Tras un período como parlamentario, César Vega abandona el Legislativo decepcionado de las “cosas intrascendentes” que se votan

La misión no fue del todo exitosa. El evento, más que indignación contra las farmacéuticas, provocaría reacciones de enojo hacia el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), quien había montado el controvertido espectáculo. Días después las mujeres admitirían al programa televisivo Santo y seña que no habían recibido dosis contra la enfermedad, sino que solo fueron hisopadas.

Vega también se movilizó contra la instalación de una segunda planta de UPM en Uruguay. Apenas iniciado el gobierno se reunió, junto al Movimiento Ciudadano UPM 2 No, con el presidente Luis Lacalle Pou para plantearle que suspenda las negociaciones para instalar una segunda planta de UPM en Uruguay debido a que entendía que el acuerdo se estaba realizando de manera poco transparente. La pandemia, a su juicio, habilitaba la suspensión del contrato. El entonces novel diputado fue a la reunión en Torre Ejecutiva con cajones con lechugas y conservas para repartir a sus compañeros.

Vega atribuye la caída de más del 70% de su votación en las últimas elecciones a haber desatendido su presencia en YouTube y a la campaña de Salle, que le “ganó con el megáfono” Vega atribuye la caída de más del 70% de su votación en las últimas elecciones a haber desatendido su presencia en YouTube y a la campaña de Salle, que le “ganó con el megáfono”

Las excentricidades que el legislador exhibió, empero, no se remitieron a los años de la pandemia. Sus atípicas intervenciones en sala son recordadas por muchos de sus compañeros. Por ejemplo, cuando durante el inicio del primer año legislativo, mientras hacía uso de la palabra, Vega reprodujo desde su celular una cumbia que había escuchado en Radio Rural, en protesta por el “tarifazo” del gobierno. Esa intervención podría haber ameritado, formalmente, una corrección de la cámara, ya que los legisladores deben solicitar autorización para ese tipo de reproducciones. Pero enfrascarse en un procedimiento engorroso y en un eventual debate desestimuló a sus compañeros, que optaron por dejarlo pasar, según explicó un legislador a Búsqueda.

Durante su actuación parlamentaria, Vega tuvo 92% de asistencia a la Cámara Baja, con cinco faltas con aviso y otras 20 sin aviso. Su presencia en las comisiones fue, en cambio, más exigua. El diputado del PERI fue miembro de siete comisiones a lo largo de la legislatura y registró una asistencia de 70%.

Vega promovió 67 proyectos de ley durante la legislatura, de forma individual o en conjunto con otros legisladores. Entre sus iniciativas personales presentó, en mayo de 2021, un proyecto para promover la producción nacional de yerba mate. Dos años después presentó una iniciativa de dos escuetos artículos referida a una de sus nuevas y principales banderas: la lucha contra la manipulación climática.

El proyecto pretendía prohibir “el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática” y también “el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas”. La exposición de motivos hace un extenso racconto de presuntos episodios de “manipulación climática” y explica que “la geoingeniería o ingeniería climática no es más que la nueva carta para contaminar libremente por parte del poderoso lobby petrolero, del sector químico y del agronegocio”.

Algunos días antes de presentar este proyecto, Vega había enviado un pedido de informes al Ministerio de Defensa con el objetivo de saber si este tenía conocimiento y llevaba un registro de vuelos realizados en el espacio aéreo nacional “a efectos de geoingeniería para la manipulación climática”. La respuesta, fechada el 8 de mayo y firmada por el coronel Ruben Villagra, director de Secretaría del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, sostenía que dicha fuerza no tenía “conocimiento y por ende tampoco registros” de vuelos de ese tipo.

Cesar Vega.jpg César Vega antes de la reunión de integrantes del grupo contra la instalación de UPM2 con Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

La actuación de Vega en otros aspectos de la vida parlamentaria también le valió críticas de legisladores de los demás partidos. Por ejemplo, llamó la atención de varios diputados que los delegados del PERI asistieran, en agosto de 2020, a la comisión especial del Parlamento que estudiaba modificaciones al proyecto de financiamiento de los partidos políticos —que el propio Vega integraba— sin haber leído la propuesta que estaba a estudio.

“Hoy, estamos aquí un poco por accidente y de casualidad, porque nos enteramos a destiempo de esta invitación. En consecuencia, no pudimos leer el texto del proyecto”, explicó el dirigente del PERI Sergio Billiris a la comisión, según consta en el acta taquigráfica. En la sesión anterior, en junio, ya se había definido invitar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido el PERI. Al ser consultado al respecto, Vega se limitó a explicar que su partido “siempre se opuso” a la actualización de esta legislación y que incluso votó en contra en la Cámara de Diputados. “No aceptamos financiación privada de ningún tipo ni la aceptaremos”, afirmó el pasado 5 de junio, el día que se le dio sanción definitiva al proyecto en el plenario.

También resultó llamativo en el Parlamento que Vega no presentara su declaración jurada de bienes e ingresos este año como candidato oficial del PERI. En octubre, todos los candidatos a la presidencia presentaron sus declaraciones juradas, a excepción de Vega, quien dijo a Búsqueda que el trámite lo agarró por “sorpresa” y señaló que sí cumplió con las declaraciones que debió presentar en su calidad de legislador. “¡Qué nos van a buscar a nosotros!”, ironizó. Como la llamada “ley cristal”, que establece la obligatoriedad de que los candidatos presenten sus declaraciones juradas, no está reglamentada, Vega no será sancionado con ninguna multa.

A fines de 2022, Vega sufrió un incidente, cuando fue estafado por un impostor que le hackeó el teléfono al diputado nacionalista Alfonso Lereté y luego, haciéndose pasar por este, le solicitó US$ 3.000 para “darle una mano” porque “tenía problemas”, según relató el propio diputado del PERI a la diaria. “Desconfié cuando era tarde”, lamentó.

