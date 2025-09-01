  • Cotizaciones
    Proyecto de Presupuesto: el Poder Ejecutivo incluyó la apertura de dos embajadas en el sudeste asiático

    Las representaciones diplomáticas se instalarán, si se aprueban, en Tailandia y Filipinas; además, la Cancillería buscará que Uruguay sea “sede de diálogos y negociaciones” para superar conflictos internacionales.

    Mario Lubetkin

    Mario Lubetkin

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    Con el objetivo de fortalecer la presencia diplomática en el sudeste asiático, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio la apertura de una embajada en Filipinas y en Tailandia, lo que se concretaría en los dos últimos años del gobierno.

    Dentro del área programática de “Desarrollo Productivo”, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo “ampliar la inserción económica internacional de Uruguay, promoviendo el acceso a nuevos mercados, atracción de inversiones y fortalecimiento de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo productivo y el bienestar nacional”. Para alcanzar esa meta, la Cancillería prevé la apertura de dos nuevas embajadas en el sudeste asiático, lo que incrementaría la presencia diplomática de tres a cinco representaciones en esa región.

    “Actualmente existen embajadas en Indonesia, Malasia y Vietnam. La meta es ampliar la red con nuevas sedes en Filipinas y Tailandia, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la promoción del comercio e inversiones, la cooperación política y cultural, y la asistencia a nacionales en el exterior”, fundamenta el Poder Ejecutivo. La apertura de esas representaciones está prevista para 2028 y 2029, añade, aunque el documento no aclara cuál abriría primero.

    En una entrevista con el suplemento Agro de Búsqueda, en junio, la vicecanciller Valeria Csukasi había asegurado que estaban trabajando para incluir la apertura de esas embajadas porque en Cancillería están “convencidos de que la presencia permanente es esencial para la apertura comercial de esos mercados”. Destacó que el sudeste asiático “es el gran espacio inexplorado que tiene Uruguay, el de mayor crecimiento de consumo poblacional, de ingresos de hogares medios, y es el que tenemos más lejos”, geográfica y culturalmente, y por eso “puede costar más”.

    Embed - Ley de presupuesto: qué es y cómo se elabora

    El apoyo a la paz y la igualdad de género

    El proyecto plasma el objetivo anunciado en varias oportunidades por el canciller Mario Lubetkin de intentar que Uruguay sea sede de negociaciones de paz.

    “Uruguay consolidará su rol histórico como país comprometido con el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el multilateralismo”, dice el documento al describir cómo se intentará alcanzar el “objetivo sustantivo” de “posicionar a Uruguay como actor confiable en la promoción del diálogo, la paz, la igualdad de género y la construcción de consensos globales”.

    “Se fortalecerá la participación en foros regionales y globales, así como en operaciones de paz de Naciones Unidas y mecanismos de diplomacia preventiva, mediación y construcción de consensos incorporando la perspectiva de género”, describe. “Se promoverá el uso del territorio nacional como sede de diálogos y negociaciones y se impulsarán capacidades en mediación y gestión de conflictos. Además, se aportará a la agenda global en seguridad alimentaria, cambio climático, inteligencia artificial y derechos humanos, reafirmando a Uruguay como un socio confiable y un proveedor de soluciones frente a desafíos internacionales”.

    El proyecto de presupuesto define dos indicadores para medir ese objetivo: “el grado de cumplimiento del cronograma de elaboración del Plan de Igualdad de Género 2025–2030, incluyendo fases clave como diagnóstico, participación, redacción, validación, ejecución y evaluación anual” y “el número de conferencias, cumbres y reuniones de alto nivel organizadas en Uruguay, evidenciando la capacidad del país para atraer y coordinar encuentros internacionales de relevancia”.

