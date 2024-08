Cayó 11% la inversión en maquinaria agrícola el año pasado

La medición se basa en las importaciones de tractores, cosechadoras y sembradoras, que totalizaron US$ 93 millones en 2018, una caída de 11% respecto al año anterior y lejos de los máximos históricos.

“En la trayectoria de la inversión, incide el deterioro de la relación precios de los productos agrícolas con respecto a los costos de producción de los últimos cinco años. En particular en la zafra 2018, en un marco productivo y de rentabilidad adverso, además de bajar los niveles de inversión, los productores necesitaron reprogramar el pago del servicio de deuda y tuvieron dificultades para acceder a financiamiento para los nuevos cultivos”, señala el informe.

El índice de inversión en maquinaria había tocado su máximo histórico en 2013, bajó en los tres años siguientes y repuntó en 2017. Sin embargo, el 2018 se inició con una tendencia positiva que luego no se mantuvo en los meses siguientes y el año volvió a mostrar una caída; se ubicó 31% por debajo del nivel alcanzado en 2013.

Por hectárea cultivada, la inversión en estos equipos de producción fue de US$ 55, un descenso de 5% frente a 2017 y US$ 121 en promedio en 2008-2014. “El desempeño del año no permite alcanzar niveles de reposición de inversiones, ya que se ubica en el 58% de los valores estimados por hectárea de depreciaciones de las máquinas agrícolas”, advierte el informe de Carle & Andrioli.

Por categoría de equipos, la incorporación de maquinaria agrícola en 2018 se compuso de tractores (52%), cosechadoras (34%) y sembradoras y fertilizadoras (14%). El índice correspondiente a sembradoras fue el que más bajó (25%); los tractores descendieron 13% y las cosechadoras se mantuvieron en niveles similares al año anterior.

Contexto adverso

Las decisiones de inversión del agro están determinadas por la generación de fondos propios asociados a precios internacionales de los productos agropecuarios y costos de producción, así como por los rendimientos productivos y la disponibilidad de financiamiento adecuado. Esas variables, según la consultora, hacen al contexto.

Reseña que las decisiones de inversiones en maquinaria en 2018 tuvieron un marco productivo de descenso de área cultivada, caída de rendimientos y leve crecimiento del producto agrícola. Los rendimientos de la zafra 2017-2018 determinaron un descenso de 5,5% en el índice que elabora el estudio (sobre la base de la media móvil de rendimientos ponderados de los cultivos) y se ubican en niveles similares a los de hace 10 años. “Para la zafra 2018-2019 posiblemente mejore la productividad agrícola por el desempeño observado en las cosechas de invierno y las expectativas de recuperación de rendimientos de la soja”, proyecta.

La trayectoria de los precios internacionales incidió en la rentabilidad y generación de fondos. Hasta 2013, los valores récord de los commodities agropecuarios “impulsaron las inversiones en máquinas y equipos, mientras que la caída de los últimos cinco años (promedio ponderado de más de 30%) cambiaron expectativas y decisiones de inversión de los productores”, afirma el análisis.

Desde la perspectiva del financiamiento, señala que a partir de 2015 hubo un estancamiento del crédito bancario al sector por factores de la demanda (problemas de rentabilidad de los productores) y de la oferta (políticas de riesgo de los bancos).

Las actuales condiciones de acceso al crédito “actúan como limitantes en el financiamiento de activos biológicos e inversiones en nuevas máquinas, innovación y tecnología”, afirma la consultora contable. Agrega que el endeudamiento del sector representa 72% de su Producto Bruto Interno y la tasa de morosidad se sitúa en 6,9% de los préstamos, superior a la de un año atrás (5,3%).

Carle & Andriole remata: “Los niveles actuales de inversión del agro, condicionados por su coyuntura de rentabilidad, pueden afectar futuras productividades, siendo relevante la inversión en equipos y tecnología para automatizar procesos y poder competir internamente desde las operaciones en un entorno económico y de mercado no favorables”.

