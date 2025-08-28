Se jugaron las finales del Campeonato del Club en La Tahona
En esa misma institución se llevó a cabo una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior
Se disputaron el fin de semana pasado las finales del 28º Campeonato del Club de La Tahona Golf Club, uno de los torneos de mayor jerarquía dentro del calendario de esa institución. A continuación, los campeones y los vicecampeones de todas las categorías en juego.
Con la participación de 100 golfistas, se disputó el miércoles 13 de agosto en cancha de La Tahona una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior. La modalidad de juego fue sobre 18 hoyos Stableford y estos fueron los ganadores.