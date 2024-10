“Junta anticorrupción” pide información complementaria a varios candidatos, aunque carece de armas para sancionar incumplimientos

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) difundió el viernes las declaraciones juradas de casi todos los candidatos a presidente y a vicepresidente que competirán el 27 de octubre. El máximo órgano de combate a la corrupción informó además que los integrantes de la fórmula del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) no habían cumplido con la ley, aunque no tiene posibilidades de sancionarlos, informó a Búsqueda la titular del organismo, Gabriela di Longo.

La Jutep informó que ni el candidato y diputado por el PERI, César Vega, ni su compañero de fórmula, Sergio Billiris, habían cumplido con la ley.

Cesar Vega.jpg Candidato presidencial por el PERI, César Vega Mauricio Zina / AdhocFOTOS

Consultada por Búsqueda, Di Longo recordó que el artículo 11 de la ley establece que “la reglamentación determinará el monto de la multa a quienes no dieran cumplimiento con la obligación” de presentarla. “Como no hay reglamentación de la ley, no hay multa”, resumió.

La norma establecía que debía ser la Jutep la que presentara un borrador de reglamentación al Poder Ejecutivo en un plazo de 180 días, que no se cumplió. Di Longo dijo que hay un documento que fue redactado y enviado a “la academia” para recibir su asesoramiento. Ese texto ya volvió con comentarios, por lo que ahora tienen que reunirse nuevamente con Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo “para ver las observaciones enviadas”.

En el acta con la que resolvió publicar las declaraciones juradas que sí recibió, la junta detalló que pidió más información a algunos candidatos, a los que, de todos modos, no consideró como “omisos”.

A Delgado, Mieres e Isi les pidió información complementaria “por faltante de los balances correspondientes a participaciones en sociedades o valores declaradas” en su declaración jurada inicial. Con respecto a Manini Ríos, la solicitud surgió por “faltante de los balances correspondientes a participaciones en sociedades o valores declaradas por su cónyuge”.

Franchi tiene que dar los balances correspondientes a “participaciones en sociedades o valores” suyos y de su cónyuge. Mientras que a Pérez Banchero le faltó presentar declaración jurada de su cónyuge.

Lust no entregó la tercera página del formulario, mientras que a la de Criado le faltó la primera.

El expresidente de la Jutep Ricardo Gil discrepa con la posición de las actuales autoridades del organismo, las que consideran que la falta de información no hace a los involucrados caer en la categoría de omisos. Gil dijo a Búsqueda que sí deberían ser declarados omisos si no presentan toda la información que pide la ley.

El exjerarca lamentó que no se hubiera reglamentado la ley, lo que muestra la falta de voluntad del sistema político de mejorar los controles.

Los patrimonios de cada candidato

Los documentos que divulgó la Jutep en su web el viernes, pero que después bajó por unos días, muestran que Manini es el que mayor patrimonio posee de todos los postulantes que competirán el próximo domingo 27 por la presidencia de la República, seguido por Delgado.

El senador Manini declaró tener un patrimonio neto personal de $ 166.660.000 (unos US$ 4.011.457, calculado con base en un dólar a $ 41,546). El cabildante está casado con la senadora Irene Moreira, pero tienen separación de bienes.

Manini es propietario de siete inmuebles: cuatro apartamentos, una casa y dos chacras, que suman la mayoría del patrimonio, $ 132 millones (US$ 3.177.201). El ex comandante en jefe del Ejército declara cuatro rentas que se suman a su salario de senador: el retiro militar ($ 250.000), una explotación ganadera en Artigas ($ 200.000) y el arrendamiento de padrones en Treinta y Tres ($ 100.000) y de un campo en Artigas ($ 157.000).

El segundo candidato que muestra un mayor patrimonio es Delgado, con un total de $ 41.773.744 (US$ 1.005.482). El nacionalista declaró, por ejemplo, tener una casa valuada en $ 28 millones (US$ 674.457), el 50% de otra propiedad (valuada en US$ 158.979) junto con su esposa y un vehículo Toyota de US$ 57.810. También dijo ser propietario de la firma Agraciada de Casupá S.A.S., cuyo valor estimado es de $ 33.677.659 (US$ 810.611). Por otro lado, en su declaración expuso tres deudas hipotecarias que suman algo más de $ 21 millones (US$ 512.938).

El presidenciable del Partido por los Cambios Necesarios es el tercer candidato con más patrimonio declarado a la Jutep. Franchi, exvocero del movimiento Un Solo Uruguay, posee seis terrenos con un valor conjunto de $ 11.022.433 (US$ 265.307), ganado vacuno (169 cabezas) y ovino (90) por $ 4.294.200 (US$ 103.360) y una sociedad agraria. No declaró ingresos.

Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio y quien encabeza todas las encuestas de intención de voto, es el segundo candidato con menos patrimonio declarado. En total, el exintendente de Canelones dice tener un inmueble por $ 3.715.000 (casi US$ 90.000), dos vehículos por $ 2 millones (US$ 49.270), y deudas por tarjetas de crédito por $ 130.000.

En tanto, el colorado Andrés Ojeda dijo tener un patrimonio de $ 10.727.890 (US$ 258.217). La declaración de este candidato asegura que posee cuatro cuentas bancarias por casi $ 9,5 millones (US$ 226.445), además de un vehículo Mercedes Benz del 2020 cotizado en US$ 31.772. No declara propiedades.

Mieres, del Partido Independiente, declaró un patrimonio de $ 14.632.412 (US$ 352.198).

El candidato que declaró tener menos patrimonio es Gonzalo Martínez, de Unidad Popular. Aseguró poseer un patrimonio neto de $ 1.059.500 (US$ 25.501), integrado por el 50% de una propiedad que comparte con su hermana.