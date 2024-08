Iturralde duda que Sendic tenga derecho a cobrar un subsidio

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Iturralde envió una carta a Topolansky para que los servicios jurídicos del Senado aclaren la situación, ya que entiende que no corresponde el subsidio salvo que una mayoría especial de la Cámara Alta lo apruebe.

“Me hizo acordar a la ley de caducidad y las palabras de Wilson. ¿Si no había riesgo institucional, para qué la votamos? ¿Cuál es el apuro para votar la renuncia? ¿Era porque el presidente se quería ir? Bueno, problemas tenemos todos. Que no se vaya”, dijo el legislador a Búsqueda.

Como se realizaría la Asamblea General había sido acordado en una reunión de coordinadores de las bancadas partidarias. En esa reunión, todos los partidos consensuaron no hacer uso de la palabra. Álvaro Delgado, coordinador de los blancos en el Senado, expresó que debía consultar a su bancada, que adhirió al planteo.

Pero en la noche del martes 12 algunos legisladores comenzaron a cuestionar la decisión. El miércoles 13, día de la Asamblea General, Iturralde solicitó una reunión de la Agrupación Parlamentaria para reconsiderar el asunto. Comenzada la Asamblea General, Delgado solicitó un cuarto intermedio de media hora.

Los blancos se reunieron en la sala Luis Alberto de Herrera. La reunión fue en un clima algo tenso y quedaron expuestas las distintas visiones sobre la estrategia que debe seguir la oposición en los próximos tiempos.

Por un lado estaban quienes querían “cobrarle la cuenta” al Frente Amplio. Iturralde apuntaba a la necesidad de votar la renuncia e iniciarle juicio político a Sendic. Otros, como el diputado Nicolás Olivera, señalaban que algunos de sus compañeros le pedían “que se fuera duro con el Frente”.

Algunos de los legisladores apuntaban a preservar la imagen institucional y la propia imagen del Partido Nacional y se mostraron preocupados por las lecturas que pudiera hacer la opinión pública si no se da una “señal de madurez y responsabilidad”.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber, uno de los últimos en hablar, afirmó que “nadie más” que él quería “pegarle a Sendic”, pero apeló a la mesura de sus compañeros: “Hoy no es el día”. El diputado Gustavo Penadés sostuvo que era mala señal que alguno se distanciara de lo acordado por los coordinadores. Agregó que la renuncia de Sendic “no fue obra del más allá” sino que los blancos tuvieron incidencia fundamental con sus denuncias políticas que luego derivaron en la demanda penal: “No es cierto que el partido no haya hecho nada”.

La senadora Verónica Alonso apoyaba el planteo de Iturralde, pero a la vez reconoció el trabajo de Delgado, aunque no participó en la reunión de bancada. Por esa razón recibió un reproche: “No te enteraste porque no fuiste”. Según algunos de sus compañeros, Alonso no va a las bancadas de senadores ni al Directorio del Partido Nacional. “Falta permanentemente”, dijo un informante.

Poco después de culminada la asamblea, los blancos emitieron un comunicado en el que afirman que el Partido Nacional actuó “con firmeza al momento de denunciar las causas que llevaron” a la renuncia de Sendic y a que su actuación sea analizada en la Justicia.

