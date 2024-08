Moléculas de sangre

Cunniffe creó un decorado con forma de copa gigante lleno de pantallas led y luces robóticas. “A veces se parece a un cáliz y otras a un árbol, como durante Shape of You”, aclara. Para Cunniffe, que trabaja con Sheeran desde 2011, mucho antes de su consagración global, el secreto del éxito del muchacho es que su espectáculo es totalmente en vivo y muy dinámico. “Tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere mostrar y eso es para mí un inmenso desafío. Sin dudas, este es el show más complejo que he realizado”, sostiene, y promete momentos “memorables” para los 18.000 espectadores que agotaron la Olímpica. Durante la canción Bloodstream “los efectos de iluminación y video transformarán el escenario en una diapositiva llena de moléculas vivas de color sangre. Y al final, You Need Me, I Don’t Need You es una verdadera fiesta visual. Se sorprenderán”, asegura.