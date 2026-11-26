El crimen organizado está al tope de la agenda de la Organización de Estados Americano (OEA), aunque la estrategia para enfrentar el problema provoca tensiones entre los países. El gobierno uruguayo se desmarcó de la propuesta liderada por Estados Unidos de convocar a un mecanismo especial para coordinar acciones y en cambio prevé participar en una cumbre de ministros para “abordar de forma urgente” el tema.

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Durante la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, el viernes 20, Uruguay votó en contra de convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar el crimen transnacional y planteó su oposición, aunque sin nombrarlo, al concepto de “narcoterrorismo” que impulsa la administración de Donald Trump.

Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron la postura del gobierno de Yamandú Orsi, porque consideran que afectará las posibilidades del país de coordinar el combate a las grandes organizaciones criminales que operan en la región, y convocarán a ministros al Parlamento.

La reunión de la OEA, el viernes 20, tenía como punto central del orden del día la propuesta presentada por Chile y apoyada por otros 11 países para convocar al TIAR con el objetivo de encarar temas de seguridad pública. La resolución fue aprobada por 14 a favor (El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Trinidad y Tobago), dos votos en contra (Brasil y Uruguay) y la abstención de Bahamas. Venezuela, que integra el TIAR, no votó, mientras que México y Bolivia están fuera de ese mecanismo así que no podían hacerlo.

En sus considerandos, la resolución aprobada dice que “las actividades de los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo, y sus repercusiones transfronterizas, constituyen una situación que pudiera poner en peligro la paz de América en los términos del artículo 6 del TIAR, y que, por lo tanto, estas actividades ameritan la consulta entre los Estados parte del TIAR, con miras a examinar la posible imposición de medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada”. Deberán estar esas medidas en línea con “los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención y solución pacífica de controversias”.

El artículo 6 del acuerdo, firmado en 1947, dice que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

Además de constituir el órgano de consulta, se decidió convocar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores dentro de los 75 días siguientes a la adopción de la resolución para la “consulta y examen de posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada”. La citación al órgano de consulta “no prejuzga las medidas que eventualmente pueda adoptar” en el marco del TIAR.

El representante de Uruguay, Edison Lanza, dijo en la sesión que Uruguay comparte la preocupación por el avance del crimen organizado y defendió el papel de la OEA en el apoyo a los países para combatir ese problema. Destacó que la organización tiene varias instancias de discusión sobre estos temas y que en la región hay otros espacios de cooperación.

“A la OEA no le faltan marcos ni herramientas jurídicas, políticas o técnicas” de manera “efectiva”, por lo que Uruguay no entiende “necesario” ni que “corresponda” recurrir al TIAR para delincuencia organizada transnacional, dijo Lanza. El TIAR “fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas”. Ese acuerdo “tiene que ver por sobre todas las cosas con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado de la región, se trata de una excepción al uso de la fuerza en el sistema interamericano y, por lo tanto, las interpretaciones sobre su aplicación deben ser sumamente estrictas y para nada ambiguas o vagas”.

Uruguay “entiende y no minimiza” los impactos que el crimen organizado genera en las Américas, aclaró. “Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país. La delincuencia organizada y los fenómenos vinculados al terrorismo que amenazan la paz tienen regímenes jurídicos diferentes que nuestras democracias deben respetar, dado que implican garantías derivadas de los derechos humanos”, subrayó Lanza.

Es la primera vez que el gobierno uruguayo se desmarca, aunque sin mencionarlo, del concepto “narcoterrorismo” que promueve Estados Unidos como estrategia contra el crimen organizado.

Lanza recordó que el TIAR no fue diseñado para “problemas de seguridad interna” y de carácter “policial”.

El representante uruguayo mencionó como un camino alternativo el llamado auspiciado por Panamá para convocar a una “conferencia de alto nivel” en la que “abordar de forma urgente esta agenda”. El encuentro entre cancilleres y ministros del Interior se desarrollará el 11 y 12 de diciembre y el gobierno de Orsi ya confirmó su presencia. “Este encuentro nos permitirá avanzar en un esfuerzo estratégico”, dijo Lanza.

