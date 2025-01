Ricardo Gil: el gobierno electo no dio “ni una señal” sobre el combate a la corrupción

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ), Ricardo Gil , está preocupado porque el tema “corrupción” no aparece en la agenda del gobierno electo.

En el “tema corrupción hay un gran vacío y todo el mundo se hace el distraído, no han dado ni una señal”, dijo el exjerarca a Búsqueda .

Sostuvo que teme que el próximo gobierno no se tome en serio el tema de la corrupción. “Para que haya cambios, debería haber una discusión seria, pero no se está dando ni siquiera en la interna del Frente Amplio, o al menos yo no conozco que esté pasando”, explicó.