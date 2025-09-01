Proyecto de Presupuesto: el Poder Ejecutivo incluyó la apertura de dos embajadas en el sudeste asiático

Las representaciones diplomáticas se instalarán, si se aprueban, en Tailandia y Filipinas; además, la Cancillería buscará que Uruguay sea “sede de diálogos y negociaciones” para superar conflictos internacionales.

Con el objetivo de fortalecer la presencia diplomática en el sudeste asiático, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio la apertura de una embajada en Filipinas y en Tailandia, lo que se concretaría en los dos últimos años del gobierno.

El proyecto, entregado por el Ejecutivo al Parlamento el domingo 31 de agosto, incluye un tomo con la “planificación estratégica” para el quinquenio. En ese documento se describen, entre otras cosas, objetivos de ministerios y medidas concretas para llevarlos adelante.

Dentro del área programática de “Desarrollo Productivo”, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo “ampliar la inserción económica internacional de Uruguay, promoviendo el acceso a nuevos mercados, atracción de inversiones y fortalecimiento de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo productivo y el bienestar nacional”. Para alcanzar esa meta, la Cancillería prevé la apertura de dos nuevas embajadas en el sudeste asiático, lo que incrementaría la presencia diplomática de tres a cinco representaciones en esa región.

“Actualmente existen embajadas en Indonesia, Malasia y Vietnam. La meta es ampliar la red con nuevas sedes en Filipinas y Tailandia, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la promoción del comercio e inversiones, la cooperación política y cultural, y la asistencia a nacionales en el exterior”, fundamenta el Poder Ejecutivo. La apertura de esas representaciones está prevista para 2028 y 2029, añade, aunque el documento no aclara cuál abriría primero.

En una entrevista con el suplemento Agro de Búsqueda, en junio, la vicecanciller Valeria Csukasi había asegurado que estaban trabajando para incluir la apertura de esas embajadas porque en Cancillería están “convencidos de que la presencia permanente es esencial para la apertura comercial de esos mercados”. Destacó que el sudeste asiático “es el gran espacio inexplorado que tiene Uruguay, el de mayor crecimiento de consumo poblacional, de ingresos de hogares medios, y es el que tenemos más lejos”, geográfica y culturalmente, y por eso “puede costar más”.