Sendic sobre la “caja” con documentación: como no la encuentran, “llegan a la conclusión que nunca la perdieron”

“Yo no fui el que inventó que se había perdido la documentación. Yo me enteré de una resolución que había del directorio investigando la pérdida de determinada documentación. Ahora, cuando no la encuentran llegan a la conclusión de que nunca la perdieron. Se cae de maduro. No amerita mucho análisis, pero estoy tranquilo con las etapa que viene por delante con la Justicia. ¿Cómo se inicia una investigación administrativa si no se había perdido nada? Es la pregunta que hay que hacerle al directorio de Ancap”, dijo el exvicepresidente en Telenoche.