    Se jugaron las finales del Campeonato del Club en La Tahona

    En esa misma institución se llevó a cabo una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior

    Golf Resultados

    Se disputaron el fin de semana pasado las finales del 28º Campeonato del Club de La Tahona Golf Club, uno de los torneos de mayor jerarquía dentro del calendario de esa institución. A continuación, los campeones y los vicecampeones de todas las categorías en juego.

    Caballeros 1ª categoría

    Campeón: Mateo Quiroga.

    Vicecampeón: Franco Pánfilo.

    2ª categoría

    Campeón: Andrés Romero.

    Vicecampeón: Felipe Dios.

    3ª categoría

    Campeón: Federico Bofill.

    Vicecampeón: Federico Lorenzo.

    4ª categoría

    Campeón: Antony Bolger.

    Vicecampeón: Víctor Angenscheidt.

    Damas 2ª categoría

    Campeona: Nicky Bryans.

    Vicecampeona: Nadia Alexandrovicius.

    3ª categoría

    Campeona: Inés Dartayete.

    Vicecampeona: Valentina Revello.

    Asociación Uruguaya de Golf Senior

    Con la participación de 100 golfistas, se disputó el miércoles 13 de agosto en cancha de La Tahona una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior. La modalidad de juego fue sobre 18 hoyos Stableford y estos fueron los ganadores.

    Categoría 1: 1) Pablo Bonti, 34 puntos; 2) Nicolás Paullier, 33.

    Categoría 2: 1) Carlos Crispo, 35 puntos; 2) Horacio Cash Stirling, 35.

    Categoría 3: 1) Ruben Lizarralde, 40 puntos; 2) Miguel Balles, 39.

    Categoría 4: 1) Álvaro Firpo, 41 puntos; 2) José Luis Luz, 38.

    Categoría 5: 1) Gustavo Álvarez, 44 puntos; 2) Uruguay Russi, 40.

    Categoría 6: 1) Jorge Farto, 39 puntos; 2) Domingo Cao, 38.

