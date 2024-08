Netto asume que metas de su administración ya son inalcanzables

El embudo del egreso de Bachillerato continúa siendo “la meta más lejana”, sostuvo Netto. “Ahí nos planteamos duplicar el número de egresos con un Bachillerato general. Alguien podrá decir: ‘Que Netto se baje del trineo’. Pero si casi el 70% de las propuestas universitarias no requieren un bachillerato específico, ese cambio de criterio podría descomprimir enormemente el sistema, ya que tenemos 42.000 alumnos en el último año de Bachillerato y egresarían 18.000, quiere decir que podemos duplicar el número. No es una idea descabellada”, opinó.

Por su parte, el director de la Unidad de Estudios e Indicadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Federico Rodríguez, destacó como “un gol de media cancha” que la ANEP haya trazado metas y objetivos para el quinquenio. “Hay que reconocer que esta es la primera vez que un gobierno de la educación se fija metas cuantificables y específicas desde la administración de Germán Rama en los años noventa”, dijo.

En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto de la ANEP para el período 2015-2019, el ente presentó seis lineamientos estratégicos que dan marco a las acciones prioritarias en materia educativa.

Rodríguez valoró esa política como “un avance muy importante” respecto a las planificaciones realizadas por administraciones anteriores y auguró que 'le aportará insumos al próximo gobierno, sea cual sea su color”.

“Es un gran logro para el país que en la función pública nos comprometamos a cumplir determinadas metas y objetivos con lineamientos estratégicos”, afirmó Rodríguez, responsable del instituto que se ocupa de observar el grado de cumplimiento de esas líneas de acción.

En tal sentido, el experto coincidió en que hay metas que se están logrando, otras que no, y entre ellas algunas que difícilmente se alcanzarán antes de 2020. “Es razonable dudar de la meta que plantea que un 75% de los adolescentes culminen el Ciclo Básico sin rezago”, ejemplificó. En suma, añadió, las metas de acceso “presentan cierto grado de plausibilidad”, mientras que las de egreso resultan “claramente más ambiciosas” y, en ciertos casos, su grado de consecución es “más dudoso”.

De todos modos, aseguró que esas propuestas reflejan una fuerte preocupación de las autoridades por lograr expandir el acceso a la educación obligatoria, alcanzar mayores niveles de egreso y asegurar ciertos logros educativos.

Por otro lado, dijo, hace falta incorporar algunas metas específicas en la planificación estratégica. Por ejemplo, dijo que “llama la atención que no se hayan fijado metas para el incremento de los aprendizajes de los alumnos, más allá del objetivo estratégico de ‘mejorar sustantivamente los aprendizajes especialmente en Lengua, Matemática y Ciencias’”, sin fijar ningún valor meta en ninguna de esas áreas ni definir el alcance de “sustantivamente”.

“¿Qué queremos que sepan los chiquilines? ¿Cuánta cantidad de alumnos queremos que tenga qué nivel de aprendizaje? ¿Queremos abatir la tasa de repetición en qué porcentaje? ¿Y la de promoción?”, apuntó.

Tampoco se proponen metas que den cuenta de la suficiencia y calidad del mobiliario, materiales didácticos, equipos informáticos y otros dispositivos educativos. Y respecto a los docentes, se centra en la formación profesional pero faltan objetivos vinculados a las condiciones de trabajo, como carga horaria y multiempleo, así como al desempeño de los profesores en el aula.

Netto negó que las metas que queden pendientes obedezcan a un tema de voluntad política. “La voluntad política está dada, si no no existirían todas estas metas y objetivos, y no se hubiera invertido todo lo que se invirtió en educación en este período. No se hubiera mejorado la infraestructura, cuando la realidad es que el sistema va a quedar en óptimas condiciones físicas a marzo de 2021 para que se universalice la educación media. Ni hubieran mejorado los salarios docentes, ni se trabajaría en el seguimiento de trayectorias personalizadas allí donde afloran todos los problemas que el sistema antes desconocía”.

“Decir que no hay voluntad política, cuando se ha puesto toda la carne en el asador, es no entender la magnitud del problema del sistema educativo”, cerró Netto.

