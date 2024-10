En gira por el interior, Yamandú Orsi habla de cinco años “perdidos” y Carolina Cosse pide buscar el “voto a voto”

Una inusual fila de autos se produce pasadas las nueve y media de la mañana en una estación de servicio de las afueras de Fray Bentos. Es viernes 4 de octubre y el día no tiene nada de especial, de no ser por dos hechos que serán mencionados en minutos en una de las radios locales. La primera noticia es que ese mismo día el presidente Luis Lacalle Pou viajará a Paso de los Mellizos, en Río Negro , para inaugurar viviendas junto con otras autoridades públicas. La segunda: el presidenciable del Frente Amplio, Yamandú Orsi , y su compañera de fórmula, Carolina Cosse , recorrerán el departamento. Y es que casi todos los autos de la estación llevan banderas o del Frente Amplio o de sus listas y se dirigen a la primera parada de la gira, Young.

La elección de los lugares de visita que eligió la fórmula presidencial no es casual: se trata de los tres municipios que tiene el departamento (Young, San Javier y Nuevo Berlín), más la capital. De esos tres, el Frente Amplio solo ha conseguido gobernar Nuevo Berlín, en el período 2010-2015, de la mano del dirigente Sergio Milesi, hoy candidato a diputado por la lista 319. En el año 2015, conseguiría el gobierno departamental con Oscar Terzaghi, por apenas 237 votos más que los blancos. Este ingeniero agrónomo no pudo repetir su reelección y perdió en 2020 con Omar Lafluf, electo por tercera vez intendente del departamento.

La lucha interna por la diputación ha tenido varias idas y vueltas sin ningún sector predominante. Desde 2000 el Frente tiene una de las dos bancas asignadas para Río Negro, en ese entonces con la elección del socialista Ricardo Castromán. Luego fue a parar al MPP, primero en 2005 con Nora Gauthier, y luego en 2010 a través de Garciela Cáceres, una dirigente que hoy aspira de nuevo a ocupar ese lugar pero a través de la lista 52, con Miguel Sejas al Senado. Esa hegemonía la rompió en las últimas dos elecciones Constante Tany Mendiondo, un exdirigente del Nuevo Espacio que además ha sido la principal cara visible del sector Frente Río Negro, integrante de Seregnistas. “No comparto el ‘mientras la biología permita’, ya que representar al pueblo no es solo estar vivo”, dijo Mendiondo en su carta de renuncia en 2022, para darle espacio a Ibarguren.

Exdirectora de Ambiente de la gestión de Terzaghi, Ibarguren aparece bien posicionada para renovar la banca, con el apoyo de una alianza departamental de la 95 y la 609, materializada en una sola lista, que lleva el Senado encabezado por Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez. La disputa, no obstante, está lejos de estar laudada y los resultados de las pasadas internas así lo muestran: Río Negro es uno de los únicos tres departamentos donde el MPP no ganó en junio dentro del Frente. La Vertiente Artiguista, el sector de Terzaghi, fue el más votado y en segundo lugar se ubicó la 90. El sector liderado por Mujica quedó tercero aunque la diferencia con el primero fue de menos de 200 votos.

San Javier y los 488 kilómetros

La segunda parada de la gira es San Javier, un pueblo a 53 kilómetros de Young y visiblemente influenciado por migrantes rusos. Al llegar al pueblo, Orsi no oculta su asombro por las flores en la plaza principal, mientras que Ibarguren le observa que “todo está arreglado” en esta población de 1.700 habitantes, que tiene “otra cultura” para los cuidados de los espacios públicos. La concentración es esta vez un breve encuentro en la plaza principal de la ciudad, donde enfrente hay una escuela en la que los niños dejan las bicicletas en la vereda sin preocuparse por tomar medidas de seguridad.

