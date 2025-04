Salto rumbo a mayo: un partido de difícil pronóstico que se definirá en los últimos días

Otra característica es que, además de la pugna entre la coalición y el Frente Amplio (FA), hay un alto voltaje en los respectivos bloques. Sobre todo en el del FA, donde los cuestionamientos al exintendente Andrés Lima, gobernante dos períodos entre julio de 2015 y marzo pasado, cuando renunció para asumir la presidencia del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre (Mevir), provienen también desde la propia izquierda. La no cesión del Teatro Larrañaga para un acto mañana viernes 11 de Ramón Fonticiella, uno de los postulantes frenteamplistas y exintendente entre 2005 y 2010, es el último capítulo de esta fricción interna.

“La elección no está cerrada. Yo diría que está 50-50. Hay algunas encuestas que dan unos puntos de diferencia a favor de la CR, pero esta es una elección para la que falta más de un mes. Hay sectores importantes de la sociedad que se deciden cuando falta muy poco”, dice a Búsqueda el politólogo Ernesto Nieto, director de Ágora Consultores, ubicada en Salto. Se excusa de divulgar sus propios datos (“los que nos contrataron no quedaron bien posicionados y por eso no se difunden”), pero otras compulsas, como las de Encuestas del Plata, de Soriano, y Nómade, le han dado a la CR una ventaja sobre el FA de 52% a 44% y de 53,6% a 40,6%, respectivamente.