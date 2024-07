Miranda les pidió a Mujica y Castillo que intercedan para cerrar el tema Sendic y que quede resuelto antes de la campaña electoral

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se apoyó tanto en la bandera de la ética que la situación aún sin resolver en torno al ex vicepresidente Raúl Sendic no le permite avanzar. En más de una oportunidad intentó retomar el dictamen del Tribunal de Conducta Política que critica duramente el accionar de Sendic y que la fuerza oficialista le dé un cierre al tema con una sanción. Para Miranda debiera ser la más dura, pero no hay espalda en el Plenario Nacional para adoptar una decisión así. De hecho, una tras otra, las respuestas que ha recibido a sus intentos fueron negativas.