la tierra y les adjudicaron las fracciones? ¿En qué año empezaron a explotar este campo?

En 2011, en la colonia Antonio Rubio, son 196 hectáreas. En ese momento eran 199 hectáreas, pero como se construyó un parque eólico, donde se instalaron los molinos, se redujo el campo en tres hectáreas.

Como productores, en el predio seguimos con la parte de ganadería vacuna y de ovinos, en campo natural, y fuimos capitalizándonos. En aquel momento hacíamos la recría. Es una producción de ciclo incompleto, un sistema variado.

¿Qué categorías y cargas manejan en el establecimiento?

Actualmente, como hay ovinos y vacunos, hay unas decenas de ovinos, entre las cuales figuran borregas, ovejas y están los corderos de este año. Y en vacunos la carga ganadera es de 0,7 Unidades Ganaderas, distribuidas en las diferentes categorías.

Con respecto al tema de compras de tierras por parte del INC, aparte de la que se hizo en Florida y que generó polémica, ¿está decidido adquirir otros campos?

Sí. Y sobre el campo en Florida y el dictamen del Tribunal de Cuentas, desde el departamento jurídico del Instituto de Colonización se va a responder a las observaciones, y seguirá su curso la compra de tierra.

La idea también es recuperar las tierras que están dentro de las colonias, para que las mismas colonias se vuelvan a fortalecer. Eso se pretende hacer mediante la compra de las fracciones a los colonos que tengan decidido vendérselas al Instituto Nacional de Colonización. Porque el criterio del actual directorio es que las tierras sigan siendo del Estado y que Colonización las arriende a los colonos.

Hay casos de fracciones que están en propiedad de colonos, y que sus hijos o descendientes no tienen perfil de colonos, entonces pueden vender sus predios al INC. Esto apunta a las situaciones en las que no hay un relevo generacional en las colonias, porque los hijos tienen otras actividades, o no están en el medio rural, y la venta a Colonización es una oportunidad para aspirantes a colonos, y para rehacer la colonia.

¿Se está analizando alguna nueva compra de tierras?

No, compras no. Se han revisado las compras que quedaron. O sea, ejecutando las compras que quedaron de la anterior administración.

¿Qué opina del caso del expresidente del INC y su renuncia?

Luego de la renuncia se designó a otra persona (Alejandro Henry), a quien considero muy capaz y que va a hacer también una buena gestión. Pero fue una situación bastante dura para Eduardo (Viera). Es una persona que venía con ideas buenas, con una impronta para mejorar lo que corresponde a Colonización y los productores rurales.

¿Usted está de acuerdo con él respecto a que hay un manejo político, acompañado en parte por los medios de prensa, en cuanto a que no vale la pena invertir tanto dinero de la sociedad en mantener gente en el campo?

Pienso que se debe dar esa discusión, porque en realidad nosotros vemos que Colonización es la única forma que ha demostrado que la familia pueda permanecer en el campo. Si alguien tiene alguna otra alternativa para hacer que los jóvenes y las familias puedan desarrollarse en el medio rural entonces me gustaría conocerla, pero hasta ahora solo está esta herramienta que ofrece el Estado, que es el INC.

Y para mantener a la gente en el campo esto es fundamental, con la mujer cumpliendo un rol importante en la producción rural, en criar y formar a los hijos junto a su pareja. Hay tareas que por la fuerza que requieren, y otras características, es el hombre quien más se encarga, pero siempre se piensa en complementarse.

¿Qué opina de los casos de políticos que tienen campos de Colonización? En algunos casos ya entregaron sus fracciones por incumplir las obligaciones de colonos, y otros están en distintas situaciones.

Hasta ahora, nosotros (en el actual directorio del INC) no hemos llegado a esos casos, que estarán impugnados o no. Obviamente corresponde que se cumplan las obligaciones, y garantizar la función de Colonización. Eso en cuanto a seguir siendo una herramienta para generar un lugar de trabajo para familias que no puedan acceder a las tierras y luchar por las familias de pequeños productores.

Renuncia a la cotitularidad

En nota fechada el 22 de mayo de 2025, que fue presentada en la oficina regional de Salto del Instituto Nacional de Colonización (INC), la actual directora de ese ente estatal, Karina Henderson, realizó la solicitud formal de renuncia a la cotitularidad de la fracción 4 del inmueble 620, ubicado en la colonia Antonio Rubio, a partir del 14 de mayo.

Este trámite “se realiza en función de la designación de Karina Henderson Biassini como representante de los productores en el directorio del Instituto Nacional de Colonización, ya que este nuevo rol le demandara tiempo en la capital, fuera de la fracción lo que no le permitirá realizar las tareas productivas como corresponde”, según consta en la nota entregada en dicha oficina.

En esa misiva se deja constancia de que “mientras se mantenga esta situación, será Emilio Kusminsky quien continúe con las actividades relativas a la explotación de la fracción”.

La resolución del Ministerio de Ganadería que designa a Henderson en ese cargo tiene fecha 12 de mayo de 2025. Consultada por Agro de Búsqueda respecto al motivo de esperar hasta el 22 de ese mes para hacer la renuncia formal, la directora argumentó que en los días previos estaba en Montevideo, participando en reuniones del directorio del INC y acompañando a su hija por el nacimiento de una nieta, y el pedido correspondía hacerlo en Salto.