Pese a ser un pueblo donde el Frente Amplio no es fuerte, la visita no deja de tener un sabor especial. Allí nació y vivió el médico Vladimir Roslik, quien murió en 1984, durante la dictadura, a causa de torturas. Tras varias impugnaciones judiciales, recién en 2021 la jueza letrada de Fray Bentos de 3er turno, Selva Siri, pidió la formalización de nueve militares retirados por su muerte.

Ahora no hay estrado ni camión: la fórmula improvisa un discurso sentada en el banco de una plaza. Orsi recuerda que el gobierno le retiró recursos al Instituto Nacional de Colonización para resolver el problema de los asentamientos, pero “no se resolvió”, mientras que al organismo “se le restringieron los recursos de manera drástica”. La alusión no es casual: buena parte de las tierras que rodean la región pertenecen al instituto y están habitadas por colonos de la zona. El candidato recuerda que entre las medidas que propone el Frente Amplio está la definición de brindar 25.000 hectáreas más al Instituto de Colonización.

Sobre el final, cuando la fórmula se aprestaba a sacarse una foto con las cinco matrioskas ubicadas en la plaza, llegó al encuentro Carlos Maristán, un popular tiktoker que cuenta con 800.000 seguidores y que se hizo conocido por la interpretación de la canción 488 kilómetros de la agrupación vallenata colombiana Cuarteto Imperial. Orsi no se percató de su presencia hasta que integrantes de su propia comitiva le advirtieron que el hombre estaba allí y que el encuentro era a todas luces ineludible. “Un gustazo conocerte. ¿Vos sos de acá?”, le preguntó el candidato, que apenas llega a 15.000 seguidores en TikTok. En tan solo cinco días, el video del encuentro que publicó Orsi se convirtió en el tercero más visto de todos los que subió a la red.

La actividad culminó con un reducido almuerzo organizado por el Comité del Pueblo, que tenía como menú un “plato típico”: shashlik, carne de cordero a las brasas macerado en jugo de limón y encebollado. Tan solo dos horas después, Orsi, Cosse y el resto de la delegación que los acompañaba debieron hacer frente a un batallón de tortas fritas con las que los recibieron los militantes del Comité de Base de Nuevo Berlín. Estaban guardadas en una mesa bajo unos árboles, el único lugar con sombra, al fondo del largo y angosto predio donde se ubica el contenedor que funciona como comité en el pueblo.

También usufructuando esa escasa porción de sombra, un conjunto de militantes conversaban e intercambiaban mates con Carballo. El diputado parecía ser especialmente local en el recinto: había varios militantes con remeras de la 711 y un gran afiche de la lista, con su rostro junto a la fórmula . Su apuesta no es menor: está buscando una banca en el Senado y debe cosechar apoyos en todo el país.

Luego de algunas notas de prensa, la fórmula también fue a parar al árbol para dar su discurso. Solo fueron interrumpidos por un señor de mediana edad que, presumiblemente entrado en copas, rompió todo protocolo y caminó hacia ambos para abrazarlos de manera afectuosa. “Un gustazo, mi amigo. Vamo arriba. ¡No le afloje!”, improvisó Orsi.

INF-OrsiMaristan-ssanchez (1).jpg Yamandú Orsi junto a Carlos Maristán. Santiago Sánchez

Acto multitudinario en Fray Bentos

El cierre de la gira previsto para la 18.30 en la plaza Artigas de Fray Bentos no sería la última actividad de la fórmula en la jornada. La agenda de Lees preveía que Orsi y Cosse arribaran sobre las 21.00 a la ciudad de Paysandú para realizar otro acto allí. Pero además, minutos antes de la parada final en Río Negro, debían apersonarse en la sede de la fuerza política para una conferencia de prensa. Ambos llegaron por su propia cuenta, pero con un vestuario nuevo: Orsi de saco y lentes de sol y Cosse con una blusa amarilla.