Al igual que muchos políticos, Vega suele usar sus estados de WhatsApp y Telegram para comunicarse con sus seguidores, pero utiliza estos espacios de forma más intensa que la mayoría de los representantes. El legislador no solo comparte fotos, invitaciones a eventos y noticias, sino que con frecuencia se filma hablando sobre distintos temas. Estos estados, al igual que las historias de Telegram, desaparecen automáticamente a las 24 horas de haberse publicado.

Uno de los últimos mensajes de Vega en ese canal fue anunciar que cobraría el subsidio destinado a legisladores y otros funcionarios públicos de confianza política que cesan en el ejercicio de su cargo. El propio Vega había calificado el subsidio como “vomitivo” en una entrevista que concedió a Radio Sarandí en setiembre. Su argumento: si renuncia a la partida, el dinero de todos modos irá a rentas generales, por lo que considera ahora que tiene más sentido donarlo a “causas” vinculadas a niños con discapacidades físicas o intelectuales.

En diciembre del año pasado, Vega argumentó en contra de un proyecto de ley presentado por el diputado colorado Conrado Rodríguez, que fue finalmente aprobado este año, para eliminar el subsidio a exlegisladores o exfuncionarios que hayan cometido delitos contra la administración pública “y otros relacionados con la corrupción”. “Después, cuando yo presente mi proyecto (para eliminar todos los subsidios), si voto este, no me van a votar el mío”, argumentó en sala.

esta semana, Vega convocó a una conferencia de prensa el jueves 12, y anticipó que se despedirá con una "bomba".

El ocaso del PERI

El Partido Ecologista Radical Intransigente pasó de obtener 33.461 votos en 2019 a 9.281 el pasado 24 de octubre. El resultado de la última elección es incluso menor que el de la instancia de octubre de 2014, cuando Vega arañó la Cámara de Diputados con 17.835 votos. El legislador tiene varias explicaciones sobre por qué el caudal electoral de su partido se redujo más de 70%.

“Las veces pasadas éramos la novedad. Había estado muchísimo en los medios. Pero esta vez solo estuve en cuatro o cinco programas de radio”, aseguró en diálogo con Búsqueda. El legislador interpreta que perdió la banca por circunstancias “multicausales”, y entre ellas identifica haber priorizado Facebook por encima de YouTube —lo que evaluó como menos eficaz—, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, el diputado electo por Identidad Soberana, Gustavo Salle. Además, sostuvo que no contó con un equipo que lo asesorara en el uso de redes sociales, por lo que su trabajo en ese campo fue “muy artesanal”.

El rol de Salle también impactó en la campaña del PERI, de acuerdo a la lectura de Vega. El legislador admite que el abogado le “comió mucho voto de los antivacuna”, un electorado que suele ser “más radical y se identificó más con él”.

“Me ganó con el megáfono”, afirmó.

El politólogo Daniel Chasquetti, coordinador del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), concide con ese análisis: “Sin lugar a dudas”, opinó sobre la incidencia de Identidad Soberana en la caída de adhesiones del PERI: “Hay un electorado que es refractario y es probable que en su momento Vega haya recibido ese voto”, consideró.

Según Chasquetti, el rol de Vega en el Parlamento posiblemente también haya influido en su escuálido resultado electoral. “En las votaciones más relevantes como la Ley de Urgente Consideración (LUC) o el Presupuesto, Vega estuvo alineado con el gobierno, lo que le restó perfil”, evaluó el politólogo, que considera que su postura ambivalente no lo ubicó en un lugar claro.

El analista sostuvo también que Vega tuvo un perfil “no muy profesional” en el Parlamento, ya que debió apuntar a fortalecer y desarrollar su partido, cosa que no hizo. “No tuvo una visión de futuro, y en cambio prefirió un rol testimonial”, opinó.

Cesar Vega II.jpg Cesar Vega durante la votación de la LUC en la Cámara de Representantes Javier Calvelo / adhocFOTOS

Además, consideró que la pandemia le “pegó mal” al diputado, ya que lo corrió de su eje ambientalista. “Los partidos verdes en muchas partes del mundo integran gobiernos de coalición, y César Vega ha sido un político inspirado por la preocupación por el medio ambiente pero no ha sido un verdadero verde”, evaluó.

Vega, por su parte, recuerda que votó la Ley de Presupuesto en 2020 y el “75% de la LUC”, pero subraya que no acompañó las leyes de Rendición de Cuentas del gobierno: “En general les votaba las cosas, después me empecé a separar”.

Por otra parte, sostuvo que la experiencia en el Parlamento no fue lo que esperaba. “La expectativa que tenía fue bien distinta a lo que pude percibir. Me llevé una sorpresa con las comisiones, que no sirven para nada. Y si se hiciera una evaluación de la cantidad de proyectos que entran a una comisión y luego los que salen, no se llega ni al 10%. Y además se votaban cosas intrascendentes, poco más que el ‘día del carozo’”, ironizó.

Por lo pronto, para Vega el Parlamento ha sido injusto con muchos de los legisladores que a su juicio han sido los más brillantes: “Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, el más destacado, no fue elegido; Ope Pasquet (Partido Colorado), Álvaro Viviano (Partido Nacional), Alfonso Lereté (Partido Nacional), otros destacados, tampoco. Yo no le doy tantas vueltas, no estaba para nosotros”.

El diputado, que hoy tiene 62 años, asegura que volverá a candidatearse en 2029, pero si vuelve a quedar afuera ya no insistirá más: “Si fallás en dos seguidas, te tenés que retirar”.