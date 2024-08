Perfección pelirroja y camisa a cuadros

Actúa solo con su guitarra y una máquina de efectos sonoros, pero gran parte de lo que se puede leer sobre Ed Sheeran bien podría pertenecer a la sección Economía. Miles de millones de reproducciones, cientos de estadios llenos, decenas de millones de discos y canciones digitales vendidos, varios meses en los primeros puestos de los rankings. Góndolas de tiendas virtuales abarrotadas de camisetas, canguros, pulseras, macaquitos cabezones, pelirrojos y de lentes hipster, accesorios musicales, skates, y hasta su clásica camisa a cuadros rojos y negros. Una sideral explosión de popularidad justo en el momento en que la sideral explosión del streaming legal produjo un astronómico fenómeno comercial. La carrera en que Sheeran se parece a la de Michael Phelps o Lionel Messi. Un récord detrás de otro hasta 2018, cuando vendió más entradas que peces gordos como U2 y Roger Waters. Así, en la cresta de la ola —algo raro en Uruguay—, Ed Sheeran actuará el miércoles 20 frente a la tribuna Olímpica del Estadio Centenario, cuyas casi 20.000 localidades se agotaron en pocas semanas. El presente es el tercer año de su Divide Tour, que comenzó en 2017, cuando lanzó su disco ÷( divide), el tercero luego de + (plus, 2011) y x (multiply, 2014). El muchachito no para: tiene un 2019 repleto de conciertos en cuatro continentes.

Estoy enamorado de tu cuerpo / Anoche estabas en mi cuarto / Y ahora mis sábanas huelen a tí / Oh, yo, oh, yo, oh, yo / Estoy enamorado de tu cuerpo. La canción se llama Shape of You, subió al éter de ceros y unos a principios de 2017 y pese a que Sheeran ya era un éxito mundial, con este tema perforó el firmamento, en seis meses logró 1.300 millones de clicks en Spotify y se transformó en la más reproducida de la historia de dicha plataforma. Con esa tonadita entró a jugar en las mismas ligas que los raperos americanos, los reguetoneros caribeños y los coreanos del k-pop; ganó el Grammy a la mejor interpretación pop solista y la revista Bilboard la clasificó como la novena canción más exitosa de la historia. Para dimensionar su estrellato, la edición de ÷ coincidió con su aparición en un capítulo de Game of Thrones. Sí, un bolo, pero en la serie de la década.