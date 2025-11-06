Senadores del Frente Amplio se reúnen con el Ejecutivo para analizar reasignaciones presupuestales, con la prioridad en educación y Fiscalía

Aunque el tratamiento del Presupuesto en el Senado está todavía en una etapa inicial, los senadores del oficialismo ya empezaron a identificar cuáles son las áreas que quieren fortalecer con más recursos. La dificultad está en que el Poder Ejecutivo ha sido enfático en que no habrá más dinero.

La semana pasada el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó que se vaya a enviar un mensaje complementario al Parlamento para incrementar el Presupuesto y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, insistió en que el “perímetro” para moverse es el que está establecido en el proyecto de ley. Por tanto, la única alternativa que tienen los senadores para atender los reclamos de más presupuesto es recortar el dinero asignado a unos organismos para dárselo a otros.

Para analizar qué espacio hay para hacer reasignaciones sin afectar temas prioritarios para el Poder Ejecutivo, los senadores del Frente Amplio se reunirán la próxima semana con las autoridades de Presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informaron a Búsqueda desde la bancada. En la Cámara de Diputados se reasignaron unos $ 500 millones y también se aprobaron, con votos de la oposición, artículos que necesitan fondos por $ 80 millones, pero que no tienen financiamiento.

En el Senado aún no tienen una estimación precisa de cuánto dinero van a reasignar y por eso entienden necesario dialogar con el Ejecutivo para explorar cuál es el margen.

El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dijo a Búsqueda que el objetivo de la reunión, que se realizará el próximo sábado 15, es dialogar con el Ejecutivo sobre “qué espacio existe” para redistribuir recursos. “Nosotros tenemos una serie de prioridades que queremos reforzar y sobre esa base vamos a conversar”, indicó. El senador dijo que todavía están recibiendo a las delegaciones y escuchando los reclamos y que no tienen “números finos” sobre cuánto van a reasignar, pero aseguró que habrá refuerzos para algunas áreas. “Todavía estamos en la discusión más conceptual”, dijo.

Caggiani indicó que una de las prioridades es aumentar los fondos para la educación —un reclamo que motivó la ocupación de varios centros de estudio por estos días—. La bancada oficialista analiza asignar más recursos a la Universidad de la República para financiar becas de estudio; a la Administración Nacional de Educación Pública para ampliar centros de tiempo extendido de enseñanza media; y a la UTU y la UTEC para reforzar la oferta de formación en el interior del país.

La seguridad es otra área prioritaria. La semana pasada la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, “imploró” a los senadores por más presupuesto para responder al avance del crimen organizado, entre otras urgencias. Caggiani dijo que la bancada planea dar más recursos a la Fiscalía y en concreto para su Unidad de Víctimas, como informó esta semana en entrevista con la radio M24. Los senadores de la oposición también han expresado públicamente que fortalecer la Fiscalía con más recursos es una de sus prioridades.

Otro punto en la agenda del oficialismo es asignar recursos para cubrir vacantes de defensores públicos en el interior del país, informó Caggiani.

El senador frenteamplista Nicolás Viera dijo a Búsqueda que la próxima semana la bancada va a terminar de definir las prioridades, pero que Fiscalía y educación está claro que serán áreas a reforzar. Sostuvo, además, que van a resolver el problema de los artículos sin financiamiento porque el Presupuesto no puede quedar así: “O se eliminan, o se modifican o se encuentra la plata”, dijo. Y comentó que los legisladores de la oposición han acercado algunas propuestas de financiamiento que se van a analizar.

Más allá de las aspiraciones de la bancada del Frente Amplio, todas las modificaciones en el Senado al proyecto de ley de Presupuesto —que tiene media sanción de Diputados— están sujetas a que “haya acuerdo con la oposición”, dijo Caggiani. Aunque la izquierda tiene mayoría en la Cámara Alta, si el proyecto de ley sufre modificaciones, debe volver a Diputados, donde no tiene mayoría y, sin apoyo de la oposición, puede naufragar. “La definición política es que no vamos a tocar nada de lo que se acordó en la Cámara de Diputados”, dijo Caggiani.

Un asunto que generó debate estos días entre los senadores es la cantidad de artículos que fueron desglosados (quitados) del proyecto de Presupuesto en Diputados para ser analizados de forma separada. Legisladores oficialistas dijeron a Búsqueda que quieren analizar la reincorporación de algunos de esos artículos al texto, como varios vinculados a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El tema fue planteado por las autoridades de ese organismo esta semana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

De todos modos, la bancada de senadores quiere primero consultar con los diputados oficialistas si hay artículos que pueden reincorporarse sin perjudicar lo acordado con la oposición. El senador Aníbal Pereyra dijo que están analizando posibles modificaciones con el cuidado de “no desarmar el esqueleto” aprobado en Diputados, y que para eso están en diálogo con el Ejecutivo y con los legisladores de la Cámara Baja. “Queremos ver qué artículos se pueden reincorporar sin tocar acuerdos de Diputados”, dijo.

También el senador Eduardo Brenta planteó a Búsqueda la necesidad de evaluar si hay normas referidas a la Jutep que se pueden recuperar. En la comparecencia de las autoridades del organismo el martes 4, Brenta y la senadora Constanza Moreira preguntaron sobre los motivos del desglose de varios artículos y plantearon la necesidad de revisarlo.

Para Caggiani, el asunto no puede ponerse de nuevo a discusión porque ya está definido que lo que se “desglosó de común acuerdo no se va a tocar”.