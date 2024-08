Maldonado inició contactos con Mundo Marino mientras evalúa alternativas para realojar a animales rescatados por ONG

“Ellos ya conocen el camino, vuelven solos”, explicó Tesore a Búsqueda mientras cargaba con otro pingüino que, debido a problemas auditivos, no lograba mantenerse en pie. Es que el vínculo que une al encargado con los distintos animales marinos alojados en el refugio no es algo común. Los lobos huérfanos recién nacidos lo reconocen como sustituto de su madre y cuando no están en sus brazos, con sus propios chupetes adaptados, lo persiguen entre el pedregullo del terreno ubicado en la costa de Punta Colorada, Maldonado.