Las críticas de la oposición

La postura uruguaya en la OEA respecto del TIAR despertó críticas de inmediato en Montevideo. El diputado Pablo Abdala escribió en su cuenta de X que el planteo del gobierno es “inaudito, irresponsable e inadmisible” justo cuando la “violencia narco” desborda y hay “récord de homicidios”. Anunció que convocarán al Parlamento al ministro del Interior, Carlos Negro, para saber si estaba al tanto de la decisión.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió un comunicado el lunes 23 en el que rechazó la decisión del gobierno. “El narcoterrorismo existe y Uruguay no puede negarlo”, valoró. Sostuvo que la postura uruguaya desconoce que la “gobernanza criminal ya existe en América Latina” y que el país ya enfrenta “diversas acciones por parte de bandas que buscan controlar el territorio”.

El comunicado cierra con un llamado al gobierno a revisar su posición y participar activamente en la reunión de cancilleres que deben discutir acciones en el marco del TIAR. “A los terroristas hay que llamarlos por su nombre y combatirlos con todo el peso de la ley”, dice el texto firmado por el secretario general colorado y senador, Andrés Ojeda, y el presidente de turno del comité, Marcelo Pasquet.

Ojeda dijo a Búsqueda que prevén acompañar la convocatoria parlamentaria de Negro y sumar al canciller Mario Lubetkin.

Controversia regional

La delegación de Chile en la OEA presentó la moción para que se convocara al Órgano de Consulta del TIAR. En la sesión, el representante de ese país dijo que la amenaza del crimen organizado “no reconoce fronteras” y es un problema que ningún país puede enfrentar por sí solo. Recordó que, como dice la nota presentada, se excluyen las Fuerzas Armadas y se refiere “solo a posibles acciones diplomáticas, jurídicas o de otro carácter no militar”. Después de la votación, varios países, entre ellos Colombia y Perú, subrayaron que la resolución deja fuera de la discusión a las Fuerzas Armadas.

El delegado de Estados Unidos dijo que el TIAR “probó ser versátil” a lo largo de la historia y un instrumento que puede ser usado para diversos temas, como cuando fue citado para combatir el terrorismo internacional después de los atentados de 2001. Aseguró, además, que es un “mito” que ese mecanismo solo se puede citar cuando hay un ataque militar. “La resolución de hoy responde a los riesgos que enfrenta la paz” en la región y no debería ser vista como “el preludio a acciones militares en países de la región” ni una intromisión en sus “asuntos internos”.

Uruguay no estuvo solo en su fundamentación negativa. El representante de Brasil dijo que su país comparte la preocupación por la “violencia, la corrupción y la infiltración de las organizaciones criminales en América Latina”. Sin embargo, discrepaba con la convocatoria al TIAR porque no es el instrumento adecuado para enfrentar el problema. “Hay que preservar la distinción entre los regímenes aplicables al terrorismo, al crimen organizado y a la defensa colectiva”, dijo. “Vínculos entre organizaciones criminales y terroristas precisan ser demostrados. La expresión narcoterrorismo (...) no sustituye esa demostración”.

El TIAR tiene medidas de “gran alcance”, prosiguió el diplomático brasileño, entre ellas la interrupción de las relaciones económicas y de las comunicaciones. Así, “sin disparar un tiro” se puede comprometer actividades económicas y “afectar la vida de poblaciones enteras”. Advirtió que, si bien la resolución dice que no habrá uso de Fuerzas Armadas, también añade que no habrá “prejuzgamiento” de medidas propuestas, por lo que no está claro cuál es el margen de actuación potencial del mecanismo.

El delegado de México, que abandonó el TIAR décadas atrás, también intervino para expresar su rechazo a la propuesta. Pidió no hacer un vínculo “automático” entre el crimen organizado y el terrorismo, dos cuestiones que pueden tener contacto, pero que “cuentan con marcos jurídicos específicos” para su tratamiento. “Rechazamos categóricamente el uso del término narcoterrorismo”, que no tiene una definición clara. Agregó que ese concepto no puede ser la excusa para tomar acciones antiterroristas, cuando es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que define qué grupos entran en la lista de organizaciones terroristas.