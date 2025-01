Puja de poderes políticos para conducir al Partido Nacional desde el directorio

“Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Yo voy a renunciar a la banca al Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, es lo que me mueve y es mi vocación”, afirmó el mandatario. Y ante la consulta específica, también descartó la idea de presidir el directorio blanco . “A mí me gusta andar a campo abierto. Siempre cerca de la gente a campo abierto”, respondió.