En la sede los esperaba Mendiondo, que minutos antes había estado escoltando el local de la lista 95609, a metros de la sede del Frente Amplio. Ya camino al acto, el exdiputado sostuvo que esta tercera administración de Lafluf ha sido la peor de todas, bajo la polémica por la adquisición de cámaras y radares de tránsito de la empresa argentina Teslights. La implementación de este sistema generó una inusual cantidad de multas que se aplicaron en el departamento y además hubo una denuncia porque los radares habían ingresado de forma no legal al país. Miles de personas se manifestaron en Fray Bentos en contra de la implementación de las cámaras y los radares y la intendencia luego decidió suspender el cobro de las multas y dar de baja el contrato con la empresa.

La principal incógnita local pasa por si Lafluf será candidato a la reelección o no. El exintendente no tuvo un buen resultado en las internas y su lista salió segunda, con 1.248 votos, por debajo de la 404, liderada a escala local por la alcaldesa de Young, Mercedes Long, con 1.840 votos. Pero Lafluf apoyaba al entonces precandidato Jorge Gandini, que, mientras que en el plano nacional apenas consiguió el 5,8% de los votos, en el departamento se infló al 29,5%. La competencia entre ambos por la diputación parece ser un atractivo aparte en la contienda, y en el Frente Amplio es mirado de reojo, dado que la izquierda nunca pudo derrotar a Lafluf, un líder reconocido como “carismático” incluso por sus rivales.

En el Frente Amplio estará en el ruedo nuevamente Terzaghi, según confirmó el propio exintendente a Búsqueda, siempre y cuando el Plenario Departamental ratifique su postulación. El otro dirigente que ya ha cosechado adhesiones es Guillermo Levratto, ahora del Partido Socialista y otrora secretario general del exintendente. El Frente Río Negro, por ejemplo, ya definió que apoyará a este último. Además, según pudo saber Búsqueda, Milesi ha tenido también ofertas para ser otra vez candidato.

Ahora, en la misma plaza que los vecinos habían protestado contra las “fotomultas”, un escenario montado espera a la fórmula presidencial. La convocatoria es numerosa y la fórmula no se hace esperar, aunque cada uno hablará tan solo 10 minutos, con la excusa de que debían viajar a Paysandú. “Nadie llena esa plaza y, con la desmovilización que hay y lo que le cuesta entrar a esta campaña en ritmo, la convocatoria fue muy buena. Vi entusiasmo e incluso gente que no es la de siempre”, aseguró Ibarguren, que dice que se trata del acto político más grande desde que comenzaron las elecciones.

La tónica de los discursos de ambos no se sale de lo que dijeron el resto de la jornada. Orsi sostuvo que la campaña “también es alegría y esperanza”, lo que implica “acercarse a la gente con una sonrisa y no con el gesto crispado y el puño cerrado”. Luego, sostuvo que si bien “otros quieren denostar, insultar o tener un gesto de descalificación o de estar en contra”, los frenteamplistas no deben hacer eso. “Por supuesto, somos un partido político, tenemos una propuesta y un orgullo de ser parte de este partido, pero no es contra las personas”, afirmó.

Así y todo, no se privó de criticar al presidente Luis Lacalle Pou: aseguró que no cumplió con sus promesas electorales y sostuvo que estos han sido “cinco años de tiempo perdido”, con “más desigualdad, desesperanza y servicios públicos que se han desbordado e inseguridad que crece”. “Nosotros vamos a gobernar para todo el país, y no solo para una mitad, ni tampoco solo para los malla oro, sino para todo el pelotón, y especialmente para el pelotón de los rezagados, que son cada vez más”, remató.

A su vez, Cosse advirtió que la elección no es una “competencia futil ni algo liviano", sino que define “el futuro de nuestras vidas”. Por eso, pidió en todos los pueblos desde ya buscar el “voto a voto” para ganar las elecciones y “no dejar a ningún uruguayo atrás”. Dijo que, para lograrlo, hay que “conversar más, salir a convencer una voluntad más, a invitar con profundidad, pero no pedir el voto prestado”, sino abordar “a vecinos y vecinas, y gente que lo está pensando, con mucho respeto, a acompañarnos en este camino”.