Campañas de partidos del oficialismo y el Frente Amplio se disputan los indecisos

El candidato por el Partido Nacional ha basado su campaña sobre la idea de una suerte de continuidad de la gestión del actual presidente, Luis Lacalle Pou, quien mantiene una relativamente alta valoración popular de su gestión. Según una encuesta de Equipos Consultores presentada en Subrayado de Canal 10, la mitad de los uruguayos la avala, el 32% la desaprueba, el 17% tiene una visión neutra y el 1% restante no sabe o prefirió no contestar.

También el Frente Amplio apunta a captar a quienes aún no definieron su sufragio. Su presidente, Fernando Pereira, dijo ayer miércoles 9 en rueda de prensa que los indecisos son “todos distintos”, por lo que la estrategia en esta etapa debe ser “conversar, intercambiar y escuchar la angustia del otro e intentar interpretarla. Puede dar que te vote o no. La gente no es mecánica, no cambia mecánicamente”. Subrayó que “la única cuestión que modifica las encuestas es la movilización de la gente en el territorio y agarrar el teléfono y llamar a los parientes y a los amigos. Si todos los frenteamplistas hacemos eso, no tengo dudas que ganamos las elecciones”.

Según informó días atrás El País, Orsi, el candidato frenteamplista, privilegiará en estas semanas previas a la elección el “mano a mano con la gente y con la militancia”, porque en eso es “imbatible”. Agregó que la estrategia fue ajustada en una reunión especial de la Mesa Política Nacional y está incluida en un documento en donde se señala que “llegar a los indecisos se vuelve fundamental” para derrotar al actual oficialismo.

En un análisis publicado a fines del mes pasado, Cifra describió a los indecisos como un segmento de la ciudadanía entre la cual en muchos hay “poco interés —y poca fe—en la política y en el gobierno, y solo empiezan a prestar atención a la campaña en los últimos días, porque saben que tienen que votar a alguien, y prefieren que su voto sea útil”.